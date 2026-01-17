Vremea rămâne deosebit de rece în Capitală, unde dimineața s-au înregistrat temperaturi minime sub zero grade. Potrivit București FM, cerul va fi predominant senin, iar vântul va sufla moderat, cu maxime care vor atinge aproximativ -3°C. În vestul țării, temperaturile sunt mai ridicate și apropiate de normalul perioadei.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis două avertizări de cod galben pentru Dobrogea, avertizând asupra temperaturilor extrem de scăzute, conform Radio România Constanța. Prima alertă este valabilă din 16 ianuarie, ora 20:00, până pe 17 ianuarie, ora 10:00, cu valori minime între -14 și -10°C, iar pe litoral, izolat, între -9 și -8°C. A doua atenționare se aplică pe 17 ianuarie, între orele 10:00 și 20:00, când temperaturile vor varia între -10 și -5°C.

Potrivit ANM, vremea va rămâne deosebit de rece pe tot parcursul weekendului, cu temperaturi maxime de până la -3°C și minime de -12°C. Pe litoral, duminică, se vor înregistra -4°C, iar vântul va avea intensificări temporare. În nordul țării, mercurul termometrelor va coborî aproape de -20°C. Cerul va fi variabil, cu înnorări seara în est și sud-est, unde sunt posibile fulguieli izolate. Vântul va sufla slab până la moderat, accentuând senzația de frig în sud-est și sudul Banatului, iar temperaturile maxime se vor încadra între -14°C și 3°C, cele mai scăzute fiind în nordul și estul Moldovei.

Circulația rutieră este dificilă în județele Argeș, Bihor, Sălaj, Cluj și Bistrița-Năsăud din cauza ceții dense, vizibilitatea fiind redusă sub 200 m, iar izolat sub 50 m, ceea ce favorizează formarea ghețușului sau a chiciurei. Pe autostrada A1, între Pitești și Curtea de Argeș, vineri noapte a avut loc un accident în lanț din cauza poleiului și neadaptării distanței de siguranță. În eveniment au fost implicate șapte autovehicule, iar două femei, de 30 și 45 de ani, au suferit atacuri de panică, refuzând transportul la spital după ce au primit îngrijiri medicale la fața locului.

Vremea rămâne rece, iar iarna continuă să domine România, următoarele patru săptămâni urmând să aducă temperaturi sub mediile normale, conform prognozei transmise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

19 – 26 ianuarie

Temperaturile vor fi mai scăzute decât cele obișnuite pentru această săptămână pe întreg teritoriul țării, cu o abatere termică mai pronunțată în jumătatea nordică. Regimul precipitațiilor va fi în general deficitar la nivel național.

26 ianuarie – 2 februarie

Valorile medii ale temperaturii vor rămâne sub normal în toate regiunile, cu un impact mai accentuat în nord-est. Precipitațiile vor fi local deficitare în zonele montane și ușor excedentare în sud-vest, iar în restul țării se vor situa aproape de normal.

2 – 9 februarie

Temperatura medie a aerului va fi mai coborâtă decât cea normală pentru această perioadă în întreaga țară. Cantitatea de precipitații se va menține, în general, în jurul valorilor normale pentru intervalul respectiv, în toate regiunile.

9 – 16 februarie

Mediile valorilor termice vor fi sub cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României. Precipitațiile vor fi apropiate de normalul perioadei în toate regiunile.