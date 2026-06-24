ANAF schimbă regulile pentru veniturile din străinătate: ce trebuie depus și când apare obligația 

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a transmis clarificări pentru persoanele care au obținut în 2025 venituri din străinătate și nu le-au inclus în Declarația unică. Potrivit instituției, contribuabilii aflați în această situație trebuie să depună formularul 212, iar cei care au transmis deja declarația inițială sunt nevoiți să completeze o declarație rectificativă, prin intermediul Spațiului Privat Virtual, la sediul organului fiscal de domiciliu sau prin poștă.

În același timp, ANAF precizează că persoanele vizate vor primi notificări din partea autorităților fiscale. Acestea vor avea posibilitatea de a-și clarifica situația înainte de stabilirea eventualelor obligații de plată. Măsura vizează actualizarea corectă a datelor fiscale aferente veniturilor nedeclarate la termen.

Instituția explică faptul că informațiile privind veniturile obținute din alte state nu au fost disponibile la momentul precompletării Declarației unice. Motivul este că administrațiile fiscale străine transmit aceste date ulterior expirării termenului de depunere din România, ceea ce împiedică includerea lor automată în formularul inițial.

„Românii care au obținut în 2025 venituri din străinătate și nu le-au inclus în Declarația unică trebuie să depună formularul 212, iar dacă l-au depus deja, să transmită o declarație rectificativă în SPV – Spațiul Privat Virtual, la sediul organului fiscal de domiciliu sau prin poștă. ANAF precizează că persoanele aflate în această situație vor primi notificări și vor avea posibilitatea să își clarifice situația fiscală înainte de stabilirea obligațiilor de plată”, transmite ANAF.

Pentru veniturile realizate în 2025, persoanele fizice care au obligația declarării în România trebuie să depună Declarația unică până la data de 25 mai 2026 inclusiv, conform prevederilor din Codul fiscal. ANAF precizează că această obligație este prevăzută la articolul 122 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.

„Astfel, contribuabilii care au realizat în 2025 venituri din străinătate pentru care există obligația declarării în România și care nu le-au raportat până la 25 mai 2026 trebuie să își actualizeze situația fiscală:

dacă nu au depus deloc Declarația unică, pot transmite acum formularul 212;

dacă au depus deja declarația, dar fără a include veniturile din străinătate, trebuie să depună o declarație rectificativă;

dacă primesc o notificare de la ANAF, pot prezenta documente sau explicații pentru clarificarea situației, mai arată ANAF.

De asemenea, ANAF evidențiază că, în situația în care obligațiile declarative nu sunt îndeplinite, organul fiscal poate stabili din oficiu impozitele datorate. Chiar și după emiterea unei decizii de impunere, contribuabilii au la dispoziție 60 de zile pentru a depune Declarația unică, iar decizia emisă anterior va fi anulată.

Instituția arată că formularul 212 a fost precompletat pentru veniturile disponibile în evidențele fiscale, însă datele privind veniturile din străinătate nu au putut fi integrate automat din cauza întârzierilor de raportare între administrațiile fiscale internaționale și autoritățile din România.