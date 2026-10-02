Pensiile românilor și datoria statului, sub presiunea piețelor globale. Obligațiunile SUA schimbă calculele

Obligațiunile globale au fost din nou supuse unor presiuni puternice de vânzare joi, ducând costurile de împrumut din Statele Unite către Franța și Japonia la maxime din ultimele decenii și subliniind îngrijorările crescânde ale factorilor de decizie politică, relatează Reutes.

Legătura dintre pensiile din România și evoluția obligațiunilor americane poate părea dificil de observat la prima vedere. Totuși, creșterea costurilor de finanțare de pe piețele internaționale pune presiune și asupra împrumuturilor contractate de statul român, într-un context în care și alte țări se confruntă cu majorarea costurilor de împrumut.

Randamentele titlurilor de stat românești sunt influențate de mai mulți factori. Printre aceștia se află și situația politică internă, marcată de o criză guvernamentală prelungită și de dificultățile în formarea unei majorități parlamentare. Aceste evoluții pot influența percepția investitorilor asupra României și, în consecință, condițiile în care statul se finanțează.

Un alt element îl reprezintă deficitul bugetar, pe care investitorii îl consideră în continuare ridicat, chiar dacă evoluția acestuia indică în prezent un trend pozitiv. La presiunile interne se adaugă evoluțiile de pe piața obligațiunilor americane. Situația are legătură și cu deficitul bugetului asigurărilor sociale de stat, Pilonul I, care presupune transferuri continue de la bugetul de stat pentru ca pensiile să poată fi plătite integral.

Pentru acoperirea deficitului, Ministerul Finanțelor emite lunar titluri de stat. Acestea includ euroobligațiuni destinate pieței externe, dar și titluri în lei sau euro emise pe piața internă. Printre cumpărătorii acestor instrumente se numără companii specializate în astfel de investiții, precum băncile și fondurile de pensii.

Nivelul dobânzii are un efect direct asupra costurilor de finanțare: atunci când dobânda este mai mare, România poate vinde mai puține titluri, iar la maturitate costurile de plată sunt mai ridicate.

Potrivit Newsweek.ro., vânzarea masivă de titluri americane, fenomen cunoscut drept global bond selloff, precum și creșterea randamentelor obligațiunilor SUA determină investitorii să solicite dobânzi mai mari și pentru titlurile României. Astfel, costul asociat fiecărei sume împrumutate pentru plata pensiilor crește.

În același timp, veniturile provenite din contribuțiile de asigurări sociale, CAS, nu acoperă integral plata pensiilor. Pe măsură ce necesarul de finanțare este susținut prin împrumuturi, cresc și sumele alocate de la buget pentru plata dobânzilor aferente titlurilor de stat deja existente, adică pentru serviciul datoriei.

România se află în competiție directă pe piețele financiare globale cu Statele Unite. Un investitor care poate obține randamente ridicate prin plasamente în dolari poate solicita o primă de risc suplimentară pentru a cumpăra obligațiuni românești, în condițiile în care acestea presupun un risc perceput mai mare.

O parte importantă a investițiilor este reprezentată și de fondurile de pensii administrate privat, Pilonul II. Acestea au peste 60% din active plasate în titluri de stat românești și reprezintă investitori importanți pentru Ministerul Finanțelor.

Evoluția randamentelor are efecte diferite asupra titlurilor existente și asupra celor care urmează să fie cumpărate. Atunci când randamentele obligațiunilor cresc, prețul titlurilor mai vechi scade temporar pe hârtie, ceea ce afectează randamentul pe termen scurt.

În schimb, noile achiziții de titluri de stat se realizează la dobânzi mai ridicate. Acest lucru contribuie la creșterea randamentului viitor aferent noilor plasamente ale fondurilor de pensii.

În condițiile în care plata pensiilor este susținută și prin împrumuturi, evoluția ratelor de dobândă din Statele Unite și volatilitatea de pe piața globală a obligațiunilor au o legătură directă cu stabilitatea bugetară a României.

Randamentele titlurilor de stat americane au ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimii 24 de ani, pe fondul intensificării vânzărilor de obligațiuni la nivel mondial.

Randamentul titlurilor de trezorerie americane pe 10 ani, considerat un indicator de referință pentru costurile globale de finanțare și pentru prețurile activelor, a urcat joi la 5,34%, potrivit Reuters.

„Randamentul obligațiunilor de trezorerie americane pe 10 ani, un indicator al costurilor globale de împrumut și al prețurilor activelor, a crescut anterior la 5,34%, cel mai ridicat nivel din 2002, după ce a înregistrat cea mai mare creștere trimestrială a randamentelor din acest secol pentru cele trei luni care se încheie în septembrie”, notează sursa menționată.

Nivelul este cel mai ridicat din anul 2002, după ce, în trimestrul încheiat în septembrie, randamentul a înregistrat cea mai mare creștere trimestrială din acest secol.

Deși investitorii profită de scăderile de preț pentru a cumpăra, iar randamentul de referință s-a situat recent în jurul valorii de 5,32%, evoluția pieței lasă deschisă posibilitatea unor noi modificări negative ale randamentelor obligațiunilor americane.