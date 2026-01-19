Ministerul Energiei a transmis că reuniunea este programată luni, de la ora 14.00, la sediul Dispecerului Energetic Național. Convocarea vine în contextul în care meteorologii au emis avertizări de temperaturi extrem de scăzute, iar valul de frig se va menține în mai multe regiuni.

Luni, între orele 10.00 și 20.00, este în vigoare un Cod galben de temperaturi deosebit de scăzute. Conform avertizării, în cea mai mare parte a Moldovei, precum și în sudul, centrul și estul Transilvaniei, se vor înregistra valori mai mici decât cele obișnuite pentru această dată.

Aceeași situație este anunțată și pentru Dobrogea, sudul, centrul și estul Munteniei, dar și pentru sudul Olteniei. Temperaturile sunt estimate să fie cu aproximativ 7-9 grade sub media normală și să se încadreze, în general, între -8 și -4 grade.

În nordul Moldovei, dar și în depresiunile și văile din Transilvania, gerul este așteptat să persiste, cu valori în jurul a -10 grade.

De luni seară până marți dimineața, întreaga Românie intră sub Cod galben. Meteorologii anunță o perioadă cu temperaturi minime foarte scăzute, care se vor încadra, în general, între -20 și -10 grade.

Pe lângă aceste avertizări punctuale, este în vigoare și o informare meteorologică de vreme deosebit de rece, valabilă până joi dimineața. Valul de frig este așteptat să continue în cea mai mare parte a țării, cu nopți și dimineți în care temperaturile vor coborî semnificativ.

În majoritatea zonelor, minimele sunt estimate între -20 și -6 grade. În nordul și nord-estul Moldovei, dar și pe arii restrânse din Transilvania, gerul ar putea continua inclusiv pe parcursul zilei, cu temperaturi în jurul a -10 grade.

În noaptea de miercuri spre joi, gerul va mai fi prezent în nordul și centrul țării, unde temperaturile ar putea ajunge între -17 și -9 grade. În regiunile sudice și sud-estice sunt anunțate precipitații mixte, cu risc de depunere de polei.

Temporar, vântul va avea intensificări în sudul Banatului și local în sud-est, cu viteze estimate la 40-50 km/h. Aceste rafale vor accentua senzația de frig și vor face condițiile mai dificile, mai ales în zonele deschise.

Luni dimineață, 19 ianuarie, România a trecut printr-o nouă noapte geroasă, potrivit datelor transmise de Administrația Națională de Meteorologie. În zeci de localități, valorile au coborât foarte mult, multe dintre ele apropiindu-se de pragul de -20 de grade.

Cea mai scăzută temperatură a fost înregistrată pentru a doua zi la rând la Târgu Lăpuș, unde s-au atins -20°C. În alte localități din Transilvania, Moldova și nordul Olteniei au fost raportate minime între -19°C și -15°C, ceea ce confirmă intensificarea valului de aer polar.

Printre valorile foarte scăzute raportate s-au numărat -19°C la Joseni și Dej și -18°C la Rădăuți. Au fost înregistrate și -17°C în mai multe localități, inclusiv la Târgu Mureș, Miercurea Ciuc, Toplița, Botoșani, Bistrița, Sărmașu, Sighetu Marmației și Poiana Stampei.

În București, la stația Băneasa, minima a fost de -10°C, iar în Craiova s-au consemnat -11°C. Meteorologii avertizează că acest val de frig va continua și în următoarele zile, cu nopți și dimineți în care temperaturile vor rămâne mult sub limita înghețului.