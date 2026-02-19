Modul în care elevii sunt notați ar urma să fie schimbat semnificativ începând din această toamnă. Ministerul Educației va introduce criterii unitare de evaluare care se vor aplica fără excepție în toate școlile.

Instituția susține că uniformizarea notării reprezintă o prioritate. Profesorii vor avea la dispoziție criterii și bareme clare pentru notare. Exigența individuală nu ar mai trebui să influențeze rezultatul final.

Se urmărește ca aceeași lucrare să primească aceeași notă, indiferent de locul în care este corectată. Profesorii care nu respectă noile reguli ar putea fi sancționați.

Cu toate acestea, majoritatea cadrelor didactice nu au văzut încă standardele de evaluare. Unii dintre aceștia au transmis că există temeri legate de posibile efecte nedorite.

„Nu sunt convins că vom reuşi într-un timp atât de scurt. Există riscul major de a crea un efect de generozitate în cadrul sistemului, o avalanşă de note de 10 pe linie, ca să nu mai avem discuţii despre standardele de evaluare”, a transmis directorul Colegiul Național Bănățean, potrivit observatornews.ro.

Cadrele didactice au recunoscut că începutul aplicării acestor standarde nu va fi ușor. Totodată, au transmis că vor încerca să aplice criteriile în mod corect.

„Cred că până la urmă rămânem profesori şi vom putea aplica atât standardele obiectiv, dar să ţinem cont şi de elevi şi de progresul lor”, a spus un profesor de limbă germană.

Unii profesori au atras atenția că evaluarea ar putea fi dificilă în cazul anumitor discipline. Printre acestea a fost menționată limba și literatura română.

Inspectorul școlar general al ISJ Timiș a transmis că, prin inspecțiile frontale, generale și tematice, poate fi verificată modalitatea de notare a elevilor. Acesta a precizat că nu ar trebui însă ca verificările să transforme inspectorii în persoane care urmăresc dacă profesorii au procedat corect.

„Sigur că prin inspecţiile frontale, generale şi tematice, noi putem să ne aplecăm şi să verificam şi modalitatea de notare a elevilor, însă nu sa ne erijăm în poliţişti, să fim pe urmele colegilor noştri, să vedem dacă au procedat sau nu au procedat corect. Eu cred că trebuie să rămână si la latitudinea profesorului. Profesorul e zilnic cu ei şi vede ce poate băiatul sau fata”, a mai precizat inspectorul școlar general, ISJ Timiș.

Măsura este prevăzută în Legea învățământului preuniversitar. Până în prezent, aceasta nu a fost pusă în practică.