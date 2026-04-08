Din cuprinsul articolului România și cea mai importantă provincie chineză discută proiecte de investiții și colaborare economică

Discuțiile au vizat consolidarea relațiilor economice bilaterale și identificarea unor proiecte concrete de investiții și colaborare sustenabilă între mediul de afaceri românesc și cel din provincia chineză cu cea mai mare pondere în Produsul Intern Brut.

Mihai Daraban a subliniat că relația dintre România și provincia chineză Guangdong poate fi dezvoltată prin atragerea de investiții în tehnologii de ultimă generație. El a menționat că România are potențialul de a oferi complementaritate companiilor chineze, datorită forței de muncă calificate și poziției geografice strategice la intersecția dintre Occident și Orient. Portul Constanța, conectat la Dunăre și la rețeaua feroviară europeană, este un avantaj logistic pe care România îl prezintă partenerilor asiatici. Daraban a subliniat că scopul este să rezulte proiecte concrete, precum dezvoltarea capacităților de producție pe teritoriul românesc și transferul de tehnologie, nu doar importuri.

Președintele CCIR, Mihai Daraban, a subliniat coordonatele în care CCIR și, implicit, România pot să dezvolte această relație:

„Guangdong este recunoscută pentru capacitățile de producție în care au fost realizate investiții semnificative în tehnologii de ultimă generație. România poate deveni o destinație de investiții importantă pentru acestea, având în vedere potențialul companiilor din țara noastră, care le pot oferi complementaritatea necesară în contextul internațional actual. România nu trebuie să rămână un simplu subcontractor în lanțurile globale de valoare. Avem forță de muncă calificată, avem o poziție geografică excepțională la intersecția dintre Occident și Orient. Portul Constanța, cu conexiunea sa directă la Dunăre și la rețeaua feroviară europeană, reprezintă un argument logistic pe care îl așezăm deja pe masa discuțiilor cu partenerii asiatici. Guangdong poate fi un vector prin care produsele și tehnologiile chineze ajung pe piața europeană folosind România. Suntem interesați ca, din această relație cu provincia Guangdong, să iasă proiecte concrete: capacități de producție pe teritoriul românesc, transfer de tehnologie, nu doar importuri.”

Părțile au agreat să mențină dialogul pentru a identifica modalități concrete prin care companiile românești și cele din Guangdong să dezvolte relații comerciale și investiții reciproc avantajoase. CCIR s-a angajat să susțină acest demers folosind instrumentele sale de diplomație economică și promovare bilaterală disponibile mediului de afaceri.