Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că o masă de aer cald provenită din sud, asociată unui nou ciclon de deasupra Mării Mediterane, se va întâlni cu aerul polar-arctic rece, deja prezent din est și nord-est, legat de anticiclonul est-european, generând condiții meteorologice imprevizibile în România.

Contactul dintre cele două mase de aer cu temperaturi opuse va genera condiții meteorologice greu de previzionat în acest moment. Prima jumătate a lunii ianuarie 2026 a adus ninsori importante și depuneri consistente de zăpadă în mare parte din țară, urmate de temperaturi extrem de scăzute. Până pe 17 ianuarie, temperatura medie națională a fost de -2,7 grade, cu 0,8 grade sub media perioadei 1991-2020. În comparație cu ultimii 5-6 ani, când media lunară națională era pozitivă, iarna din acest an și-a făcut simțită prezența în mod clar.

Ultima hartă sinoptică valabilă pentru 18 ianuarie 2026 arată o situație de blocaj la nivel european. Anticiclonul est-european, lobat din zona Munților Ural, se menține peste jumătatea de est a continentului. Totodată, sunt active două zone ciclonice – una în nord-vestul Oceanului Atlantic, la est de Islanda, și alta între Peninsula Iberică și nord-estul Africii.

Aerul polar-arctic foarte rece, venit din Câmpia Rusă, domină Belarus și Ucraina, cu temperaturi sub -15 grade, în contrast cu masele de aer mai calde, oceanice sau subtropicale, care aduc valori de +5…+10 grade în sudul, vestul și nord-vestul Europei.

Până la mijlocul săptămânii viitoare, contextul sinoptic va rămâne relativ neschimbat. Până joi, 22 ianuarie, ciclonul Harry, denumit astfel de Agenția Meteorologică Spaniolă (AEMET), se va activa deasupra nordului Africii, cu valori ale presiunii care vor scădea sub 1000 mb în centrul sistemului.

Ciclonul Harry se va deplasa către bazinul vestic și central al Mării Mediterane, provocând intensificări puternice ale vântului, cu rafale de 70-90 km/h și, local, peste 100 km/h. În următoarele 72 de ore, cantități semnificative de precipitații – între 50 și 70 l/mp, izolat peste 80-100 l/mp – sunt așteptate în estul Spaniei, sud-vestul Franței, insulele Baleare, Corsica, Sardinia și sudul Italiei. În aceste zone vor fi instituite coduri galbene și portocalii, iar pentru Sardinia și sudul Italiei, coduri roșii.

România va rămâne sub influența unui câmp de presiune ridicată până joi, ceea ce va menține gerul persistent. Din cauza subsidenței și a stratului de zăpadă, aerul din partea inferioară a troposferei se va răci accentuat. Vremea va fi deosebit de rece în timpul zilei, în special în regiunile centrale, sudice și estice, cu temperaturi maxime în general între -8 și -2 grade. Noaptea și dimineața, gerul va domina în mare parte a țării, cu minime cuprinse între -20 și -6 grade, cele mai scăzute valori fiind așteptate în zonele depresionare din Transilvania.

Miercuri și joi, temperaturile vor crește treptat, mai vizibil în vest, nord-vest și în dealurile sudice, pe măsură ce presiunea atmosferică va scădea. Avansul ciclonului mediteranean spre centrul și sud-estul Europei va aduce un aport de aer mai cald și umed.

În noaptea de miercuri spre joi, în sudul și sud-estul țării, pe lângă ninsori, sunt posibile precipitații mixte – lapoviță și ploaie – care local pot favoriza depuneri de polei.