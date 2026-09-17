2.150 de locuri scoase la concurs în școlile de poliție. Locurile disponibile și organizarea admiterii

Inspectoratul General al Poliției Române a transmis că sunt alocate 1.800 de locuri pentru această instituție și 350 pentru Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” din Cluj-Napoca. Candidații pot opta pentru o singură școală postliceală.

Așadar, o nouă sesiune de admitere în unitățile de învățământ postliceal ale Poliției Române se desfășoară între septembrie și decembrie 2026, fiind disponibile 2.150 de locuri. Cele mai multe sunt la Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” din Câmpina.

În sesiunea din septembrie – decembrie 2026, Poliția Română organizează admitere pentru formarea agenților de poliție în cele două școli postliceale. Repartizarea locurilor este de 1.800 la Câmpina și 350 la Cluj-Napoca. Pentru 400 de elevi înscriși la Câmpina, pregătirea se va desfășura la Centrul de Formare și Perfecționare a Polițiștilor „Nicolae Golescu” din Slatina. Distribuirea în această locație se face pe baza opțiunii exprimate în cererea de înscriere.

Dacă locurile de la Slatina nu sunt ocupate prin opțiuni, completarea se realizează cu elevi care au domiciliul în județul Olt și județele limitrofe, în ordine alfabetică. În etapa de completare, repartizarea se face în ordinea crescătoare a mediei de admitere.

Cererile-tip de înscriere și, după caz, consimțământul pentru solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar se completează lizibil, se semnează și se transmit exclusiv electronic până la 4 octombrie 2026.

Unitățile de recrutare vor publica adresele de e-mail dedicate. Candidații depun documentele pentru dosarul de recrutare până la 21 octombrie 2026. Lista unităților de recrutare este disponibilă pe site-ul Poliției Române.

Sesiunea de admitere include evaluarea psihologică, proba de performanță fizică, proba de evaluare a cunoștințelor și examinarea medicală. Proba fizică se desfășoară între 28 octombrie și 4 noiembrie 2026, indiferent de școala aleasă.

Candidații care promovează proba fizică susțin testul de evaluare a cunoștințelor pe 7 noiembrie 2026. Rezultatele sunt afișate pe site-ul școlii și în portalul Ministerului Afacerilor Interne.

Testul grilă include întrebări din limba română, limbă străină, legislație specifică MAI, instituții politice ale statului, educație civică, analiză și sinteză, precum și raționament logic. La limba străină, candidații pot alege între engleză și franceză.

Examinarea medicală se desfășoară în ordinea descrescătoare a notelor finale, între 11 noiembrie și 11 decembrie 2026. Rezultatele finale sunt publicate până la 21 decembrie 2026.

Candidații respinși la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, care au obținut o medie cel puțin egală cu media minimă de admitere, pot fi repartizați fără concurs pe locurile aprobate în această sesiune, respectând criteriile de recrutare și opțiunile formulate.

Aceștia își pot exprima opțiunile până la 4 octombrie 2026 și sunt programați pentru examinare medicală între 5 octombrie și 3 noiembrie 2026. Candidații declarați „apt medical” sunt comunicați instituțiilor de învățământ până la 4 noiembrie 2026.

Detalii complete sunt disponibile pe site-ul MAI și pe site-urile celor două școli: