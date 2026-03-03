Comisia Europeană a aprobat deblocarea primelor de carieră didactică destinate cadrelor din învățământul românesc, a anunțat Roxana Mînzatu, vicepreședinta instituției europene.

Decizia vine după mai multe runde de negocieri privind condițiile de utilizare a voucherelor, mecanism finanțat din fonduri europene. Comparativ cu varianta adoptată de Guvernul României în 2023, în contextul grevei generale din educație, regulile sunt acum mai restrictive.

Potrivit noilor cerințe, minimum 65% din valoarea primei trebuie utilizată pentru cursuri de formare profesională stabilite de Ministerul Educației și Cercetării.

Valoarea anuală a primei rămâne de 1.500 de lei pentru fiecare beneficiar. Din această sumă, cel puțin 975 de lei vor trebui alocați participării la programe de formare. Diferența de 525 de lei poate fi folosită pentru achiziția de cărți, materiale de specialitate sau alte cheltuieli eligibile, cu condiția să fie direct legate de activitatea didactică.

„Uniunea Europeană investește în calitatea educației. Pentru a face față transformărilor rapide din societate, este esențial să ne asigurăm că profesorii care formează generațiile viitoare au acces la resurse moderne și competențe actualizate”, a declarat vicepreședinta Comisiei Europene.

Noua formulă ridică pragul minim pentru formare la 65%, peste nivelul discutat anterior, când se avansa un procent de 50%.

Estimările actuale indică aproximativ 220.000 de profesori care vor beneficia de primele de carieră, față de circa 267.000 cât anticipa inițial Ministerul Educației. Diferența înseamnă o scădere de aproape 18%, adică aproximativ 47.000 de potențiali beneficiari în minus față de proiecția inițială.

Potrivit Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), fără modificarea cadrului legislativ, decontarea fondurilor europene nu ar putea fi realizată.

Reprezentanții MIPE au anunțat că, în primul trimestru al anului 2026, va fi elaborat un proiect de modificare a OUG 58/2023, astfel încât actul normativ să includă noile condiții privind eligibilitatea cheltuielilor și utilizarea voucherelor.

În prezent, proiectul de modificare nu se află în transparență decizională.

Conform formei inițiale a OUG 58/2023, prima de 1.500 de lei urma să fie acordată anual cadrelor didactice și personalului didactic auxiliar, începând cu luna octombrie, iar banii puteau fi utilizați cu mai multă flexibilitate – pentru cursuri de formare, echipamente IT, aplicații educaționale sau alte nevoi profesionale.

Ulterior, MIPE a explicat că varianta inițială nu a fost acceptată de Comisia Europeană, care a solicitat condiționarea strictă a cheltuielilor și orientarea majoritară a sumelor către formarea profesională continuă.

Noua decizie marchează, astfel, un compromis între autoritățile române și Comisia Europeană, cu accent clar pe investiția în competențele profesorilor.