Prețuri la pompă 1 iunie 2026. Cât costă benzina și motorina. Unde se găsesc cele mai mici prețuri

Prețuri la pompă 1 iunie 2026. Unde se găsesc cele mai mici prețuri la carburanți din întreaga țară? Cât costă benzina, motorina și GPL în principalele orașe din țară?

Prețuri la pompă 1 iunie 2026: cel mai mic preț la benzină din România este de 8,93 lei pe litru și poate fi găsit la o stație RST din Târgoviște, județul Dâmbovița, situată pe Șoseaua Găești–Târgoviște nr. 11. În ceea ce privește motorina, cel mai redus preț din țară este de 9,22 lei pe litru și este practicat de o stație Partener Rompetrol din municipiul Arad, aflată pe strada Zimbrului nr. 101B, potrivit Peco Online.

Analiza celor mai mici prețuri la carburanți din principalele cinci orașe ale României, clasificate după numărul de locuitori, arată că Cluj-Napoca are în prezent cea mai ieftină benzină dintre marile centre urbane, la 9,49 lei pe litru. În București, Timișoara, Iași și Constanța, cel mai mic preț pentru benzină este de 9,62 lei pe litru.

La capitolul motorină, Iașiul se remarcă prin cel mai redus preț dintre marile orașe, respectiv 9,24 lei pe litru. În București, Timișoara și Constanța, cel mai mic tarif este de 9,53 lei pe litru, în timp ce la Cluj-Napoca motorina poate fi cumpărată cu 9,49 lei pe litru.

Și pe segmentul GPL se observă variații moderate. Cel mai mic preț dintre marile orașe este în Cluj-Napoca, unde litrul de GPL costă 4,39 lei. În București, GPL-ul este disponibil la 4,40 lei pe litru, în timp ce în Constanța prețul minim este de 4,42 lei. Cele mai ridicate valori din acest top sunt înregistrate în Timișoara și Iași, unde GPL-ul se comercializează la 4,44 lei pe litru.

Bucureștiul rămâne orașul cu cea mai mare rețea de distribuție a carburanților, cu 199 de stații monitorizate. În Capitală, cel mai mic preț pentru benzină este de 9,62 lei pe litru, iar motorina poate fi cumpărată cu 9,24 lei pe litru. În cazul GPL-ului, șoferii găsesc cel mai redus tarif la 4,31 lei pe litru.

La Cluj-Napoca, unde au fost monitorizate 96 de stații, benzina și motorina au aceleași prețuri minime ca în București, respectiv 9,62 lei și 9,24 lei pe litru. GPL-ul este însă mai scump, fiind disponibil la un preț minim de 4,42 lei pe litru.

O situație similară se regăsește și în Timișoara, unde rețeaua analizată cuprinde 120 de stații. Benzina costă cel puțin 9,62 lei pe litru, motorina 9,24 lei pe litru, iar GPL-ul 4,42 lei pe litru.

În Iași, cele 88 de stații monitorizate afișează aceleași valori minime pentru benzină și motorină, de 9,62 lei și, respectiv, 9,24 lei pe litru. Și aici, GPL-ul este comercializat la un preț minim de 4,42 lei pe litru.

Constanța, cu 130 de stații incluse în analiză, păstrează aceleași tarife minime la benzină și motorină. În schimb, GPL-ul poate fi cumpărat cu 4,40 lei pe litru, ușor mai ieftin decât în Cluj-Napoca, Timișoara și Iași.

La Craiova, unde au fost analizate 99 de stații de alimentare, benzina și motorina au aceleași prețuri minime ca în celelalte orașe importante. GPL-ul este disponibil la 4,41 lei pe litru, conform Hartei Carburant.

Comparativ cu luna trecută, prețul mediu al benzinei a înregistrat o creștere semnificativă, de 8,8%. În consecință, costul unui plin de 50 de litri este în prezent cu aproximativ 39 de lei mai mare decât era în urmă cu 30 de zile, ceea ce reflectă presiunile exercitate asupra pieței carburanților în ultima perioadă.

În schimb, șoferii care utilizează motorină beneficiază de o ușoară reducere a costurilor de alimentare. Prețul mediu al unui litru de motorină a scăzut cu 0,9% față de luna precedentă, iar un plin de 50 de litri costă acum cu aproximativ 4,5 lei mai puțin decât în urmă cu o lună.

În prezent, România ocupă locul al 11-lea în clasamentul statelor membre cu cea mai ieftină benzină, fiind devansată de Malta, Polonia, Bulgaria, Spania, Cipru, Ungaria, Slovenia, Croația, Suedia și Cehia. În ceea ce privește motorina, România se situează pe locul al 13-lea în Uniunea Europeană în topul țărilor cu cele mai mici prețuri la acest tip de combustibil. Înaintea țării noastre se află Malta, Polonia, Cehia, Spania, Bulgaria, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Croația, Estonia, Cipru și Grecia.

La benzina fără taxe, țara noastră ocupă locul al cincilea în Uniunea Europeană în clasamentul celor mai mici prețuri, fiind depășită doar de Malta, Estonia, Slovenia și Irlanda. Acest lucru arată că prețul de bază al carburantului comercializat pe piața românească se numără printre cele mai competitive din spațiul comunitar. Și în cazul motorinei fără taxe, România se află în prima parte a clasamentului european. Țara noastră ocupă locul al șaselea în topul celor mai mici prețuri, după Malta, Slovacia, Slovenia, Ungaria și Estonia.