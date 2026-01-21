Școlile private au câștigat popularitate în ultimii ani, oferind programe internaționale și alternative curriculare variate față de sistemul de stat. Ele atrag părinții prin clase mai mici, metode moderne de predare și oportunități internaționale, dar implică costuri semnificative care trebuie planificate cu atenție.

Costurile pentru școlile private din România pot fi surprinzătoare pentru părinți și variază foarte mult în funcție de oraș, nivelul de studiu și tipul de curriculum. Taxele pornesc de la aproximativ 4.000 de euro, însă pentru școlile internaționale de top, suma anuală poate depăși 25.000 de euro. Estimările pentru 2026–2027 arată o ușoară creștere, păstrând diferențele semnificative între instituțiile standard și cele de elită.

De exemplu, la British School of Bucharest, părinții vor plăti între 21.000 și 24.700 de euro, în funcție de nivelul elevului. International School of Bucharest percepe între 17.470 și 19.430 de euro, iar International British School of Bucharest între 17.130 și 21.100 de euro. Alte școli, precum Cambridge School of Bucharest sau Verita International School, au taxe între 14.400 și 16.500 de euro, în timp ce Genesis College și Școala Mea sunt ceva mai accesibile, cu sume între 8.000 și 11.850 de euro. Chiar și Liceul Teoretic Național, mai apropiat de medie, ajunge la 12.800–13.000 de euro pentru clasele terminale.

Pe lângă școlarizare, părinții trebuie să ia în calcul și alte cheltuieli: taxa de înscriere sau admitere (1.000–1.500 de euro), mesele zilnice (150–200 de euro pe lună), uniforme și rechizite, transport opțional și activități extracurriculare, de la cluburi la tabere, care pot adăuga sume considerabile.

Multe școli oferă reduceri pentru plata timpurie sau pentru frații înscriși, de obicei între 5 și 10%, însă costul total anual rămâne unul semnificativ, mai ales în cazul instituțiilor internaționale.

Taxele anuale pentru școlile internaționale de zi variază, în medie, între 15.000 și 25.000 de euro. În cazul școlilor de tip internat, care includ cazarea și mesele, cheltuielile pot ajunge la peste 50.000 de euro pe an.

Printre școlile internaționale de zi, Frankfurt International School percepe între 25.260 și 29.110 euro în funcție de clase, Bavarian International School între 17.900 și 21.770 euro, iar International School of Bremen între 14.000 și 18.700 euro. În categoria internatelor, Schule Schloss Salem ajunge la aproximativ 53.400 euro pentru clasele 5–10 și peste 59.000 euro pentru elevii IB, iar Berlin Brandenburg International School (BBIS) taxează între 47.200 și 48.050 euro pentru regim complet de pensiune.

Pe lângă taxele de școlarizare, părinții trebuie să aibă în vedere și alte costuri: taxa de înregistrare (1.000–2.500 euro), depozitul de securitate (de obicei echivalentul unei luni de taxă sau între 2.000 și 4.500 euro, returnabil), rechizitele, cărțile și uniformele, care pot adăuga câteva sute de euro anual.

Există și alternative mai accesibile pentru rezidenții din Germania: școlile private locale subvenționate de stat (Ersatzschulen) au, în medie, taxe de aproximativ 2.042 euro pe an, ajustate adesea în funcție de venitul părinților. În plus, părinții pot deduce până la 30% din taxele de școlarizare din impozitul pe venit, până la 5.000 euro pe an per copil, deși costurile de cazare și masă nu sunt deductibile.

În linii mari, există două categorii: școlile subvenționate de stat („sous contrat”), care urmează curriculumul național și sunt mai accesibile, și școlile internaționale sau independente („hors contrat”), care nu primesc subvenții și pot ajunge la taxe comparabile cu marile capitale mondiale.

Școlile subvenționate oferă, în general, taxe rezonabile: grădinița și primarul costă între 400 și 1.300 de euro pe an, gimnaziul între 800 și 1.400 de euro, iar liceul între 1.200 și 2.500 de euro anual. Totuși, unele școli internaționale sub contract, precum Ermitage International School cu program francez, au tarife mai mari, în jur de 7.600–8.300 de euro pe an pentru elevii de zi.

În schimb, școlile internaționale independente, precum International School of Paris sau ICS Paris International School, percep taxe mult mai ridicate. La ISP, grădinița ajunge la aproape 25.000 de euro pe an, clasele primare la peste 30.000 de euro, iar liceul poate ajunge la aproape 38.000 de euro anual. Pentru programele cu internat, costurile includ cazare și masă și pot depăși 28.000 de euro pe an.

Pe lângă taxele de școlarizare, părinții trebuie să aibă în vedere și alte cheltuieli: taxa de aplicare (300–1.000 de euro), taxa de înscriere la prima admitere, care poate ajunge la 10.000 de euro, fonduri de dezvoltare sau securitate (150–3.750 de euro) și mesele de prânz (aproximativ 1.800–2.300 de euro pe an).

Pentru învățământul superior privat, costurile cresc semnificativ. Business schools taxează între 6.000 și 18.000 de euro pe an, în timp ce instituții de elită precum HEC Paris pot depăși 70.000 de euro pentru programele complete. Sciences Po aplică un sistem progresiv pentru rezidenții UE, cu taxe între 0 și 17.020 de euro în funcție de venitul familiei.

Elveția este renumită pentru școlile sale private și internatele de elită, iar costurile se numără printre cele mai ridicate din lume. Diferențele mari apar între școlile de zi, destinate copiilor care locuiesc cu familiile în orașe precum Geneva, Zurich sau Lausanne, și internatele care includ cazarea și mesele.

Pentru școlile internaționale de zi, taxele anuale variază între aproximativ 25.000 și 50.000 CHF (≈ 25.000–50.000 €). De exemplu, la International School of Switzerland, taxele pentru 2026 merg de la 16.000 CHF (≈16.000 €) pentru clasa 1 până la 22.000 CHF (≈22.000 €) pentru clasele 10–12. La Le Régent International School, taxele de zi pentru clasele 1–5 sunt de 34.650 CHF (≈34.650 €) și ajung la 50.400 CHF (≈50.400 €) pentru programul IB.

În cazul internatelor, costurile cresc semnificativ, majoritatea ajungând între 80.000 și 120.000 CHF pe an (≈ 80.000–120.000 €). Institut Le Rosey, supranumită „școala regilor”, percepe 159.600 CHF (≈159.600 €) pe an pentru 2026–2027. Brillantmont International School taxează între 99.500 și 111.000 CHF (≈99.500–111.000 €) în funcție de nivel, iar la Aiglon College taxele pot depăși 100.000 CHF (≈100.000 €) anual.

Pe lângă școlarizare, părinții trebuie să prevadă și alte costuri: taxa de înregistrare între 2.000 și 3.000 CHF (≈2.000–3.000 €), depozitul de admitere sau garanția, care poate ajunge la 50.000 CHF (≈50.000 €) la Le Rosey, și alte cheltuieli pentru excursii obligatorii, lecții de muzică, asigurare medicală și examene (ex. IB), ce pot adăuga între 5.000 și 15.000 CHF (≈5.000–15.000 €) anual.

Chiar dacă școlile private sunt extrem de costisitoare, universitățile publice elvețiene rămân accesibile chiar și pentru studenții internaționali: Universitatea din Geneva percepe aproximativ 1.000 CHF (≈1.000 €) pe an. În schimb, școlile private de management hotelier pot ajunge la 30.000–60.000 CHF (≈30.000–60.000 €) anual.

În Austria, opțiunile pentru școlile private sunt foarte variate, de la instituții internaționale de top la școli confesionale subvenționate, iar costurile reflectă acest spectru. Taxele pot merge de la câteva mii de euro până la peste 50.000 pe an, în funcție de tipul școlii și de serviciile oferite.

Școlile internaționale din Viena și Salzburg sunt printre cele mai scumpe, oferind adesea curriculum de tip International Baccalaureate (IB) sau american. La American International School Vienna, grădinița și clasele primare costă aproximativ 23.900 EUR pe an, iar clasele terminale 28.000 EUR. Vienna International School pornește de la 15.900 EUR și poate depăși 29.000 EUR pentru liceu. Amadeus International School Vienna și AIS Salzburg taxează între 13.700 și 30.000 EUR pentru școala de zi, în funcție de nivelul de studiu.

Școlile private locale, inclusiv cele confesionale sau cu program german, sunt mult mai accesibile. Taxele pentru școlile religioase variază între 1.000 și 5.000 EUR pe an, iar gimnaziile private cu predare în limba germană între 6.000 și 12.000 EUR anual.

Internatele de top din Austria includ cazarea, mesele și activitățile extrașcolare, ceea ce face ca prețurile să crească semnificativ. Amadeus Vienna Boarding poate depăși 50.000 EUR pe an, iar Schloss Krumbach International School percepe între 39.900 și 43.680 EUR anual.

Pe lângă taxele de școlarizare, părinții trebuie să ia în calcul și alte costuri: taxa de înscriere între 2.500 și 4.000 EUR, Capital Fee pentru dezvoltarea infrastructurii între 3.000 și 5.000 EUR, depozitul de securitate de 2.500–4.000 EUR, mesele (~1.500 EUR/an), transportul și excursiile școlare.

În Danemarca, școlile private sunt mai accesibile decât în multe alte țări europene, grație subvențiilor generoase oferite de stat. Totuși, costurile diferă mult între școlile locale, subvenționate, și instituțiile internaționale de elită din orașe precum Copenhaga și Aarhus.

Școlile internaționale urmează de obicei curriculumul IB sau britanic și vin cu cele mai mari taxe. La Copenhagen International School, pentru grădiniță și clasele primare se plătesc aproximativ 151.000 DKK pe an (~20.250 EUR), iar liceul poate ajunge la 210.000 DKK (~28.150 EUR), primul an incluzând o taxă de înscriere de 30.000–40.000 DKK. La Rygaards International School, taxa anuală este de circa 42.700 DKK (~5.720 EUR), iar la International School of Hellerup ajunge la 78.000 DKK (~10.450 EUR). În Aarhus, International School taxează în jur de 37.700 DKK (~5.050 EUR) anual.

Școlile private subvenționate, cunoscute ca Friskoler sau Privatskoler, beneficiază de aproximativ 75% finanțare de la stat, părinții acoperind restul. În medie, taxele variază între 15.000 și 35.000 DKK (~2.000–4.700 EUR) pe an. De exemplu, Skt. Josef’s International School percepe între 34.650 și 43.175 DKK pe an, cu o mică creștere lunară de aproximativ 50 DKK din august 2026.

Danemarca oferă și un sistem unic de internate pentru adolescenți între 14 și 18 ani, numite Efterskole. The International – Academy and Boarding School percepe pentru 2026–2027 aproximativ 137.100 DKK (~18.360 EUR) pe an, sumă care include școlarizarea, cazarea și mesele.

Pe lângă taxele principale, părinții trebuie să aibă în vedere și alte costuri: taxa de înscriere/aplicare (1.500–2.500 DKK), depozitul (10.000–15.000 DKK, de obicei returnabil) și posibilitatea de reduceri pentru frați. De asemenea, multe școli oferă tarife preferențiale pentru rezidenții cu număr CPR; fără acesta, taxele pot crește considerabil.

Educația universitară este gratuită pentru cetățenii UE/SEE, iar pentru studenții din afara UE, taxele universitare variază între 6.000 și 20.000 EUR pe an, în funcție de specializare.

Școlile internaționale, care urmează curriculum britanic, american sau IB, sunt cele mai scumpe. La American International School of Budapest, taxele pentru grădiniță în 2026 sunt de aproximativ 19.500 USD (~18.300 EUR), iar liceul poate ajunge la 29.800 USD (~27.900 EUR). British International School Budapest percepe între ~15.000 EUR (Early Years) și peste 27.000 EUR pentru clasele terminale de liceu. Alte opțiuni de top, precum Greater Grace International School și International Christian School, taxează între ~13.600 și 16.000 EUR anual.

Școlile private cu taxe moderate oferă alternative mai accesibile. De exemplu, Budapest British International School percepe între 14.500 și 19.800 EUR pe an, iar programele bilingve precum Bilingual.hu costă între 3.500 și 5.500 EUR anual, pentru componenta suplimentară de limbă engleză.

Pe lângă taxa de școlarizare, părinții trebuie să ia în calcul și costurile suplimentare: taxa de înscriere între 1.000 și 2.500 EUR, taxa de aplicare de 150–500 EUR, contribuția la fondul de dezvoltare (1.000–2.000 EUR), masa și transportul (aproximativ 2.000 EUR pe an). Reducerile pentru frați, în medie 5–10%, fac uneori diferența pentru familiile cu mai mulți copii.

Ungaria este de asemenea cunoscută pentru facultățile de medicină cu predare în engleză. Taxele pentru 2026 ajung la ~16.900 EUR pe an la University of Debrecen și ~18.200 EUR la Semmelweis University, ceea ce atrage studenți din întreaga lume.

Printre cele mai cunoscute instituții se numără The Anglo-American School of Sofia, unde taxele pentru elevii noi sunt de 27.490 EUR pentru clasele K-5 și ajung la 30.657 EUR pentru liceu (Grade 9-12). American College of Sofia percepe pentru elevii internaționali 21.700 EUR anual, însă elevii bulgari beneficiază de o rată redusă, de 10.040 EUR. British School of Sofia taxează între 15.200 EUR și 17.600 EUR, iar St. George International School & Preschool între 10.000 și 18.000 EUR. Pentru orașul Varna, American School of Bulgaria are taxe de 6.900 EUR pentru primar și 7.900 EUR pentru liceu. Deutsche Schule Sofia oferă un exemplu mai accesibil, cu taxe de aproximativ 6.700 EUR anual.

Pe lângă școlarizare, părinții trebuie să ia în calcul și alte cheltuieli: taxa de înscriere sau aplicare variază între 150 și 1.000 EUR, unele școli percep o contribuție anuală pentru infrastructură de circa 3.300 EUR (Capital Fee), mesele pot costa aproximativ 1.700 EUR pe an, iar transportul este opțional și calculat în funcție de distanță.

Și pentru cei care se gândesc la următorul pas, învățământul superior privat are, de asemenea, costuri importante. La American University in Bulgaria, taxa pe semestru este de 6.700 EUR (~13.400 EUR pe an), iar programele de medicină pentru studenții internaționali în universitățile de stat se situează în jur de 8.000 EUR pe an.