Rectorul Universității din București, Marian Preda, a lansat public ideea introducerii unui sistem de vouchere în educația superioară, o propunere care a fost salutată și susținută de un fost ministru al Economiei, Claudiu Năsui.

Potrivit acestuia din urmă, apariția unei astfel de idei este rară în societatea românească actuală, iar atunci când se întâmplă, inițiativa ar trebui sprijinită și discutată serios, mai ales în contextul lipsei de reforme liberale din sistemul de educație.

Claudiu Năsui a explicat pe pagina sa de Facebook că mecanismul propus ar presupune acordarea unui voucher fiecărui student eligibil, cu ajutorul căruia acesta și-ar putea alege universitatea și facultatea la care dorește să studieze, cu condiția îndeplinirii criteriilor de admitere.

Voucherul ar urma să acopere costul studiilor, iar finanțarea nu ar mai fi alocată direct instituțiilor de învățământ superior, ci ar urma studentul. În acest fel, universitățile ar primi bani în funcție de numărul de studenți pe care reușesc să îi atragă, nu prin alocări fixe de la bugetul de stat.

Fostul ministru a apreciat că o astfel de reformă ar genera o schimbare majoră de atitudine la nivelul universităților, care ar fi nevoite să se concentreze mai mult pe calitatea actului educațional și pe relația cu studenții.

Claudiu Năsui a subliniat că, dincolo de disputele politice sau de conflictele interne din mediul universitar, sistemul actual este unul prăbușit, lipsit de viziune și de curaj, iar fără o reformă reală nu există perspective de îmbunătățire.

În opinia sa, introducerea voucherelor ar reprezenta un pas, fie și modest, către un plus de liberalism în educație și a afirmat că rămâne de văzut dacă guvernul condus de Ilie Bolojan va avea voința de a implementa o astfel de schimbare.

„Așa rar apare o idee bună în societate, că atunci când apare trebuie susținută: Rectorul Universității București, Marian Preda, susține un sistem de vouchere în educația superioară. Cum ar funcționa un sistem de vouchere? Fiecare student ar primi un voucher cu care și-ar putea alege universitatea și facultatea, evident dacă trece de criteriile de admitere. Iar cu acel voucher și-ar putea achita costul studiilor. Universitățile n-ar mai sta cu mâna întinsă la stat, ci și-ar primi banii în funcție de câți studenți conving să le aleagă pe ele. Dintr-o astfel de reformă ar reieși și o schimbare masivă de atitudine înspre studenți și înspre actul educațional. Știu că există multă politică la nivelul universităților. Nu știu cine e certat cu cine și nici nu mă interesează. Știu însă că la cât de puține idei liberale sunt în societatea română actuală, orice astfel idee trebuie susținută. Ar fi un pas spre cât de cât puțin liberalism în sistemul de educație. Un sistem care e complet prăbușit și nici nu are perspective să meargă mai bine. Lipsa de viziune și chiar lipsa de curaj în general, ne-au adus aici. Dar nu mai comentăm trecutul. Ar fi o idee de aplaudat. Să vedem dacă guvernul Bolojan va face măcar o mică reformă liberală”, a scris Claudiu Năsui, fost ministru al Economiei, pe pagina sa de Facebook.

Ideea a fost formulată inițial de Marian Preda într-o declarație acordată site-ului Edupedu.ro. Rectorul Universității din București a detaliat că primii 30% dintre absolvenții de Bacalaureat, aproximativ 30.000 de viitori studenți, ar urma să primească vouchere echivalente cu locuri finanțate de la buget.

În plus, alte vouchere ar putea fi acordate elevilor care se situează în primii 25% la anumite discipline, chiar dacă nu au o medie generală foarte mare, pentru a sprijini excelența pe domenii specifice, precum artele, muzica sau istoria.

Preda a mai arătat că, dacă ar rămâne locuri neocupate, acestea ar putea fi transformate în finanțări parțiale sau granturi acordate pe criterii suplimentare, inclusiv sociale.

În final, el a subliniat că un astfel de sistem ar crea o piață liberă a educației, în care fiecare tânăr cu voucher ar avea libertatea de a-și alege instituția unde dorește să studieze.