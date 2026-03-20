Alexandru Nazare a subliniat că procesul de elaborare şi adoptare a bugetului pentru 2026 a fost unul complex, marcat de discuţii extinse şi negocieri îndelungate între partenerii de coaliţie. Ministrul a evidenţiat că, spre deosebire de anii anteriori, dezbaterile din Parlament au fost autentice şi au contribuit la conturarea unui document echilibrat.

„Bugetul pe 2026 a fost adoptat. România îşi respectă angajamentele şi ţinteşte, cu precauţie, consolidarea fiscală şi stabilitatea economică, într-un context global volatil. Am reuşit, după o săptămână intensă în Parlamentul României şi după peste 3 luni de discuţii şi negocieri cu partenerii de coaliţie, adoptarea bugetului de stat pentru 2026. Nu a fost un proces simplu. Spre deosebire de modalitatea de construcţie şi adoptare a bugetelor din anii trecuţi – fără dezbateri reale, la finalul cărora toţi negociatorii erau aparent mulţumiţi, cu costul unor dezechilibre structurale în arhitectura bugetului -, de data aceasta au existat dezbateri reale. Iar rezultatul este un buget corect şi într-adevăr responsabil”, a scris ministrul pe Facebook.

În acelaşi context, Alexandru Nazare a punctat că adoptarea bugetului nu reprezintă o victorie politică, ci un rezultat necesar pentru funcţionarea economiei şi a instituţiilor publice. Oficialul a insistat asupra faptului că România este principalul beneficiar al acestui vot.

„România este singurul câştigător al votului de azi”, a transmis ministrul Finanţelor, după adoptarea legii în Parlament.

Alexandru Nazare a explicat că prioritatea principală a bugetului este evitarea blocajelor economice şi instituţionale, într-un context în care amânarea adoptării ar fi putut genera efecte negative în lanţ. Ministrul a atras atenţia că întârzierile ar fi afectat investiţiile, administraţiile locale şi încrederea în economie.

„Cel mai important este că am ajuns la o soluţie funcţională, care să nu genereze blocaje instituţionale. Dincolo de dezbaterea politică, miza reală a acestor zile a fost una economică. Riscurile unor noi tergiversări în procesul de adoptare puteau însemna întârzieri în investiţii, blocaje la nivelul autorităţilor locale, presiune pe programe esenţiale şi o scădere a încrederii în economie. Am evitat toate aceste costuri, prin dialog, negociere şi focus pentru identificarea justelor măsuri”, a adăugat acesta.

Potrivit ministrului, bugetul pentru 2026 creează cadrul necesar pentru continuarea marilor proiecte şi pentru menţinerea echilibrelor macroeconomice. Printre obiectivele principale se numără:

continuarea investiţiilor publice şi a proiectelor de infrastructură

accelerarea absorbţiei fondurilor europene, inclusiv prin PNRR

menţinerea ţintei de deficit bugetar şi a direcţiei de consolidare fiscală

asigurarea funcţionării stabile a instituţiilor şi programelor publice

În plus, Alexandru Nazare consideră că documentul adoptat transmite un mesaj clar atât mediului de afaceri, cât şi partenerilor externi ai României.

„În acelaşi timp, bugetul pentru 2026 transmite un semnal clar de responsabilitate către mediul economic şi către partenerii externi: România rămâne un stat predictibil, capabil să îşi gestioneze finanţele într-un context dificil. Cadrul economic rămâne unul complex, cu incertitudini externe şi presiuni interne. Tocmai de aceea, disciplina bugetară şi predictibilitatea sunt esenţiale în perioada următoare”, a declarat ministrul Finanţelor.

Legea bugetului de stat a fost adoptată vineri de Parlament cu 319 voturi „pentru”, 104 voturi „împotrivă” şi o abţinere, în timp ce doi parlamentari nu şi-au exprimat votul.