AUR anunță că nu va vota Guvernul Veștea. Petrișor Peiu: „Sub nicio formă nu se pune problema să votăm un guvern de tipul acesta”

Partidul AUR a anunțat că nu va susține în Parlament un eventual Guvern condus de Adrian Veștea, desemnat de președintele Nicușor Dan după retragerea lui Eugen Tomac din funcția de premier desemnat.

Senatorul AUR Petrișor Peiu a declarat la Digi24 că formațiunea își menține poziția exprimată încă de la începutul negocierilor și nu va vota un executiv din care nu face parte sau în care nu deține funcția de prim-ministru.

„Poziția partidului AUR rămâne consecventă, noi am spus că nu vom vota niciodată un guvern din care nu facem parte, un guvern la care nu avem premier și un guvern care să dorească să schimbe părți consistente din politica economică a coaliției. Deci, sub nicio formă nu se pune problema să votăm un guvern de tipul acesta”, transmite senatorul AUR.

Potrivit acestuia, desemnarea lui Adrian Veștea nu schimbă cu nimic poziția formațiunii și nu oferă garanții că noul cabinet ar putea obține sprijinul necesar în Parlament.

Liderul AUR a comentat și decizia președintelui Nicușor Dan de a-l nominaliza pe Adrian Veștea după retragerea lui Eugen Tomac.

În opinia sa, șeful statului ar fi ajuns la concluzia că prima nominalizare nu avea șanse să obțină votul de învestitură și a ales o variantă cu experiență politică mai îndelungată.

„Părerea mea este că e o propunere la fel de ridicolă ca prima, nerezultând dintr-o majoritate parlamentară constituită din partide nu va avea cum să ia voturile necesare. Doar dacă nu sunt unii prin Parlament care votează orice prostie care vine de la Cotroceni. Altfel, este în afara logicii ca partidele care au anunțat deja un lucru să revină asupra lor. Nu cred că cei din PNL care au votat că nu intră în Guvern cu PSD să se răzgândească peste noapte pentru că avem un premier liberal”, susține Petrișor Peiu la Digi24.

Declarațiile sale vin într-un moment în care negocierile pentru formarea unei majorități parlamentare continuă, iar noul premier desemnat urmează să încerce obținerea sprijinului necesar pentru învestire.

Desemnarea lui Adrian Veștea a fost criticată și de deputatul USR Alexandru Dimitriu, care susține că președintele ar fi trebuit să reia consultările cu partidele parlamentare înainte de a nominaliza un nou candidat pentru funcția de prim-ministru.

Potrivit parlamentarului, procedura constituțională începută prin consultările anterioare s-ar fi încheiat odată cu depunerea mandatului de către Eugen Tomac.

„Constituția este foarte clară: desemnarea unui candidat pentru funcția de prim-ministru trebuie să fie precedată de consultarea partidelor parlamentare. Consultările desfășurate anterior au avut un obiect precis și au produs un rezultat concret: desemnarea lui Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru.”, susține Dimitriu.

USR consideră că o nouă desemnare ar fi trebuit să fie precedată de o nouă rundă de consultări cu formațiunile reprezentate în Parlament.

Președintele Nicușor Dan a anunțat duminică, la Palatul Cotroceni, că Eugen Tomac și-a depus mandatul de premier desemnat și că, în aceste condiții, a decis să îl nominalizeze pe Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru.

„Domnul Eugen Tomac şi-a depus mandatul în această dimineaţă şi în aceste condiţii îl desemnez ca prim-ministru pe domnul Adrian Veştea”, a anunţat Nicuşor Dan duminică, la Palatul Cotroceni.

La rândul său, Adrian Veștea a declarat că acceptă mandatul într-un moment dificil pentru scena politică și că experiența acumulată în administrația locală și centrală îl recomandă pentru această funcție.

„Îmi asum această responsabilitate într-un moment de criză politică. Cunosc bine statul român şi ştiu de la firul ierbii care sunt aşteptările oamenilor, care sunt problemele cu care se confruntă şi ce este de făcut. Vin după un parcurs de 30 de ani în PNL. Am fost de la simplu consilier local, la trei mandate, ulterior, de primar, al treilea mandat de preşedinte de Consiliu Judeţean şi am avut timp de un an jumătate şansa de a fi membru al Guvernului”, a afirmat acesta, la Palatul Cotroceni.

Noul premier desemnat urmează să înceapă negocierile pentru formarea Executivului și obținerea votului de încredere din Parlament.