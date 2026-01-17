Ministrul Economiei, Irineu Darău, a declarat vineri seară la B1 TV că va analiza forma finală a bugetului înainte de a decide cu privire la voucherele de vacanță. El a precizat că, pe termen mediu și lung, acestea nu reprezintă soluția principală pentru turism, subliniind totodată importanța menținerii echilibrului pe piață și a acordării ajutorului în limitele bugetare disponibile.

”Legat de voucherele de vacanţă, eu vreau să văd forma finală a bugetului şi, va mai dura un pic, cred că se va face ceea ce se va putea face din punct de vedere al bugetului, după cum cred că, pe termen mediu-lung, nu acolo este soluţia. Dar trebuie să avem grijă să nu dezechilibrăm nişte lucruri în piaţă şi unde putem ajuta, în limitele bugetare, să existe şi ajutor”, a afirmat ministrul Economiei, vineri seară, la B1 Tv.

Irineu Darău a afirmat că, în opinia sa, atragerea unui număr cât mai mare de turişti străini reprezintă „cheia” dezvoltării turismului românesc. El a subliniat totodată necesitatea creării unui brand de ţară și implementării conceptului de organizaţie de management a destinaţiei naţionale.

Irineu Darău a afirmat că turismul românesc se confruntă și cu alte provocări, iar un obiectiv esențial este creșterea atractivității și recunoașterii internaționale a României. El a precizat că ministerul a continuat eforturile de îmbunătățire a planului pentru târgurile de turism, vizând evenimente mai bine organizate și mai atrăgătoare pentru vizitatorii străini. Totodată, ministrul a menționat că, pe lângă târguri, se caută și alte inițiative menite să stimuleze interesul turiștilor și agențiilor de turism internaționale pentru România.

”Cred, pe de altă parte, că avem şi alte probleme de rezolvat în turismul românesc şi un aspect foarte important este să devenim mult mai atractivi şi cunoscuţi la nivel internaţional. Iar aici, pe partea ministerului, s-a lucrat şi s-a continuat munca şi de când am venit eu pe îmbunătăţirea planului pentru târgurile de turism. Ne dorim să avem târguri mai bine gândite, mai atractive pentru cei din exterior. Vom încerca, pe lângă acele târguri de turism, să se întâmple lucruri interesante care să îi facă pe posibilii turişti străini sau să facă agenţiile de turism străine să aducă foarte mulţi oameni în România”, a declarat Irineu Darău.

Ministrul a mai menționat că în turism există posibilitatea de a elimina anumite bariere și de a îmbunătăți condițiile, adăugând că va purta discuții cu organismele reprezentative din domeniu pentru a identifica măsuri care pot fi implementate într-un interval rezonabil și care să genereze efecte pozitive.