Meteorologii ANM au emis o informare potrivit căreia, în intervalul 18 ianuarie, ora 10:00 – 22 ianuarie, ora 10:00, se vor înregistra temperaturi deosebit de scăzute, cu ger accentuat în timpul nopților și dimineților, intensificări ale vântului, precipitații mixte și polei.

Meteorologii anunță că valul de frig va continua să afecteze cea mai mare parte a României, cu temperaturi minime cuprinse între -20 și -6 grade în majoritatea zonelor. În nordul și nord-estul Moldovei, precum și izolat în Transilvania, gerul va persista și pe timpul zilei, cu valori în jurul a -10 grade. În noaptea de 21/22 ianuarie, gerul va fi prezent în nordul și centrul țării, cu temperaturi între -17 și -9 grade, în timp ce în sud și sud-est se așteaptă precipitații mixte și polei.

Vântul va prezenta intensificări temporare în sudul Banatului și în zone izolate din sud-est, cu viteze de 40–50 km/h, amplificând senzația de frig.

Până duminică, ora 20:00, gerul va persista în nordul și nord-estul Moldovei și în estul Transilvaniei, unde maximele vor fi în jur de -10 grade. În restul Moldovei, sudul și centrul Transilvaniei, Dobrogea, Muntenia și Oltenia, temperaturile vor fi cu 7–9 grade mai scăzute decât media perioadei, situându-se între -8 și -4 grade, fiind în vigoare o atenționare cod galben.

De duminică seară și până luni dimineață, gerul va cuprinde majoritatea regiunilor țării, iar temperaturile minime vor oscila în general între -20 și -10 grade, fiind emis un nou cod galben de atenționare.

Gerul va continua și luni, dar se va resimți pe arii mai restrânse. În mare parte din Moldova, sudul, centrul și estul Transilvaniei, precum și în Dobrogea, sudul, centrul și estul Munteniei și în sudul Olteniei, temperaturile vor rămâne mult sub valorile normale ale perioadei, între -8 și -4 grade. În nordul Moldovei și în depresiuni și văi din Transilvania, gerul va persista, cu valori în jur de -10 grade, conform codului galben valabil până luni, ora 20:00.

De luni seară, până marţi, la ora 10.00, va fi în vigoare o nouă atenţionare cod galben de ger pentru întreg teritoriul ţării.