Vineri, 6 februarie 2026, canalul de YouTube „HAI România!” a difuzat o nouă ediție extrem de interesantă a podcastului „7×7”. Jurnaliștii Radu Coșarcă și Dan Andronic au pus pe masa de disecție cele mai controversate subiecte ale momentului, într-o emisiune care nu a ocolit nicio temă sensibilă, de la conflictele interne din presă până la poziția fragilă a României pe scena internațională.

Punctul central al podcastului de vineri a fost, fără îndoială, „bomba” diplomatică venită de peste ocean. Raportul Camerei Reprezentanților din SUA, care aduce în discuție anularea alegerilor din România și legitimitatea actualei puteri, a fost analizat în detaliu.

Pentru a descifra implicațiile majore ale acestui document devastator, în emisiune a intervenit telefonic analistul de politică externă Ștefan Popescu. S-a discutat despre cum este percepută România la Washington și care sunt riscurile reale ale izolării țării noastre în fața partenerului strategic.

Dan Andronic a explicat că raportul nu este unul marginal, ci reflectă poziția majorității republicane din Camera Reprezentanților, subliniind că documentul există oficial și are greutate politică.

El a arătat că, în disputa internă din Congres, democrații îi acuză pe republicani de încălcarea libertății de exprimare, invocând inclusiv civilii împușcați în Minnesota sau cazul de arestare a unui jurnalist. În acest context, raportul face parte dintr-o confruntare dură între cele două tabere politice americane.

Radu Coșarcă a completat ideea, arătând că în societatea americană se desfășoară un adevărat război intern, cu accente de conflict civil ideologic.

Ambii jurnaliști au căzut de acord că problema majoră nu este disputa din SUA, ci faptul că România a ajuns să fie folosită ca studiu de caz negativ. Andronic a atras atenția că acest lucru este remarcat inclusiv de observatorii externi, care privesc cu îngrijorare evoluțiile de la București.

Radu Coșarcă a avertizat că cea mai mare greșeală ar fi minimalizarea situației, chiar dacă raportul apare într-un context politicianist american. El a subliniat că, dincolo de jocurile politice de peste ocean, rămâne realitatea dură că România este menționată explicit și repetat.

Jurnalistul a considerat extrem de grav faptul că lipsește un raport oficial românesc care să explice clar ce s-a întâmplat în timpul alegerilor anulate, în condițiile în care documente externe descriu și interpretează evenimentele interne.

Dan Andronic subliniază că ar fi fost esențial ca președintele sau autoritățile române să prezinte public un document oficial care să lămurească situația, tocmai pentru a contracara aceste interpretări externe.

Dan Andronic: Ca să fie clar, raportul sub-comisiei Juridice a Camerei Reprezentanților este un raport important, nu este ceva care nu există, reflectă opinia majorității republicane. Pentru că ce n-a mai dat în video era că democrații i-au acuzat pe republicani: Voi sunteți aia care încălcați primul amendament, dovadă că omorâți oameni pe stradă în Minnesota, dovadă că arestați jurnaliști, fostul ziarist de la CNN arestat pentru că a relatat… Radu Coșarcă: Da, e micul război civil din societatea americană. Dan Andronic: E o bătălie foarte dură. Problema este că România este, așa cum spun și cei care se uită la noi, a fost dată exemplu negativ. Radu Coșarcă: Absolut. Cea mai mare greșeală ar fi să neglijăm acest aspect. Noi am încercat doar să explicăm că e vorba de un moment politicianist. E un moment politicianist în America, dar faptul că noi suntem luați ca exemplu, asta este adevărat. Și mie cel mai grav mi se pare… și e mult mai pregnant acum absența raportului românesc despre ceea ce s-a întâmplat. Adică scriu alții despre ce s-a întâmplat la noi. Dar noi ce scriem? Autoritățile noastre nu respectă poporul român. Dan Andronic: Scriu alții despre ce nu s-a întâmplat la noi. Că asta este problema. Aș vrea să ne batem pe idei în care, nu știu, să vină președintele să spună că ăsta e raportul.

Potrivit celor relatate de Radu Coșarcă, reprezentanții României ajunși recent în capitala SUA nu au avut la dispoziție un document oficial pe care să-l prezinte partenerilor americani, în timp ce administrația de la Washington avea deja raportul majorității republicane.

Coșarcă a menționat că este posibil ca democrații să redacteze un raport minoritar, așa cum se întâmplă de obicei, însă exemplul României va continua să fie invocat atâta timp cât republicanii vor deține puterea.

Cei doi jurnaliști au făcut și o paralelă cu situații similare din politica americană, amintind că inclusiv Donald Trump a contestat alegeri pierdute, însă contextul ulterior i-a permis să revină la Casa Albă.

Dan Andronic a sugerat că și în România astfel de scenarii pot avea consecințe imprevizibile, mai ales în lipsa unor clarificări oficiale, făcând referire de Călin Georgescu.

Radu Coșarcă a insistat asupra ideii că, indiferent de opțiunile electorale ale cetățenilor, apariția unui document clar și convingător este esențială pentru sănătatea democrației. El a avertizat că absența acestuia poate fi percepută ca o formă de dispreț față de electorat sau chiar ca o încercare de a ascunde adevărul.

În acest context, Dan Andronic a completat că democrația funcționează doar în măsura în care oamenii simt că votul lor este respectat și contează, iar apariția unor dubii serioase subminează complet încrederea publicului în sistem.

În final, cei doi jurnaliști au subliniat că anularea alegerilor reprezintă unul dintre cele mai grave acte posibile într-o democrație. Deși raportul american menționează și alte state europene care s-au confruntat cu interferențe externe în procesele electorale, România rămâne un caz singular prin faptul că a ajuns să anuleze alegeri deja validate, oprind inclusiv desfășurarea celui de-al doilea tur de scrutin.