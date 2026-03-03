Nicușor Dan a parafat decretul prin care Mihai Dimian devine oficial membru al Guvernului, în portofoliul Educației și Cercetării.

”Preşedintele României, Nicuşor Dan, a semnat decretul de numire în funcţia de membru al Guvernului a domnului Mihai Dimian, ministru al educaţiei şi cercetării. Ceremonia de depunere a jurământului de învestitură în funcţie va avea loc astăzi, ora 16:00, în Sala Unirii a Palatului Cotroceni”, anunţă Administraţia Prezidenţială.

Evenimentul va avea loc în Sala Unirii din cadrul Palatului Cotroceni, unde noul ministru va depune jurământul de învestitură.

Nominalizarea lui Mihai Dimian a fost transmisă șefului statului de către Ilie Bolojan.

Guvernul a anunțat marți că premierul a înaintat oficial propunerea de numire a lui Mihai Dimian în funcția de ministru al Educației și Cercetării.

Mihai Dimian este rector al Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava din 2024. Anterior, între 2012 și 2024, a ocupat funcția de prorector al instituției, coordonând activitatea de cercetare științifică.

De asemenea, potrivit Executivului, timp de zece ani, în perioada 2006–2016, Mihai Dimian a fost profesor asistent și profesor asociat – conducător de doctorat la Universitatea Howard.

Numirea vine într-un moment în care domeniul educației și cercetării se află în centrul reformelor asumate de Guvern, noul ministru urmând să preia responsabilitatea implementării acestora în perioada următoare.

Mihai Dimian (n. 9 februarie 1975) este profesor universitar și conducător de doctorat la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, instituție pe care o conduce din 2024, în calitate de rector. Este absolvent al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, unde a obținut două diplome de licență: în matematică (1997) și fizică (2001).

În 2001 a studiat și a desfășurat activitate de cercetare la Universitatea din Versailles, Franța. Ulterior, între 2002 și 2005, și-a finalizat doctoratul în inginerie electrică și electronică la Universitatea Maryland din College Park, SUA.

După obținerea titlului de doctor, a fost cercetător la Institutul Max Planck din Germania (2005–2006), iar între 2006 și 2016 a activat la Universitatea Howard din Washington DC, unde a ocupat funcțiile de profesor asistent, profesor asociat și conducător de doctorat în inginerie electrică și electronică.

Mihai Dimian este apreciat pentru activitatea didactică și științifică, atât în Statele Unite, cât și în România. În 2008 a primit premiul de excelență „Profesorul Anului”, acordat de Consiliul Studenților din cadrul Facultății de Inginerie, Arhitectură și Știința Calculatoarelor a Universității Howard.

De asemenea, a fost distins cu titlul „Profesor Bologna” din partea Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România, în anii 2007 și 2016.

Din 2016 este președinte sau vicepreședinte al Comisiei de Electronică, Telecomunicații și Nanotehnologii din cadrul Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU).

Din 2021 este membru al Colegiului Consultativ pentru Cercetare, Dezvoltare și Inovare. În perioada 2017–2019 a făcut parte din Consiliul Național al Cercetării Științifice, iar între 2016 și 2018 a fost membru al Consiliului Național de Statistică și Prognoză în Învățământul Superior.

Din 2024, Mihai Dimian este rector al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava. În mandatul său au fost dezvoltate peste 30 de programe noi de studii universitare, ceea ce a contribuit la creșterea constantă a numărului de studenți.

În anul universitar 2025–2026, universitatea a ajuns la aproximativ 11.500 de studenți, dintre care peste 15% provin din afara României.

În prezent, coordonează cel mai amplu program de investiții din istoria instituției, destinat realizării celui de-al doilea campus universitar, prin finanțări provenite din mai multe surse. De asemenea, a susținut dezvoltarea infrastructurii de cercetare și atragerea specialiștilor din diaspora academică.

Mihai Dimian este implicat activ în organizarea de olimpiade naționale și internaționale, concursuri și tabere de știință și tehnologie pentru elevi. Participă la întâlniri cu directori de unități de învățământ și la cercuri pedagogice, promovând știința în rândul tinerilor.

A coordonat, totodată, sute de voluntari în gestionarea crizei refugiaților din Ucraina, oferind sprijin direct pentru mii de persoane afectate.

În plan economic, a promovat dezvoltarea companiilor IT în regiune și a contribuit la includerea municipiului Suceava în lista celor 100 de orașe europene selectate de Comisia Europeană pentru misiunea „orașe inteligente și neutre climatic”.

În 2021 a primit titlul de cetățean de onoare al municipiului Suceava.

Este autor și coautor al mai multor volume de specialitate, printre care „Noise-driven phenomena in hysteretic systems” (Springer, New York, 2014), „Stochastic Aspects of Hysteresis” (Mediamira, Cluj-Napoca, 2010) și „Nonlinear spin dynamics and ultra-fast precessional switching” (ProQuest, Ann Arbor, 2005).

De asemenea, a publicat numeroase articole științifice în reviste cotate ISI, consolidându-și reputația în domeniul ingineriei electrice și electronice.