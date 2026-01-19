Odată cu noile reglementări fiscale, activul net contabil (ANC) al companiilor a căpătat un rol central în monitorizarea riscurilor financiare și a conformității legale.

Modificările legislative din cadrul celui de-al doilea pachet fiscal al anului trecut au transformat ANC într-un reper esențial pentru antreprenori, influențând modul în care se pot distribui dividendele și se pot efectua împrumuturi între societăți și acționarii acestora.

Practic, ANC este diferența dintre totalul activelor unei firme și datoriile sale, reflectând valoarea reală care revine acționarilor sau asociaților după achitarea tuturor obligațiilor.

În contextul actual, acest indicator nu mai este doar un simplu reper contabil, ci un criteriu fiscal și juridic, cu impact direct asupra deciziilor financiare ale companiei.

„Având în vedere noile contexte fiscale, în mod cert și controalele ANAF devin mai stricte și riguroase, iar proprietarii firmelor sunt nevoiți să înțeleagă și să monitorizeze acest indicator cu o atenție mai deosebită decât până acum sau să colaboreze mai îndeaproape cu profesioniștii contabili, indiferent că sunt interni sau externi”, a declarat Cosmin Dumitrașcu, antreprenor, expert contabil & fondator ABS Group Romania.

Legislația recentă restricționează distribuirea dividendelor atunci când ANC este negativ sau scade sub jumătate din valoarea capitalului social. În plus, returnarea împrumuturilor acordate acționarilor poate fi considerată ilegală dacă reflectă mai degrabă distribuiri de profit mascate. Nerespectarea acestor reguli atrage sancțiuni semnificative, între 10.000 și 200.000 lei, dobânzi, penalități și chiar răspunderea administratorilor pentru distribuiri nelegale.

Conform lui Cosmin Dumitrașcu, fondator ABS Group Romania, „în prezent, companiile trebuie să monitorizeze ANC mai atent ca niciodată și să colaboreze îndeaproape cu profesioniștii contabili pentru a evita sancțiuni și riscuri financiare”.

În trecut, multe firme au folosit distribuirea agresivă a dividendelor și acordarea de împrumuturi între acționari fără să țină cont de situația reală a capitalului propriu. În 2026, această practică devine extrem de riscantă, inspectorii fiscali putând recalifica astfel de tranzacții ca venit impozabil suplimentar.

Cele mai solide companii vor fi cele care urmăresc constant capitalurile proprii, reinvestesc profiturile, utilizează instrumente financiare corect documentate și asigură o colaborare strânsă între departamentele financiar, contabil, fiscal și juridic. Sinergia acestor funcții este acum esențială pentru evitarea limitărilor fiscale și a sancțiunilor severe.