Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) a anunțat efectuarea unei noi tranșe de plăți pentru beneficiarii tichetelor de energie, program destinat sprijinirii românilor cu venituri reduse în acoperirea costurilor cu energia electrică.

Conform instituției, 628.173 de persoane au primit banii aferenți consumului din luna septembrie, suma totală depășind 34 de milioane de lei.

Reprezentanții agenției au explicat că beneficiarii care au sumele transferate în conturile de mandat se pot prezenta la oficiile poștale pentru achitarea facturilor, fiind necesară doar factura emisă de furnizorul de energie electrică. Tichetele nu trebuie prezentate fizic.

Potrivit ANPIS, de la debutul programului – în a doua jumătate a lunii septembrie 2025 – au fost efectuate transferuri de peste 93 de milioane de lei pentru aproximativ 632.000 de persoane. Tichetele pentru energie au o valoare lunară de 50 de lei și sunt acordate până la 31 martie 2026.

Instituția a transmis că cererile pot fi depuse în continuare, în format fizic la primării și oficiile poștale sau online prin platforma EPIDS, iar pentru suport suplimentar este disponibil Call-center-ul ANPIS la numărul 021.9309.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a încurajat marți românii eligibili să solicite sprijinul, subliniind că alocările efectuate reprezintă un ajutor esențial pentru familiile și persoanele vulnerabile, care se confruntă cu creșterea constantă a cheltuielilor.

Oficialul a transmis că acest program trebuie să ajungă la cât mai mulți beneficiari eligibili și a insistat că cei care întrunesc condițiile pot aplica în continuare fie online, fie direct la oficiile poștale.

„Sumele pentru peste 600.000 de beneficiari ai tichetului de energie, sprijin în valoare de peste 34 de milioane de lei pentru plata facturilor din luna septembrie, au fost virate. Este un ajutor important pentru familiile și persoanele vulnerabile, care se confruntă cu cheltuieli tot mai mari și pentru care fiecare leu contează. Este nevoie să afle cât mai mulți potențiali beneficiari. Cei care îndeplinesc condițiile pot aplica în continuare pentru tichetul de energie, fie online, fie direct la oficiile poștale”, a scris Florin Manole pe pagina sa de socializare.

Pentru a beneficia de voucherele de energie electrică, persoanele interesate trebuie să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate.

În cazul persoanelor singure: Venitul lunar net să fie de până la 1.940 lei;

În cazul familiilor: Venit net lunar/membru să fie de maximum 1.784 lei.

Beneficiarii venitului minim de incluziune sunt introduși automat în sistem, nefiind necesară o cerere. În cazul în care beneficiarul acestui drept își schimbă adresa sau componența familiei se modifică, este necesară depunerea unei noi cereri în aplicația EPIDS sau la primăria de domiciliu ori la oficiile poștale.

Voucherele se acordă la cererea beneficiarului, iar consumatorii vulnerabili pot solicita, online, acordarea tichetului electronic de energie, în platforma electronică EPIDS, pe adresa epids.mmuncii.ro.

Aplicația este disponibilă online, sub forma unei platforme web, care poate fi accesată de pe orice dispozitiv cu browser, calculator, laptop, smartphone sau tabletă, fără a necesita instalare software pe dispozitiv. Începând cu data de 20 august 2025, cererile pot fi transmise online direct de către titular sau de o persoană desemnată de acesta.

Persoanele care nu au acces la internet pot depune cererile în scris la primăria de domiciliu ori la oficiile poștale, începând din data de 28 august 2025. Banii nu se dau în numerar și nu se virează în cont bancar. Sprijinul se acordă pentru un singur loc de consum, chiar dacă solicitantul nu este titularul contractului de energie.

Tichetul de energie poate fi utilizat în termen de 12 luni de la ultima încărcare, iar soldul poate fi folosit oricând până la data de 31 martie 2026. Plata consumului de energie electrică se face direct la oficiile poștale, unde cetățeanul trebuie să prezinte factura și un act de identitate. Cererile pentru acordarea tichetelor de energie se depun o singură dată.