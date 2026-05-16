Într-o apariție recentă la emisiunea „Marius Tucă Show”, Călin Georgescu a făcut o serie de declarații legate de parcursul său personal, mediul familial și relația cu instituțiile statului. Subiectul a atras atenția publicului prin afirmațiile privind lipsa oricărui sprijin din partea serviciilor de informații și prin referirile la dificultățile întâmpinate înainte de 1989 și în perioada studenției.

În cadrul intervenției sale la Marius Tucă Show, Călin Georgescu a susținut că nu a beneficiat niciodată de susținere din partea structurilor de informații sau a rețelelor de influență politică.

Acesta a afirmat că, de-a lungul vieții, a încercat să evite orice contact cu instituții de acest tip și că parcursul său profesional nu ar fi fost facilitat de intervenții externe. În viziunea sa, lipsa apartenenței politice din perioada regimului comunist ar fi reprezentat un factor care i-a influențat negativ traseul educațional și profesional.

Georgescu a făcut referire și la mediul familial, menționând că în familia sa nu au existat membri ai Partidului Comunist Român. În opinia sa, acest aspect ar fi contribuit la dificultățile întâmpinate în perioada studenției, pe care le descrie ca episoade de presiune și experiențe dificile.

”Mi-am făcut foarte mulți dușmani de la câștigarea primului tur de alegeri. Asta înseamnă că am învins, drept dovadă. Dacă mi-am pierdut prieteni înseamnă că nu îmi erau prieteni. Este foarte simplu. Nu, n-am avut așa ceva niciodată, niciun sprijin din partea Serviciilor Secrete. Ba din contra, am avut numai probleme în viață. În primul rând, pentru că la noi, în familia noastră n-a fost nimeni membru de partid. Și în facultate am avut destul de multe șicane, pot să spun chiar suferințe. Una dintre ele chiar foarte serioasă”, spune Călin Georgescu.

De asemenea, el a susținut că aceste situații au continuat, într-o anumită formă, și în anii anteriori schimbărilor politice din 1989, când apartenența sau neapartenența la structurile oficiale putea influența parcursul profesional al unei persoane.

În același discurs, Călin Georgescu a afirmat că, în urma implicării sale în viața publică și a rezultatelor electorale recente, a acumulat numeroși adversari.

El a interpretat aceste evoluții ca fiind o consecință firească a vizibilității publice, susținând că pierderea unor relații personale este parte a procesului de expunere politică.