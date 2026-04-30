Într-o postare publicată pe Facebook, Marius Budăi afirmă că România traversează o perioadă în care costurile de trai cresc constant, iar facturile pun presiune pe familii.

Acesta susține că tinerii sunt îngrijorați de viitorul lor, în timp ce părinții și bunicii se confruntă cu situații în care sunt nevoiți să aleagă între medicamente și hrană. De asemenea, el afirmă că mediul de afaceri resimte scăderea puterii de cumpărare a populației.

În același mesaj, deputatul PSD îl acuză pe Ilie Bolojan că își menține poziția fără a răspunde acestor probleme, punctând că acesta este preocupat în principal de păstrarea funcției.

„Cu o mână pe scaun și cu cealaltă întinsă către cei pe care i-a insultat ieri, domnul Ilie Bolojan ne dă o lecție memorabilă de flexibilitate morală. Aceeași voce care îi jignea ieri pe psd-iști îi roagă astăzi în genunchi să îi salveze funcția. Ipocrizia, se vede, nu doare. Demnitatea, în schimb, a părăsit demult clădirea”, a subliniat social-democratul.

Social-democratul subliniază și că guvernul nu mai are sprijin politic solid, în contextul în care PSD și-a retras susținerea pentru premier, iar miniștrii formațiunii și-au fi depus demisiile în săptămâna precedentă. În opinia sa, acest lucru a dus la o situație în care legitimitatea executivului este afectată.

„Nu contează că guvernul nu mai are sprijin politic. Nu contează că legitimitatea este o amintire frumoasă. Nu contează că românii se întreabă cum ajung la sfârșitul lunii. Contează că scaunul există. Și că cineva stă pe el. Asta este, în esență, tot programul de guvernare al domnului Bolojan în acest moment”, a mai scris acesta.

Marius Budăi mai afirmă că partidul său a ales să se poziționeze alături de cetățeni și consideră că nicio funcție guvernamentală nu este mai importantă decât schimbarea modului în care este condusă țara. El susține că prioritățile politice ar trebui să fie orientate către nevoile reale ale populației.

„Noi, PSD, am ales altfel. Am ales să fim alături de toți cetățenii români. Nicio funcție guvernamentală – nici măcar cea de prim-ministru- nu valorează mai mult decât schimbarea reală a modului în care este guvernată această țară. PSD nu s-a agățat de scaune. Am înțeles un lucru simplu, pe care domnul Bolojan pare să-l fi uitat complet (dacă l-o fi știut vreodată): funcțiile sunt pentru oameni, nu oamenii pentru funcții”, a transmis Budăi.

În finalul mesajului, deputatul PSD transmite că România are nevoie de un prim-ministru preocupat de dificultățile oamenilor, în special de situația persoanelor vârstnice afectate de creșterea costurilor de trai, și mai puțin de menținerea propriei funcții.

„Domnule Bolojan, România nu are nevoie de un prim-ministru care supraviețuiește de azi pe mâine. Are nevoie de unul căruia îi arde când unui senior nu îi ajung banii de pâine. De unul căruia îi pasă mai mult de viitorul acestei țări decât de viitorul fotoliului său. PSD vă spune clar: Vom da României un guvern, nu un spectacol de supraviețuire politică”, a conchis Marius Budăi.

Postarea poate fi vizualizată aici.