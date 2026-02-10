În cadrul podcastului „Contrapunct”, Viorica Dăncilă susține că actualele politici economice au afectat în mod direct mediul de afaceri autohton, în special micii antreprenori români, printr-un cumul de măsuri fiscale pe care le consideră excesive și dezechilibrate. Fostul premier afirmă că majorarea dividendelor și scumpirea utilităților au pus o presiune constantă pe firmele locale, într-un context economic deja fragil.

„Pentru firmele românești, creșterea dividendelor, creșterea prețului la utilități, aceste presiuni puse pe mediul privat românesc, pentru că antreprenorii sunt în general, micii antreprenori sunt români. Toate acestea au dus la închiderea a 100.000 de firme” , a declarat Viorica Dăncilă.

În dialog cu Mirel Curea, fostul premier a precizat intervalul de timp în care aceste efecte s-au produs, subliniind rapiditatea cu care economia a resimțit impactul măsurilor fiscale.

„Într-un an de zile. Gândiți că această presiune pusă pe ei și faptul că își închid va conduce la creșterea șomajului? Va aduce mai puțin bani la bugetul de stat”, a explicat Viorica Dăncilă.

Aceasta a continuat, arătând că statul favorizează indirect marile companii, care pot optimiza artificial cheltuielile, în timp ce firmele românești sunt împovărate de taxe directe.

„Pe de altă parte, așa cum am spus înainte, nu mai vrem impozit pe cifra de afaceri, dar le permitem să-și optimizeze activitatea și să-și crească artificial cheltuielile, pentru că am văzut că sunt firme foarte mari. Și profitul este foarte mic, pentru că prin firme de consultanță, prin alte procede, își cresc artificial cheltuielile. Păi atunci cine este favorizat? O mare companie”, a punctat fostul premier.

În continuarea analizei sale, Viorica Dăncilă a abordat problema creșterii impozitelor, cu accent pe impozitul pe dividende și pe proprietăți, despre care spune că afectează direct cetățenii și firmele românești. Fostul șef al Guvernului consideră că majorarea impozitului pe dividende de la 5% la 16% reprezintă o povară greu de suportat pentru capitalul autohton.

„Dar, marea companie nu are dividende. Deci, iarăși, creșterea de la 5%, cât l-am făcut în 2019, impozitul pe dividende, la 16% acum, mi se pare o povară greu de suportat pentru firmele românești. Creșterea TVA-ului și se aude că iar vrea să crească TVA-ul. Deci toate acestea și să revin la proprietăți”, a afirmat Viorica Dăncilă.

Fostul premier a făcut o comparație cu alte state europene, subliniind că România aplică politici fiscale mai dure decât țări cu economii mai dezvoltate.

„Păi toate aceste taxe, toate aceste impozite foarte mari puse pe cetățeni pe proprietate și aici ca o paranteză, Italia, Marea Britanie, nu au impozit pe prima casă, unde stau. Malta, Cipru nu au impozit deloc”, a declarat aceasta.

În opinia sa, statul român se poziționează împotriva cetățeanului, nu în sprijinul lui, cerând sacrificii suplimentare fără a oferi un nivel de trai comparabil cu media europeană.

„Noi acum plătim impozite, deci omul a făcut un sacrificiu să-și cumpere o casă, a plătit TVA, poate a plătit rate la bănci. Acum trebuie să plătească un impozit iară pentru ce un impozit atât de mare?”, a spus Viorica Dăncilă.

Discuția a fost extinsă și asupra împrumuturilor externe și a modului în care acestea sunt utilizate, tema fiind deschisă de Dan Andronic, care a criticat lipsa rezultatelor vizibile în infrastructură.

„Doamna Dăncilă, la noi se merge cu trenul ca în secolul XIX. Mergem cu 60 la oră. Cred că pe vremea aia mergeau pe anumite tronsoane puțin mai repede chiar”, a afirmat jurnalistul, subliniind stagnarea investițiilor.

Dan Andronic a comparat economia României cu „o găleată găurită”, explicând că împrumuturile sunt direcționate către consum și importuri, fără a genera dezvoltare internă.

„Noi am luat niște bani pe care i-am dat înapoi, într-o formă sau alta”, a spus analistul politic Dan Andronic.

Viorica Dăncilă a fost de acord cu această analiză și a adus în discuție programul SAFE și cheltuielile pentru înarmare.

„Luăm niște bani și îi dăm la nemți”, a afirmat fostul premier, susținând că deficitul real este mult mai mare decât cel raportat oficial.

Aceasta a explicat că scoaterea cheltuielilor militare și a ajutoarelor pentru Ucraina din calculul deficitului creează o imagine distorsionată a situației economice.

„Acești bani noi trebuie să-i dăm înapoi, trebuie să plătim dobândă pentru acești bani. Ei, acești bani nu se bagă la deficit. Eu cred că deficitul se apropie de 20%”, a declarat Viorica Dăncilă.

În finalul intervenției sale, fostul premier a revenit asupra unui proiect major de infrastructură, Autostrada București-Brașov, despre care spune că ar fi trebuit să înceapă în noiembrie 2019.