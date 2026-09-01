PNL schimbă regulile jocului în Parlament. Ce a anunțat Gabriel Andronache

Liderul deputaților PNL, Gabriel Andronache, a anunțat marți că parlamentarii liberali care se vor abate de la deciziile stabilite de grupul parlamentar vor fi sancționați prin măsuri administrative. Anunțul a fost făcut după ședința grupului parlamentar al PNL, la care a participat și premierul interimar și liderul partidului, Ilie Bolojan.

Gabriel Andronache a precizat că liberalii au stabilit o conduită comună în ceea ce privește voturile din Parlament. Decizia vizează situațiile în care membri ai grupului parlamentar nu respectă poziția stabilită de PNL.

„Am stabilit o conduită coerentă a grupului parlamentar PNL, urmând ca în orice altă situație în care colegi de ai noștri vor vota contra voinței grupului parlamentar să fie luate imediat măsuri administrative în cadrul grupului parlamentar”, a explicat Gabriel Andronache la conferința de presă organizată după reuniunea parlamentarilor liberali.

Liderul deputaților PNL a anunțat, totodată, că partidul va forma grupuri de lucru dedicate principalelor priorități legislative. Acestea vor avea la dispoziție o perioadă de o lună pentru pregătirea unor proiecte de lege, care ulterior vor fi prezentate și dezbătute în Biroul Politic Național.

Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Bogdan, a prezentat principalele direcții legislative stabilite de partid. Printre acestea se află reforma administrației publice locale, alături de descentralizarea administrației publice locale și a companiilor de stat.

Liberalii au inclus pe listă și reforma administrativ-teritorială. O altă prioritate este reforma electorală, care are printre obiective reducerea numărului de parlamentari și diminuarea dimensiunii administrației publice locale.

Pe agenda legislativă anunțată de PNL se regăsește și reforma bugetului asigurărilor de sănătate. Partidul propune, de asemenea, măsuri pentru sprijinirea clasei de mijloc, între care eliminarea taxării suplimentare a contractelor part-time.

Printre măsurile care urmează să fie analizate de grupurile de lucru se află și liberalizarea contractelor de muncă. Liberalii au menționat, de asemenea, alte propuneri legislative care urmează să fie evaluate de aceste grupuri, precum și adoptarea unei legi a lustrației.

Ionel Bogdan a precizat că propunerile formulate de grupurile de lucru nu vor fi discutate doar în interiorul PNL. Proiectele de lege care vor rezulta urmează să fie analizate și împreună cu partenerii politici din USR.

Discuțiile ar urma să îi includă și pe ceilalți parlamentari sau reprezentanți ai partidelor politice interesați să susțină proiectele de reformă propuse de liberali. Bogdan a precizat că PNL este deschis colaborării politice pentru promovarea acestor inițiative.

„Credem că aceste priorități merg mână în mână cu ceea ce a promovat premierul Ilie Bolojan, cu ceea ce a promovat Partidul Național Liberal în ultima perioadă și considerăm că România are nevoie de aceste reforme astfel încât să ne facem bine pentru viitor”, a mai declarat Ionel Bogdan.

Grupurile de lucru urmează să aibă la dispoziție o lună pentru elaborarea proiectelor legislative, înainte ca acestea să ajungă la Biroul Politic Național pentru dezbatere.