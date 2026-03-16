Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a scris pe Facebook că România se confruntă cu moștenirea unor deficite bugetare ridicate și cu o datorie publică alarmantă, iar costurile de finanțare crescute fac ca fiecare decizie să aibă impact direct asupra dobânzilor, credibilității pe piețele financiare și stabilității economiei. În același timp, țara se află în faza finală a procesului de aderare la OCDE, iar orice derapaj bugetar ar putea afecta negativ parcursul și încrederea partenerilor internaționali.

Nazare a subliniat că România nu își poate permite experimente sau promisiuni fără acoperire și că bugetul trebuie să respecte limitele sustenabile. Bugetul pentru 2026 nu este perfect, dar este realist, acoperind nevoile esențiale, menținând investițiile și ținând deficitul sub control pentru a păstra încrederea partenerilor europeni și a piețelor financiare. Procesul de elaborare a bugetului a implicat numeroase runde de discuții și negocieri, ajustări și recalibrări pentru a răspunde cât mai bine solicitărilor ministerelor, în limita resurselor disponibile.

„Un vot de responsabilitate. Zilele acestea urmează nu doar un vot pentru bugetul anului 2026 în Parlament, ci un vot de responsabilitate pentru România. Contextul în care luăm această decizie este unul complex și plin de incertitudini, marcat de conflicte şi tensiuni pe scena geopolitică internațională, care influențează direct economia globală – de la instabilitatea din Orientul Mijlociu, la volatilitatea piețelor energetice și financiare. Aceste evoluții pot însemna inflație mai mare, creștere economică mai lentă și presiuni suplimentare asupra bugetelor statelor. România poartă moştenirea celor mai mari deficite bugetare din Uniunea Europeană, perpetuate mai mulți ani la rând. Cu o datorie publică alarmant de ridicată – pe fondul deciziilor din ultimii ani – şi costuri de finanțare crescute, fiecare alegere pe care o face azi are impact direct asupra dobânzilor pe care le plătim, asupra credibilității pe piețele financiare și asupra stabilității economiei. Mai mult, România a intrat pe ultima sută de metri în procesul de aderare la OCDE, iar orice derapaj ar putea afecta negativ acest parcurs și încrederea partenerilor internaționali. De aceea, România nu își permite experimente, promisiuni sau soluții fără acoperire. Nu ne putem permite să angajăm cheltuieli bugetare dincolo de limitele sustenabile”, a scris Nazare pe Facebook.

Ministrul a mai explicat că, în perioade de incertitudine, statele care rezistă sunt cele care demonstrează disciplină, stabilitate și predictibilitate, pregătindu-se pentru orice eveniment global care ar putea afecta economia națională. Construirea unui buget responsabil, nu a unor iluzii, este esențială, având în vedere experiențele anterioare ale României cu deficite necontrolate, împrumuturi costisitoare și presiune economică asupra cetățenilor.

„Bugetul pentru 2026 nu este un buget perfect. Dar este un buget realist. Un buget care acoperă nevoile esențiale ale României, menține investițiile și, în același timp, ține deficitul sub control, pentru a păstra încrederea partenerilor europeni și a piețelor financiare. Este un buget rezultat în urma a numeroase runde de discuții şi negocieri în ultimele săptămâni şi care a suportat numeroase ajustări și recalibrări pentru a răspunde – în măsura resurselor disponibile – tuturor solicitărilor ministerelor. În perioade de incertitudine, statele care rezistă sunt cele care dau dovadă de disciplină, stabilitate și predictibilitate. Trebuie să fim pregătiți pentru orice eventual eveniment pe scena globală care ar putea afecta economia României. Iar acest lucru înseamnă să construim bugete responsabile, nu iluzii. Istoria recentă ne arată clar ce se întâmplă atunci când disciplina bugetară este ignorată: deficite scăpate de sub control, împrumuturi tot mai scumpe, presiune pe economie și, în final, corecții dure care afectează cetățenii. România a mai trecut prin astfel de momente și știm cât de costisitoare pot fi. De aceea, în zilele următoare, Parlamentul nu votează doar un buget. Votează direcția economică a României: responsabilitate şi stabilitate sau populism şi riscuri suplimentare. România are nevoie de siguranță, echilibru și decizii prudente. Traversăm o perioadă în care interesul țării trebuie să fie mai presus de orice calcul politic”, a mai scris Nazare.

La rândul lui, europarlamentarul Dan Motreanu a comentat pe Facebook anunţul PSD privind condiţiile în care partidul va vota bugetul de stat pe 2026, apreciind că nu este clar de unde vor veni resursele pentru sprijinirea categoriilor vulnerabile promovate de social-democraţi.

Motreanu susţine că PSD trebuie să clarifice dacă intenţionează introducerea de noi taxe, reducerea investiţiilor sau diminuarea bugetelor altor ministere și a concluzionat că, prin acest demers, PSD oficializează colaborarea parlamentară cu AUR, SOS şi POT, întrebând retoric dacă acesta este doar începutul acestei colaborări.

„Pot înțelege preocuparea PSD pentru sprijinirea categoriilor vulnerabile, fie ea și sub presiunea procentelor pe care le are astazi PSD, însă nu este deloc clar de unde ar urma să vină banii pentru aceste propuneri. PSD trebuie să spună direct dacă propune introducerea unor noi taxe, tăieri de investiții sau reducerea bugetelor altor ministere. Un lucru devine însă foarte clar: prin acest demers, PSD oficializează astăzi colaborarea parlamentară cu AUR, SOS și POT. Oare acesta este doar începutul acestei colaborări?”, a scris Motreanu pe Facebook.

