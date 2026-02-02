Guvernul a hotărât să amâne aplicarea prevederilor care reglementează acest program până la începutul anului școlar 2027-2028. Măsura este motivată de necesitatea limitării cheltuielilor bugetare, în contextul constrângerilor financiare cu care se confruntă sistemul național de educație.

Suspendarea se aplică imediat, de la data publicării ordonanței în Monitorul Oficial, fără respectarea termenelor standard de așteptare prevăzute în mod obișnuit pentru intrarea în vigoare a unor astfel de acte normative. Prin aceeași Ordonanță de Urgență, Guvernul a decis amânarea aplicării unor reguli privind funcționarea sistemului de învățământ preuniversitar până în anul școlar 2027-2028, conform informațiilor publicate de Edupedu.

Programul voucherele culturale pentru elevi prevedea ca, în primul an de la intrarea sa în vigoare, tichetele în valoare de 250 de lei să fie acordate elevilor de clasa a XII-a. Acestea urmau să fie utilizate pentru activități culturale, precum participarea la spectacole de teatru, concerte, vizite la muzee, excursii sau pentru achiziționarea de cărți.

Conform regulilor stabilite inițial, fiecare elev avea libertatea de a decide modul în care să cheltuiască suma de 250 de lei primită pe card. În al doilea an de implementare a programului, lista beneficiarilor urma să fie extinsă și la elevii de clasa a IX-a, iar în al treilea an, voucherele culturale ar fi fost acordate și elevilor de clasa a V-a. Prin suspendarea decisă de Guvern, acordarea acestor vouchere este amânată până cel mai devreme la începutul anului școlar 2027-2028.

Programul național „Vouchere culturale pentru elevi” prevede acordarea unei sume de 250 de lei fiecărui beneficiar, bani virați pe carduri reutilizabile. Acești bani pot fi folosiți pentru acces la servicii și evenimente culturale, precum spectacole, concerte, vizite la muzee, achiziționarea de cărți sau participarea la excursii cu tematică culturală ori istorică. Implementarea programului este stabilită printr-o hotărâre de Guvern inițiată de Ministerul Educației.