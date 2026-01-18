Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis mai multe coduri galbene de ger pentru intervalul 18–19 ianuarie, vizând majoritatea regiunilor țării. Primul cod, valabil până pe 18 ianuarie, ora 10:00, se aplică în Moldova, Dobrogea, Muntenia, Oltenia, Transilvania, Maramureș și nordul Crișanei, cu temperaturi minime între -20 și -10 grade.

Al doilea interval, între 18 ianuarie, ora 10:00, și 18 ianuarie, ora 20:00, menține gerul în nordul și estul Moldovei și estul Transilvaniei, cu maxime între -12 și -10 grade, în timp ce restul Moldovei, sudul și centrul Transilvaniei, Dobrogea, Muntenia și Oltenia vor înregistra valori între -9 și -5 grade, cu 7–9 grade sub normalul perioadei.

Un nou cod galben este valabil între 18 ianuarie, ora 20:00, și 19 ianuarie, ora 10:00, când temperaturile minime vor scădea din nou între -20 și -10 grade, iar gerul va afecta cea mai mare parte a țării.

ANM anunță că gerul se va menține în nordul și estul Moldovei, iar izolat și în Transilvania, temperaturile maxime zilnice fiind cuprinse între -15 și -9 grade, mult sub normalul perioadei. Disconfortul termic va fi accentuat, mai ales în zonele unde frigul persistă.

Pe lângă temperaturile scăzute, în sudul Banatului și în anumite zone din sud-estul țării vor apărea intensificări temporare ale vântului, cu viteze de 40–60 km/h, amplificând senzația de frig.

Perioada 17–21 ianuarie reprezintă un test de rezistență la temperaturi extreme. ANM recomandă evitarea expunerilor prelungite la frig și planificarea atentă a activităților în aer liber, respectând intervalele orare indicate în avertizări pentru prevenirea riscurilor asociate gerului sever.

