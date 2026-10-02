80,2 miliarde de euro, excedentul UE. Ce loc ocupă România în clasamentul statelor membre

Contul curent ajustat sezonier al balanței de plăți a Uniunii Europene a înregistrat un excedent de 80,2 miliarde de euro în al doilea trimestru al anului 2026. Valoarea reprezintă 1,6% din PIB și este mai mică decât excedentul de 98,0 miliarde de euro, echivalentul a 2,0% din PIB, consemnat în primul trimestru al anului 2026.

Comparativ cu perioada similară din 2025, excedentul contului curent a scăzut, de asemenea. În al doilea trimestru al anului trecut, acesta s-a ridicat la 91,7 miliarde de euro, respectiv 2,0% din PIB.

Datele au fost publicate de Eurostat, oficiul de statistică al Uniunii Europene, și reflectă evoluția principalelor componente ale contului curent și ale contului de capital.

În trimestrul al doilea din 2026, cele mai importante modificări au fost consemnate la nivelul excedentelor aferente comerțului cu bunuri, serviciilor și venitului primar, în timp ce deficitul contului de venit secundar s-a redus.

Pe baza datelor ajustate sezonier, excedentul contului de bunuri a ajuns la 62,9 miliarde de euro în al doilea trimestru al anului 2026, față de 63,6 miliarde de euro în primul trimestru. Scăderea a fost, astfel, de 0,7 miliarde de euro.

Și contul de servicii a înregistrat o diminuare a excedentului. Acesta s-a redus de la 48,1 miliarde de euro în primul trimestru la 41,7 miliarde de euro în trimestrul al doilea. O variație mai amplă a fost raportată pentru excedentul contului de venit primar. De la 15,7 miliarde de euro în primele trei luni ale anului, acesta a coborât la 0,8 miliarde de euro în perioada aprilie-iunie 2026.

În același timp, deficitul contului de venit secundar s-a redus de la 29,3 miliarde de euro la 25,2 miliarde de euro. Pe partea contului de capital, deficitul a crescut de la 1,7 miliarde de euro în primul trimestru la 16,2 miliarde de euro în al doilea trimestru.

Datele neajustate sezonier arată că Uniunea Europeană a înregistrat, în al doilea trimestru din 2026, excedente de cont curent față de mai mulți parteneri internaționali. Cel mai mare excedent a fost consemnat în relația cu Regatul Unit și s-a ridicat la 89,8 miliarde de euro.

UE a raportat, de asemenea, excedente de cont curent față de Elveția, de 23,9 miliarde de euro, Canada, de 12,9 miliarde de euro, și Brazilia, de 10,3 miliarde de euro. În relația cu Hong Kong, excedentul a fost de 9,6 miliarde de euro, iar față de centrele financiare offshore s-a situat la 9,2 miliarde de euro.

Excedente mai reduse au fost înregistrate în raport cu Rusia, de 1,9 miliarde de euro, Japonia, de 0,8 miliarde de euro, și India, de 0,4 miliarde de euro. În relația cu China și Statele Unite ale Americii, situația a fost diferită. UE a înregistrat un deficit de cont curent de 66,6 miliarde de euro față de China și un deficit de 30,3 miliarde de euro față de SUA.

Conturile curente și de capital ale UE

– ajustate calendaristic și sezonier (miliarde euro) – Cont curent Bunuri Servicii Venit primar Venit secundar Contul curent ca

% din PIB Contul de capital T2 2025 Credit 1432,8 650,5 400,2 337.2 44,9 30,6% 8.8 Debit 1341.1 570,0 361,7 339,6 69,8 28,6% 29,4 Echilibru 91,7 80,5 38,5 -2,4 -24,9 2,0% -20,7 T3 2025 Credit 1400,4 649,6 387,4 321,6 41,7 29,6% 16.6 Debit 1332.3 565,4 367.1 328.2 71,6 28,2% 17,9 Echilibru 68,1 84,2 20.4 -6,6 -29,9 1,4% -1,3 T4 2025 Credit 1439.2 655.1 408,9 332,9 42,3 30,0% 17.0 Debit 1340.4 568,5 365.2 335,3 71,4 28,0% 12.1 Echilibru 98,7 86,6 43,7 -2,5 -29,1 2,1% 4.8 T1 2026 Credit 1449.2 651,8 416,7 339.1 41,6 30,1% 23,8 Debit 1351.1 588,3 368,6 323,4 71,0 28,0% 25,5 Echilibru 98,0 63,6 48.1 15,7 -29,3 2,0% -1,7 T2 2026 Credit 1523,5 711,8 430,4 336,7 44,7 31,2% 9,7 Debit 1443.3 648,9 388,6 335,9 70,0 29,6% 25,9 Echilibru 80,2 62,9 41,7 0,8 -25,2 1,6% -16,2

În ceea ce privește contul financiar al Uniunii Europene, datele neajustate sezonier indică o creștere de 120,5 miliarde de euro a activelor aferente investițiilor directe în al doilea trimestru al anului 2026.

În aceeași perioadă, pasivele aferente investițiilor directe au crescut cu 1,4 miliarde de euro. Diferența dintre cele două fluxuri a făcut ca UE să fie un investitor direct net către restul lumii, cu ieșiri nete de 119,1 miliarde de euro.

Investițiile de portofoliu au avut o evoluție diferită, înregistrând o intrare netă de 200,7 miliarde de euro. Această componentă reflectă fluxurile financiare de investiții de portofoliu dintre Uniunea Europeană și restul lumii. În același timp, categoria „Alte investiții” a consemnat o ieșire netă de 104,8 miliarde de euro în trimestrul al doilea din 2026.

Contul curent al zonei euro

– ajustat calendaristic și sezonier (miliarde euro) – 2025 2026 T2 T3 T4 T1 T2 Soldul contului curent 75,0 64,0 65,7 74,1 57,0 Balanța comercială cu bunuri 79,6 78,2 74,4 59,8 75,3 Balanța comercială cu servicii 34,7 29.3 46,8 38,7 33,6 Balanța veniturilor primare 6.1 3.6 -2.0 27,0 -1,5 Soldul veniturilor secundare -45,3 -47,0 -53,5 -51,3 -50,4 Soldul contului curent ca % din PIB 1,9% 1,6% 1,6% 1,8% 1,4%

La nivelul statelor membre, soldurile totale ale contului curent includ atât fluxurile intra-UE, cât și pe cele extra-UE. Potrivit datelor disponibile, neajustate sezonier, unsprezece state membre au raportat excedente de cont curent în al doilea trimestru al anului 2026, în timp ce șaisprezece state au înregistrat deficite.

Cel mai mare excedent a fost consemnat de Germania, la 45,0 miliarde de euro. Irlanda a raportat un excedent de 19,7 miliarde de euro, iar Țările de Jos au înregistrat un sold pozitiv de 16,9 miliarde de euro.

Danemarca a avut un excedent de 13,2 miliarde de euro, urmată de Suedia, cu 11,6 miliarde de euro, și Spania, cu 8,7 miliarde de euro.

La polul opus, cele mai mari deficite de cont curent au fost raportate de România, cu 7,8 miliarde de euro, Franța, cu 6,5 miliarde de euro, și Polonia, cu 6,2 miliarde de euro. Grecia a înregistrat, la rândul său, un deficit de 3,8 miliarde de euro în al doilea trimestru al anului 2026.