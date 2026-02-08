Pe 13 februarie, România va afla dacă se află în recesiune tehnică, a explicat duminică președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, unul din criticii tot mai vocali ai premierului Ilie Bolojan din interiorul PNL.

Șeful CJ Ilfov a subliniat că scăderea consumului timp de cinci luni consecutive indică o contracție a economiei pe două trimestre.

Thuma a menționat că datele economice analizate și consultările cu specialiștii indică posibilitatea ca România să înregistreze și un al treilea trimestru de scădere, ba chiar și un al patrulea, urmând ca primele date oficiale să fie publicate pe 13 februarie. El a subliniat că acest moment va confirma dacă țara se află formal în recesiune tehnică.

„Să vă dau o veste proastă: România va avea și al treilea trimestru de scădere. Citesc datele economice și mă consult cu specialiștii. Și e posibil să avem și al patrulea trimestru, tot cu scădere. Primele date le vom primi în data de 13 februarie. (…) În data de 13 februarie, România va afla oficial că este în recesiune tehnică”, a afirmat Hubert Thuma.

În ceea ce privește acțiunile premierului Ilie Bolojan și reacția liderilor PNL, Thuma a afirmat că în ultima perioadă se vorbește mult despre deficit, dar acesta nu a apărut brusc și nu poate fi corectat peste noapte.

El a explicat că dezechilibrele economice și deciziile care au condus la deficit au fost acumulate de-a lungul anilor și că economia s-a bazat în principal pe consum.

Hubert Thuma a evidențiat că o economie sănătoasă se sprijină pe investiții și producție, acestea generând locuri de muncă, venituri și resurse pentru bugetele locale și naționale.

„Să știți că acest deficit nu a fost făcut peste noapte și nici nu poate fi rezolvat peste noapte. Vorbim aici de ani… sunt ani de decizii și de dezechilibre și de o economie care s-a bazat în principal pe consum. (…) O economie normală se bazează pe investiții și pe producție, pentru că doar investițiile generează și locuri de muncă și venituri, și pentru bugetul local și pentru bugetul național”, a afirmat președintele CJ Ilfov.

Hubert Thuma a mai spus că nu toți liberalii au fost informați în prealabil despre măsurile pe care urma să le adopte premierul și că unii au aflat detalii din presă.

El a comparat stilul de comunicare al lui Bolojan cu cel al fostului președinte Traian Băsescu, care obișnuia să anunțe deciziile guvernamentale în prime-time, duminica seara, în perioada 2009–2010.

Președintele CJ Ilfov a subliniat că ar trebui ca premierul Bolojan să se consulte cu mediul academic, cu cel economic și cu baza partidului înainte de luarea unor măsuri, menționând că el însuși se întâlnește constant cu oameni politici și simpli, de la consilieri locali și județeni până la primari, pentru a înțelege mai bine nevoile reale și impactul deciziilor guvernamentale.