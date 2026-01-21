Simion Hăncescu, președintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, a atras atenția asupra nivelului ridicat de tensiune din sistemul educațional și asupra riscului real ca protestele să escaladeze.

Potrivit acestuia, discuțiile cu autoritățile centrale au inclus avertismente explicite încă de la finalul anului trecut, când liderii sindicali au semnalat că măsurile de austeritate pot declanșa reacții ample în rândul profesorilor. Simion Hăncescu a subliniat că aceste nemulțumiri nu sunt izolate, ci reflectă o stare generalizată în școli.

Într-o declarație acordată Edupedu.ro, liderul FSLI a explicat că a discutat direct cu premierul Ilie Bolojan în luna decembrie, în cadrul unei întâlniri oficiale.

„E foarte probabil să se ajungă la o grevă generală înaintea examenelor naționale”, a spus Simion Hăncescu, precizând că avertismentul a fost formulat în timpul unei reuniuni a Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social.

În același context, președintele FSLI a anunțat că reluarea protestelor în fața Guvernului este o opțiune concretă, analizată la nivel sindical. El a arătat că reacțiile din teritoriu indică o nemulțumire profundă, care nu depinde exclusiv de rezultatele unui chestionar intern, ci de efectele resimțite zilnic în școli.

Consultarea profesorilor printr-un chestionar privind efectele măsurilor de austeritate reprezintă un instrument de evaluare a stării din sistem, însă liderii sindicali spun că semnalele sunt deja clare. Simion Hăncescu a explicat că analiza răspunsurilor este în desfășurare, dar nemulțumirea este evidentă, indiferent de cifrele finale. În acest context, posibilitatea reluării protestelor este legată de rapiditatea cu care Guvernul va reacționa la solicitările sindicatelor.

Referindu-se la calendarul potențial al unei greve generale, liderul FSLI a indicat o perioadă anterioară examenelor naționale.

„În zilele următoare, ne lămurim cum stau lucrurile în privința chestionarului, dar cert este că nemulțumirea există. Indiferent de rezultatele chestionarului, semnalele sunt acestea: nemulțumirile sunt foarte mari. E foarte posibil să reîncepem protestele, cât de repede, chiar în fața Guvernului. Așa cum l-am avertizat și pe premier la un moment dat, în luna decembrie, la o discuție la care am participat în cadrul CNT(Consiliul Național Tripartit pentru Dialog Social – n. red) e foarte probabil să se ajungă la o grevă generală înaintea examenelor naționale”, a declarat Simion Hăncescu.

Întrebat despre momentul exact al unei posibile greve, acesta a indicat luna mai ca fiind mai probabilă decât luna iunie.

„Cred că în luna mai, mai degrabă. (…) Situația este dramatică în învățământul preuniversitar și măsurile luate de guvern au fost chiar cinice și iresponsabile. Ei și-au bătut joc nu numai de profesori. Și-au bătut joc și de copiii din țara asta, ceea ce este extrem de grav”, a spus Simion Hăncescu.

Perspectivele unei greve generale sunt analizate în strânsă legătură cu calendarul examenelor naționale din 2026. Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a este programată să înceapă cu înscrierile între 10 și 12 iunie 2026, iar probele scrise sunt stabilite pentru perioada 22–26 iunie. Rezultatele finale urmează să fie afișate pe 8 iulie, după soluționarea contestațiilor.

În paralel, examenul de Bacalaureat 2026, sesiunea iunie–iulie, debutează cu înscrierea candidaților între 2 și 4 iunie, iar probele de competențe se desfășoară în intervalul 8–17 iunie.

Probele scrise sunt programate între 29 iunie și 3 iulie, cu afișarea rezultatelor finale pe 13 iulie. Acest calendar strâns amplifică presiunea asupra sistemului, în condițiile în care sindicatele discută deschis despre declanșarea grevei înainte de încheierea mediilor sau de susținerea examenelor.

Calendarul evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2025-2026:

10-12 iunie 2026: Înscrierea la Evaluarea Națională

12 iunie 2026: Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a

22 iunie 2026: Limba și literatura română – probă scrisă

24 iunie 2026: Matematică – probă scrisă

26 iunie 2026: Limba și literatura maternă – probă scrisă

1 iulie 2026: Afișarea rezultatelor inițiale până la ora 12:00, vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (14:00 – 18:00)

2-3 iulie 2026: Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

4-7 iulie 2026: Soluționarea contestațiilor

8 iulie 2026: Afișarea rezultatelor finale

Calendarul examenului național de Bacalaureat 2026 – sesiunea iunie-iulie 2026:

2-4 iunie 2026 – Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen

4 iunie 2026 – Încheierea cursurilor pentru elevii claselor a XII-a/a XIII-a

8-10 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

10-11 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

11-12 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C

15-17 iunie 2026 – Evaluarea competențelor digitale — proba D

29 iunie 2026 – Limba și literatura română — proba E.a) — probă scrisă

30 iunie 2026 – Proba obligatorie a profilului — proba E.c) — probă scrisă

2 iulie 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării — proba E.d) — probă scrisă

3 iulie 2026 – Limba și literatura maternă — proba E.b) — probă scrisă

7 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor inițiale la probele scrise (până la ora 12:00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14:00–18:00)

8-9 iulie 2026 – Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

9-10 iulie 2026 – Soluționarea contestațiilor

13 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor finale

Discuțiile despre grevă generală sunt susținute și de pozițiile exprimate de alți lideri sindicali din Educație. Sindicatele au întrebat profesorii dacă momentul declanșării unei greve ar trebui să fie în martie, la simulările examenelor, și/sau în iunie, înainte de finalizarea mediilor.

Marius Nistor, președintele Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”, a declarat recent că o grevă generală „se poate declanşa în funcţie de măsurile pe care le va lua Guvernul în perioada următoare”, într-o intervenție la TVR Info.

Poziții similare au fost exprimate și în toamna anului trecut. George Purcaru, vicepreședinte FSLI, a declarat că varianta grevei generale a fost luată în calcul, dar a atras atenția asupra impactului salarial. De asemenea, Marius Nistor a anunțat la Antena 3 CNN declanșarea unui referendum național privind greva generală, imediat după mitingul din 29 octombrie.

Reacțiile oficiale au venit și din partea fostului ministru al Educației, Daniel David, care a spus că nu a fost critic față de mișcarea sindicală, dar a contestat forma și mesajele protestelor. În replică, lideri sindicali precum Adrian Voica, președintele SIPA Muntenia, au avertizat că perioada examenelor va amplifica tensiunile.

„Să nu uităm că toată această atitudine nu va rămâne fără efect în viitor, pentru că va veni și perioada examenelor”, a declarat Adrian Voica. „Am eu un sentiment că va fi prăpăd în vară și că o grevă generală înaintea examenelor de final va fi de neoprit. Am semnale din teritoriu că va veni și vremea în care profesorii își vor arăta forța socială pe care o dețin”, a spus acesta.

Nemulțumirile sunt alimentate și de prevederile Legii 141/2025, care includ comasări de școli, creșteri de norme didactice, reduceri de burse și modificări ale plății cu ora, măsuri contestate de sindicate pentru impactul lor direct asupra personalului din educație și asupra elevilor.