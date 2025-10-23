Pentru prima dată, piloții și echipajele de zbor ocupă primele poziții în topul salariilor medii nete. Cu doar câteva mii de angajați, aceștia înregistrează câștiguri lunare de aproape 12.500 de lei, marcând o creștere impresionantă de peste 27% față de anul precedent. Această majorare spectaculoasă surprinde, mai ales în comparație cu alte domenii tradiționale.

În schimb, majoritatea românilor se confruntă cu venituri care nu reușesc să țină pasul cu inflația în creștere, ceea ce accentuează diferențele economice. Astfel, în ciuda performanțelor remarcabile ale unor sectoare specifice, inegalitățile salariale se adâncesc.

Creșterea cererii pentru specialiști în aviație a reconfigurat complet topul salariilor din România. Această evoluție rapidă reflectă schimbările majore de pe piața muncii și provocările tot mai mari ale sectorului aerian.

Pe locul doi în clasament se află industria fabricării produselor din țiței, cu un salariu mediu lunar de 11.600 de lei. Urmează sectorul IT, cu remunerații aproape egale, ceea ce confirmă în continuare atractivitatea acestui domeniu pe piața muncii.

Pe poziția a patra în topul salariilor se situează sectorul extracției petrolului și gazelor, cu un câștig mediu de aproape 11.000 de lei lunar. Activitățile de editare ocupă locul cinci, unde salariile au crescut cu 10%, depășind pragul de 10.000 de lei lunar. Aceste majorări evidențiază cererea tot mai mare de specialiști calificați în industrii strategice.

În restul economiei, creșterile salariale au fost mult mai modeste, în jur de 4%, aducând media la aproximativ 5.500 de lei lunar. În același timp, inflația a avansat rapid, aproape 10%, reducând considerabil puterea de cumpărare a majorității românilor. Diferența semnificativă dintre creșterea salariilor și nivelul inflației generează dificultăți financiare pentru multe familii, care sunt nevoite să reducă cheltuielile esențiale pentru a face față costurilor tot mai mari ale vieții.