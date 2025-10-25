Guvernul lansează un proiect de sprijin pentru comunitățile marginalizate, finanțat din fonduri europene
Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat că statul trebuie să acorde mai multă atenție persoanelor care trăiesc în sărăcie extremă, fără acces la servicii publice. Potrivit ministrului, săptămâna viitoare va fi lansat un proiect prin care serviciile publice esențiale vor fi aduse mai aproape de oameni, iar peste 2.000 de comunități marginalizate vor beneficia de o rețea națională de sprijin. Manole a precizat că investiția, de peste 4 miliarde de lei, este finanțată din fonduri europene și va sprijini aproximativ 450.000 de persoane vulnerabile, inclusiv copii, vârstnici, persoane cu dizabilități și familii cu venituri mici.
Proiectul face parte din programul „Incluziune și Demnitate Socială” (PoIDS), aprobat de Comisia Europeană în decembrie 2022. Programul beneficiază de o alocare totală inițială de 4,15 miliarde euro și urmărește, prin priorități de finanțare specifice, dezvoltarea locală sub responsabilitatea comunității atât în mediul urban, cât și în cel rural, protejarea dreptului la demnitate socială, sprijinirea comunităților rurale cu acces limitat la servicii sociale și reducerea disparităților pentru copiii aflați în risc de sărăcie.
Programul prevede fonduri pentru suportul persoanelor vârstnice, al celor cu dizabilități și al altor categorii vulnerabile, precum și pentru inovarea socială și ajutorarea persoanelor aflate în deprivare materială.
„Statul trebuie să aibă mai multă grijă de cei care astăzi trăiesc în sărăcie extremă, fără acces la servicii publice.
Săptămâna viitoare lansăm un proiect prin care ducem servicii publice esențiale mai aproape de oameni și construim o rețea națională de sprijin pentru peste 2.000 de comunități marginalizate.
Este o investiție de peste 4 miliarde de lei, susținută din fonduri europene, care va ajuta aproximativ 450.000 de persoane vulnerabile: copii, vârstnici, persoane cu dizabilități și familii cu venituri mici”, a scris Manole, vineri, pe contul său de Facebook.
Românii au reacționat cu critici și nemulțumire față de proiectul de lege. În secțiunea de comentarii, unii au spus că fondurile europene se duc în conturile angajaților Ministerului fără rezultate concrete și că pensionarii sunt nedreptățiți. Alții au readus în discuție dificultățile sociale reale, apreciind totuși eforturile asistenților sociali și sperând că proiectele pot schimba comunități în timp.
„Nea Florine , chestia asta se face de 30 de ani sub diverse denumiri și forme prin firmele angajaților din ministerul pe care îl păstorești . Sute de milioane de euro s-au dus în conturile lor , fără rezultate pentru oameni !
Te-ai întrebat vreodată de ce s-a ajuns aici? Unul dintre motive este că ați descurajat munca și ați învățat oamenii să trăiască cu pomeni, crezând că în felul acesta vă vor vota în continuare.
Indexati pensiile și nu mai percepeți cass de la pensionari.Restul sunt vorbe goale.Pensionarii nu va mai votează iar cei la care le dați mereu pomeni nu merg la vot sau dacă merg nu votează PSD.
Domnule ministru de ce ne luați bani din pensia obținută după 40 ani muncă? Suntem bătrâni nu mai putem munci, . Avem nevoie de bani pentru medicamente, pentru întreținere și mâncare. Dacă avem 3000 lei înseamnă că suntem bogați? Și dacă am vrea sa mai muncim nu ne mai primește nimeni.
Ce spui și ce faci, când ai tăiat drepturile pensionarilor care dețin carduri sociale și le-ai acordat numai celor care nu au muncit niciodată și care i-au și ajutoare sociale alimentare celor cu pensii de 1200 lei, le-ai acordat cei 125 lei, iar cei cu pensii de 1600 lei/luna sunt bogați care au muncit 35 de ani? Tu știi cât costa un cozonac? Dacă nu știi îți spun eu 100 lei! Minți de rupi pământul, de aceea saitul Ministerului Muncii nu poate fi accesat, ștergi mesajele!
Doar atât… EȘTI BUN DE GURĂ !!!
Este ușor sa critici și sa fii nemulțumit…..este o vorba: scara se urca treaptă cu treaptă. Nu este ușor mai ales în domeniul asistenței sociale unde sunt mulți, prea mulți oameni necăjiți. Pentru ei se scriu, implementează proiecte care in final schimba vieți în bine. Rezultatele se văd în timp, ani de zile uneori….munca asistentilor sociali, a medicilor, a dascălilor este una dificila mai ales in mediile defavorizate. Împreună putem schimba comunitățile, succes !
Domnule Manole a fost o vreme când eram naiv și votam PSD pentru că erau singurii care mai mișcau cate ceva, de când sunteți în această coaliție nu vreau sa mai aud de voi sau planurile voastre și apropos când faci un clip măcar incearcă să înveți partitura că se vede prompterul”, au scris românii în secțiunea de comentarii.