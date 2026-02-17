Premierul Ilie Bolojan a declarat marți seară, la Televiziunea Română, că speră să avem o decizie mâine la Curtea Constituțională privind reforma pensiilor magistraților, chiar și în cel de-al 12-lea ceas.

Bolojan a subliniat că Guvernul a elaborat proiectul cu respectarea tuturor prevederilor constituționale și ținând cont de deciziile anterioare ale instanței constituționale. El a explicat, într-o intervenție la TVR 1, că Executivul a încercat să răspundă unei necesități reale, considerând că inițiativa legislativă este conformă Constituției și justificată de contextul actual.

Prim-ministrul a precizat că, în ceea ce privește verdictul final, acesta depinde exclusiv de Curtea Constituțională, însă și-a exprimat speranța că judecătorii vor lua o decizie fără alte întârzieri.

Judecătorii Curții Constituționale urmează să se întrunească miercuri în cea de-a șasea ședință dedicată analizării pensiilor de serviciu ale magistraților.

„Ceea ce pot să spun este că acest proiect a fost pregătit de Guvern cu respectarea tuturor prevederilor constituţionale, ţinând cont de deciziile pe care CCR le-a dat şi căutând să răspundem atât la o necesitate care derivă dintr-o realitate, şi din punctul meu de vedere, acest proiect este constituţional. (…) În ceea ce priveşte ceea ce va decide Curtea, asta sigur rămâne de văzut. Eu sper că, în al 12-lea ceas, să se ia o decizie”, a afirmat Ilie Bolojan.

În opinia sa, Guvernul a considerat de bun-simț să notifice Curtea cu privire la implicațiile financiare ale unei eventuale amânări, astfel încât toți cei implicați să cunoască impactul concret al tergiversării asupra fondurilor europene.

El a atras atenția că, în cazul în care decizia va fi amânată, există o probabilitate ridicată ca România să piardă 231 de milioane de euro, sumă reținută dintr-o cerere de plată anterioară.

„În condiţiile în care se amână o astfel de decizie, este foarte probabil ca România să piardă cei 231 de milioane de euro care sunt reţinuţi din cererea de plată anterioară, lucru care ne va fi comunicat probabil, dacă se întâmplă asta, spre finalul lunii februarie de către Comisia Europeană”, a adăugat Bolojan.

Ilie Bolojan a explicat că, în cadrul unei întâlniri la care a participat și ministrul Dragoș Pîslaru, oficialii europeni au transmis că, din perspectiva lor, jalonul referitor la pensiile magistraților nu este considerat îndeplinit.

Premierul a adăugat că o comunicare oficială din partea Comisiei este așteptată până la sfârșitul lunii februarie, când vor fi clarificate toate aspectele legate de fondurile suspendate.

„Într-o întâlnire la care a participat domnul ministru Pîslaru, s-a discutat că din punctul dânşilor de vedere, jalonul este neîndeplinit, dar că vor face o comunicare oficială înspre sfârşitul lunii februarie când vor răspunde la toate aspectele care ţin de fondurile care au fost reţinute României. Spre sfârşitul acestei luni. Nu mai avem foarte mult timp”, a afirmat premierul Ilie Bolojan.

Șeful Executivului a avertizat că orice nouă amânare a deciziei ar crește semnificativ riscul pierderii acestor bani, subliniind că este vorba despre granturi, nu împrumuturi, ceea ce înseamnă că sumele nu ar trebui rambursate ulterior.