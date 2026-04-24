Inteligența Artificială reprezintă unul dintre cele mai dezbătute subiecte ale prezentului, generând atât entuziasm, cât și temeri profunde legate de viitorul pieței muncii. În acest context, analistul și economistul Serghei Banari a oferit o perspectivă nuanțată asupra modului în care noile tehnologii vor influența societatea din Republica Moldova.

Expertul a realizat o distincție clară între domeniile unde prezența umană rămâne indispensabilă și sectoarele care necesită o automatizare radicală pentru a asigura progresul civilizației.

Potrivit lui Banari, profesiile ancorate în potențialul spiritual și în empatia umană vor rămâne inaccesibile algoritmilor.

Referindu-se la domeniul educației, analistul din Republica Moldova a respins categoric ideea că o mașină ar putea înlocui complet un pedagog, mai ales atunci când activitatea acestuia este privită ca o vocație și nu doar ca o simplă profesie. În viziunea sa, este imposibil ca tehnologia să preia sarcini care necesită o conexiune interumană profundă.

Aceeași logică a fost aplicată și în cazul medicilor sau al filosofilor. Serghei Banari a explicat că, deși o mașină poate oferi un suport tehnic prețios unui medic, înlocuirea acestuia este puțin probabilă, scrie site-ul Noi.md.

Mai mult, el a subliniat că un gânditor care pune bazele unei civilizații nu va putea fi niciodată substituit de un sistem artificial, deoarece actul de creație intelectuală și filosofică aparține exclusiv conștiinței umane.

„Dacă este o vocație, poate o mașină să îndeplinească o astfel de sarcină, cum ar fi înlocuirea profesiilor care sînt, în primul rînd, o vocație? Nu. (…) Pun la îndoială faptul că o mașină poate ajuta un medic, dar este puțin probabil ca aceasta să-l poată înlocui. Un filosof care pune bazele civilizației… Poate fi înlocuit de o mașină? Niciodată”, a declarat Serghei Banari.

Trecând la analiza specifică a pieței muncii din Republica Moldova, economistul a atras atenția asupra unui paradox îngrijorător: surplusul de specialiști în domenii precum dreptul și economia, în condițiile în care țara se confruntă cu un sistem juridic disfuncțional și o economie slab dezvoltată.

Banari a sugerat că este momentul ca o parte din aceste profesii să fie înlocuite prin automatizare, argumentând că mulți dintre acești angajați consumă resurse uriașe fără a genera valoare adăugată reală.

Analistul a comparat necesitatea implementării inteligenței artificiale cu inovațiile lui Henry Ford, considerând procesul unul natural și necesar. El a invocat metafora lui Michelangelo, explicând că tehnologia ar trebui să funcționeze ca o daltă care elimină „ceea ce este în plus” pentru a scoate la iveală esența productivă a societății.

„Nu vi se pare că este într-adevăr timpul să înlocuim o serie dintre aceste profesii? Pentru că acești oameni sunt dificili. Nu creează aproape nimic, dar stau pe (resurse) uriașe. (…) În acest sens, este posibilă utilizarea inteligenței artificiale — pentru a elimina ceea ce este în plus. Vă amintiți ce spunea Michelangelo? Cum își crea statuile? Eliminând ceea ce era în plus”, a adăugat Serghei Banari.

În opinia sa, inteligența artificială reprezintă o șansă istorică de a face un salt calitativ, eliberând cetățenii din Republica Moldova de munca de rutină care, pe termen lung, conduce la degradarea personalității.

„Nu vi se pare că folosirea inteligenței artificiale și a tehnologiilor înalte reprezintă o nouă etapă în evoluția umanității? Când omul nu se va mai ocupa de munca automată, care duce la degradarea sa, iar noi vom direcționa inteligența umană către un nivel mai înalt de dezvoltare, unde este mai importantă și mai necesară?”, a afirmat economistul.

În concluzie, Serghei Banari a afirmat că utilizarea tehnologiilor înalte ar putea marca o nouă etapă în evoluția umanității, în care potențialul intelectual va fi redirecționat către obiective superioare.

Totuși, expertul a avertizat că acest proces este o sabie cu două tăișuri, oscilând între evoluție și degradare. Succesul acestei tranziții depinde exclusiv de discernământul cu care societatea va alege să utilizeze noile instrumente digitale. „Și poate că acest lucru va permite omenirii să înceteze să-și risipească potențialul intelectual și spiritual? Și noi vom acorda atenție acelor lucruri esențiale cu care ar trebui să se ocupe omul”, a încheiat Serghei Banari.

Rezumatul analizei: Impactul inteligenței artificiale asupra profesiilor (Perspectiva lui Serghei Banari)