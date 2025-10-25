Din cuprinsul articolului Guvernul lansează un proiect de sprijin pentru comunitățile marginalizate, finanțat din fonduri europene

Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat că statul trebuie să acorde mai multă atenție persoanelor care trăiesc în sărăcie extremă, fără acces la servicii publice. Potrivit ministrului, săptămâna viitoare va fi lansat un proiect prin care serviciile publice esențiale vor fi aduse mai aproape de oameni, iar peste 2.000 de comunități marginalizate vor beneficia de o rețea națională de sprijin. Manole a precizat că investiția, de peste 4 miliarde de lei, este finanțată din fonduri europene și va sprijini aproximativ 450.000 de persoane vulnerabile, inclusiv copii, vârstnici, persoane cu dizabilități și familii cu venituri mici.

Proiectul face parte din programul „Incluziune și Demnitate Socială” (PoIDS), aprobat de Comisia Europeană în decembrie 2022. Programul beneficiază de o alocare totală inițială de 4,15 miliarde euro și urmărește, prin priorități de finanțare specifice, dezvoltarea locală sub responsabilitatea comunității atât în mediul urban, cât și în cel rural, protejarea dreptului la demnitate socială, sprijinirea comunităților rurale cu acces limitat la servicii sociale și reducerea disparităților pentru copiii aflați în risc de sărăcie.

Programul prevede fonduri pentru suportul persoanelor vârstnice, al celor cu dizabilități și al altor categorii vulnerabile, precum și pentru inovarea socială și ajutorarea persoanelor aflate în deprivare materială.

„Statul trebuie să aibă mai multă grijă de cei care astăzi trăiesc în sărăcie extremă, fără acces la servicii publice. Săptămâna viitoare lansăm un proiect prin care ducem servicii publice esențiale mai aproape de oameni și construim o rețea națională de sprijin pentru peste 2.000 de comunități marginalizate. Este o investiție de peste 4 miliarde de lei, susținută din fonduri europene, care va ajuta aproximativ 450.000 de persoane vulnerabile: copii, vârstnici, persoane cu dizabilități și familii cu venituri mici”, a scris Manole, vineri, pe contul său de Facebook.

Românii au reacționat cu critici și nemulțumire față de proiectul de lege. În secțiunea de comentarii, unii au spus că fondurile europene se duc în conturile angajaților Ministerului fără rezultate concrete și că pensionarii sunt nedreptățiți. Alții au readus în discuție dificultățile sociale reale, apreciind totuși eforturile asistenților sociali și sperând că proiectele pot schimba comunități în timp.