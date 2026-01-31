Potrivit raportului prezentat în ședința Consiliului Local Vaslui de primarul Lucian Braniște, în perioada 1 octombrie 2025 – 27 ianuarie 2026 s-au încasat 200.230 lei.

Majoritatea sumelor provin de la parcometrele stradale, care au generat 130.007 lei, în timp ce plata prin aplicația „Parking Vaslui” a adus 56.009 lei, iar platforma „Am parcat” a contribuit cu 14.214 lei. În total, au fost emise 34.669 de tichete în această perioadă.

Parcometrul cu cele mai mari încasări se află în apropierea centrului comercial BIG, de unde au fost eliberate 6.002 tichete, însumând 21.663 lei. Pe aceeași arteră, parcometrul de lângă poștă a generat 17.241 lei, cu 4.714 tichete. La capătul opus se află locația de la Casa de Asigurări de Sănătate, cu doar 1.857 lei încasări.

Șoferii care parchează pe bulevard au la dispoziție mai multe opțiuni de plată: numerar sau card la parcometru, SMS la numărul 7576 sau aplicația „Parking Vaslui”. Taxa aplicată este de 3 lei pe oră și se percepe integral, indiferent dacă mașina rămâne mai puțin de o oră sau se schimbă locul de parcare. Nerespectarea regulilor poate atrage amenzi între 100 și 400 lei.

Regulamentul aprobat de consilierii locali prevede că parcarea este gratuită în afara intervalului 8.00 – 17.00 și în weekend, în timp ce în timpul săptămânii este obligatorie plata pentru folosirea locurilor de pe bulevard. Autoritățile locale subliniază că veniturile obținute vor fi utilizate pentru întreținerea și modernizarea infrastructurii rutiere din municipiu.

Primăria Iași a programat, în primele zile ale lunii februarie, șase licitații pentru închirierea a 37 de locuri de parcare din oraș, organizate de Serviciul Parcări. Procedurile vor avea loc pe 10 și 12 februarie, împărțite astfel încât prima serie să acopere 22 de locuri, iar a doua, 15 locuri.

Pe 10 februarie, cele trei licitații vizate includ: 12 locuri pe bulevardul Regele Ferdinand, lângă stradela Sf. Andrei și Podul Cantemir; 8 locuri în Piața Voievozilor, nr. 19; și 2 locuri pe strada Sarmisegetuza, nr. 2A.

A doua serie, programată pe 12 februarie, va scoate la licitație 15 locuri: 8 pe strada Arcu nr. 36, aproape de intersecția cu strada Bacinschi; 4 pe Aleea Decebal nr. 17; și 3 pe strada Petre Țuțea nr. 24, în cartierul Nicolina.

Licitațiile se vor desfășura la sediul Serviciilor Municipale de pe Șoseaua Națională nr. 43, iar suma de pornire a fiecărui loc de parcare este de 46 de lei pe lună, cu majorări de 10 lei la fiecare ofertă succesivă. Participanții trebuie să fie proprietari sau locatari ai unui apartament situat la maximum 30 de metri de parcarea vizată și să nu aibă datorii către bugetul local.

Dosarul de înscriere include documente precum cartea de identitate, certificatul de înmatriculare al mașinii, actul de proprietate sau contractul de închiriere al locuinței și certificatul de atestare fiscală, printre altele.