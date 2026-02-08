Partidul Liberal Democrat din Japonia, condus de premierul Sanae Takaichi, cunoscut pentru poziția sa strictă față de imigrație, este aproape sigur că va recâștiga o majoritate covârșitoare în camera inferioară a parlamentului nipon, potrivit estimărilor preliminare ale presei japoneze, citate de AFP.

Alegerile legislative de duminică au venit la doar patru luni după ce Takaichi a devenit prima femeie prim-ministru a Japoniei, iar guvernul său a dizolvat parlamentul pentru a declanșa scrutinul anticipat, mizând pe valul de popularitate obținut.

Proiecțiile inițiale indică faptul că PLD și partenerul său de coaliție, Partidul Inovației (Ishin), ar putea obține o majoritate de două treimi în legislativ, depășind semnificativ performanțele din 2017, când partidul era condus de Shinzo Abe, mentorul politic al lui Takaichi, asasinat în 2022.

Dacă rezultatele se confirmă, PLD ar putea câștiga peste 300 din cele 465 de locuri din camera inferioară, comparativ cu 198 până acum, recâștigând majoritatea absolută pierdută în 2024.

Noua Alianță Reformistă de centru, care reunește principalul partid de opoziție, Partidul Democrat Constituțional (CDP), și fostul partener al PLD, Komeito, ar putea pierde mai mult de două treimi din locurile actuale.

Partidul anti-imigrație Sanseito ar putea obține între 5 și 14 mandate, față de două în prezent, potrivit NHK. Secretarul șef al PLD, Shunichi Suzuki, a explicat că sprijinul masiv al alegătorilor vine din politica fiscală responsabilă și din consolidarea capacităților de apărare națională propuse de prim-ministru.

Takaichi a subliniat în discursul său că va menține o politică fiscală „responsabilă” și va construi o „economie puternică și rezistentă”, după ce anunțurile inițiale privind stimularea economică au generat îngrijorări pe piețele financiare japoneze și au dus la creșteri bruște ale randamentelor datoriei publice.

Planul său de stimulare include măsuri echivalente cu peste 110 miliarde de euro și scutirea alimentelor de taxa pe consum de 8%, pentru a reduce impactul creșterii costului vieții. Inflația, menținută peste 2% timp de aproape trei ani, rămâne o preocupare majoră.

Takaichi a mai atras atenția săptămâna trecută prin laudele aduse unui yen mai slab, deși ministrul de finanțe a insistat că guvernul va interveni pentru a proteja moneda națională.

La 64 de ani, prim-ministra a reușit să reînvie PLD, care a dominat politica japoneză aproape continuu, dar pierduse sprijinul alegătorilor din cauza nemulțumirilor legate de inflație și de un scandal de corupție.

Admiratoare a lui Margaret Thatcher, Takaichi a declarat că va apăsa „butonul de creștere” și a anunțat că va întări regulile privind imigrația, pentru a împiedica intrarea teroriștilor sau a spionilor industriali.

Politica fiscală agresivă a liderului nipon a stârnit reacții și din partea economiștilor internaționali. Reducerea TVA la produse alimentare și la combustibili, împreună cu un pachet de stimulare de 160 miliarde de dolari destinat companiilor japoneze, are potențialul de a schimba dinamica economică globală.

Specialiștii avertizează că astfel de măsuri ar putea pune presiune asupra dolarului și ar influența dobânzile pe piețele internaționale, inclusiv în Europa și România, prin efectele secundare asupra costului finanțării și asupra prețurilor metalelor prețioase.

Analiștii atrag atenția că Japonia, ca mare creditor global, ar putea reduce achiziția titlurilor de stat americane, direcționând resursele către investiții interne.

În context, randamentele la nivel global, prețurile aurului și argintului, dar și evoluția criptomonedelor, ar putea înregistra fluctuații semnificative. Economiștii urmăresc cu atenție modul în care politicile Takaichi vor influența fluxurile de capital și echilibrul economic mondial.

Despre aceste alegeri a scris și expertul contabil Radu Georgescu, subliniind impactul global al victoriei probabile a lui Takaichi.

El a precizat că evenimentul are relevanță chiar și pentru cei fără interes direct pentru politica japoneză, deoarece deciziile Tokyo vor influența economia globală. Georgescu a explicat că scutirea TVA și stimulul pentru companii ar putea determina o presiune majoră asupra dolarului, reducând achizițiile de titluri americane și crescând dobânzile pe plan mondial, inclusiv în România.

De asemenea, a avertizat că măsurile economice ale guvernului nipon ar putea duce la creșteri ale prețurilor aurului, argintului și posibil Bitcoin, ceea ce va avea consecințe directe asupra piețelor financiare globale.

Expertul a mai subliniat că Takaichi, absolventă a uneia dintre cele mai importante facultăți economice din Japonia, este pregătită să implementeze politici menite să sprijine populația în fața provocărilor economice, dar și să consolideze companiile japoneze, acțiuni care se vor resimți pe termen lung în toate piețele financiare.