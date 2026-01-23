În România, închirierea unei locuințe generează venituri impozabile, iar legea fiscală stabilește obligații clare pentru proprietari. Contractele de închiriere trebuie declarate, iar veniturile obținute sunt supuse impozitului pe venit și, în anumite situații, contribuției la sănătate. Nerespectarea acestor obligații nu este o simplă formalitate omisă, ci poate atrage sancțiuni financiare și recalculări retroactive.

Obligația de a declara contractul de închiriere la ANAF revine exclusiv proprietarului sau coproprietarilor imobilului. Aceștia trebuie să înregistreze contractul și să declare veniturile obținute, indiferent dacă chiria este plătită prin transfer bancar sau în numerar.

Chiriașii nu au obligații fiscale directe legate de declararea contractului, iar vecinii nu sunt obligați prin lege să notifice ANAF cu privire la existența unor chiriași într-un apartament. Totuși, lucrurile nu se opresc aici.

Deși nu există o obligație legală explicită pentru vecini, aceștia pot face sesizări către diverse autorități atunci când consideră că sunt încălcate reguli de conviețuire, norme de ordine publică sau legislația în vigoare. Astfel de sesizări pot viza zgomotul, activități comerciale desfășurate într-o locuință, utilizarea apartamentului în regim hotelier sau suspiciuni privind chirii nedeclarate.

O astfel de sesizare, chiar dacă nu este adresată direct ANAF, poate ajunge ulterior în atenția inspectorilor fiscali prin schimburi de informații între instituții. În practică, multe controale fiscale au fost declanșate după reclamații venite din partea vecinilor sau a asociațiilor de proprietari.

ANAF nu se bazează exclusiv pe sesizări. Inspectorii fiscali pot identifica situații de chirii nedeclarate și prin alte mijloace, precum:

-schimburi de informații cu primăriile și alte instituții publice;

-date privind consumurile de utilități sau declarațiile asociațiilor de proprietari;

-controale tematice sau analize de risc fiscal;

-verificări ale fluxurilor bancare, atunci când chiria este plătită prin transfer.

Odată inițiat controlul, proprietarul poate fi obligat să prezinte contracte, dovezi ale încasării chiriei și documente justificative pentru perioade anterioare.

Dacă ANAF constată că veniturile din chirii nu au fost declarate, proprietarul poate fi obligat să achite impozitul datorat pentru întreaga perioadă verificată, la care se adaugă dobânzi și penalități. În plus, pot fi aplicate amenzi contravenționale pentru nedeclararea veniturilor.

În anumite cazuri, obligațiile fiscale pot fi stabilite retroactiv, pe mai mulți ani, ceea ce poate duce la sume semnificative de plată. De asemenea, nedeclararea chiriei poate genera și alte probleme, inclusiv dificultăți în relația cu asociația de proprietari sau cu autoritățile locale.

Autoritățile fiscale recomandă proprietarilor să înregistreze contractele de închiriere și să declare corect veniturile obținute, tocmai pentru a evita situațiile în care un control pornit dintr-o sesizare aparent minoră se transformă într-o problemă fiscală serioasă.

Într-un context în care verificările sunt tot mai frecvente, iar schimbul de informații între instituții este mai eficient, nedeclararea chiriei nu mai reprezintă un risc minor, ci o vulnerabilitate fiscală reală.