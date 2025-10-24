Florin Manole a menționat că ideea creșterii vârstei de pensionare ar putea fi avansată de un guvern de dreapta, însă el susține dreptul fiecăruia de a alege dacă dorește să muncească după 65 de ani.

Exemplul dat de Germania arată că pensionarii pot lucra fără a plăti taxe pe venituri până la o anumită sumă, aproximativ 2.000 de euro, iar ministrul consideră această practică benefică și demnă de luat în considerare.

„Să știți că, la un moment dat, un guvern de dreapta va avea și ideea greșită a creșterii vârstei de pensionare. Vreau să pot opta dacă să muncesc sau nu peste 65 de ani. Și nu numai eu. Toți cetățenii acestei țări nu vreau să lucrez până în ultima clipă. (…) În Germania se pare că există această idee ca până la 2000 de euro, pensionarii să fie încurajați să lucreze fără a mai plăti taxe pe acele sume. Nu mi se pare o idee rea”, a declarat Florin Manole la Europa FM.

Despre cei care aleg să muncească și după vârsta de 65 de ani, Manole a menționat că există profesori și medici excepționali care continuă să profeseze cu succes. Aceștia sunt respectați și nu trebuie împiedicați să rămână activi, însă obligativitatea de a lucra după 65 de ani nu ar fi potrivită, mai ales pentru profesiile care sunt solicitante și epuizante până la această vârstă.

„Văd profesori care își doresc să muncească după 65 de ani și sunt absolut respectabili (…) Există medici excepționali care profesează cu succes și după 65 de ani și evident că nu vrea nimeni să-i dea la o parte. avem nevoie ca oamenii care își doresc să rămână în câmpul muncii să rămână cât de mult, dar nu să fie obligativitate pentru că există și profesii în această țară care te epuizează până la 65 de ani”, a conchis Florin Manole.

Într-o declarație anterioare, acesta a subliniat o diferență evidentă între anumite categorii. Ministrul a explicat că este inuman să ceri cuiva care lucrează în construcții sau textile să muncească după ani în plus. În schimb, spunea el, există expecții precum magistrații, unde creșterea „rămâne necesară”.