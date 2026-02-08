Raportul din SUA care vorbește despre alegerile din România. Dan Andronic: E un raport important, reflectă opinia majorității republicane
Vineri, 6 februarie 2026, canalul de YouTube „HAI România!” a difuzat o nouă ediție extrem de interesantă a podcastului „7×7”. Jurnaliștii Radu Coșarcă și Dan Andronic au pus pe masa de disecție cele mai controversate subiecte ale momentului, într-o emisiune care nu a ocolit nicio temă sensibilă, de la conflictele interne din presă până la poziția fragilă a României pe scena internațională.
Punctul central al podcastului de vineri a fost, fără îndoială, „bomba” diplomatică venită de peste ocean. Raportul Camerei Reprezentanților din SUA, care aduce în discuție anularea alegerilor din România și legitimitatea actualei puteri, a fost analizat în detaliu.
Pentru a descifra implicațiile majore ale acestui document devastator, în emisiune a intervenit telefonic analistul de politică externă Ștefan Popescu. S-a discutat despre cum este percepută România la Washington și care sunt riscurile reale ale izolării țării noastre în fața partenerului strategic.
Americanii fac raport despre alegerile din România, însă autoritățile de la București nu-și respectă propriul popor încât să explice ce s-a întâmplat, de fapt
Dan Andronic a explicat că raportul nu este unul marginal, ci reflectă poziția majorității republicane din Camera Reprezentanților, subliniind că documentul există oficial și are greutate politică.
El a arătat că, în disputa internă din Congres, democrații îi acuză pe republicani de încălcarea libertății de exprimare, invocând inclusiv civilii împușcați în Minnesota sau cazul de arestare a unui jurnalist. În acest context, raportul face parte dintr-o confruntare dură între cele două tabere politice americane.
Radu Coșarcă a completat ideea, arătând că în societatea americană se desfășoară un adevărat război intern, cu accente de conflict civil ideologic.
Ambii jurnaliști au căzut de acord că problema majoră nu este disputa din SUA, ci faptul că România a ajuns să fie folosită ca studiu de caz negativ. Andronic a atras atenția că acest lucru este remarcat inclusiv de observatorii externi, care privesc cu îngrijorare evoluțiile de la București.
Radu Coșarcă a avertizat că cea mai mare greșeală ar fi minimalizarea situației, chiar dacă raportul apare într-un context politicianist american. El a subliniat că, dincolo de jocurile politice de peste ocean, rămâne realitatea dură că România este menționată explicit și repetat.
Jurnalistul a considerat extrem de grav faptul că lipsește un raport oficial românesc care să explice clar ce s-a întâmplat în timpul alegerilor anulate, în condițiile în care documente externe descriu și interpretează evenimentele interne.
Dan Andronic subliniază că ar fi fost esențial ca președintele sau autoritățile române să prezinte public un document oficial care să lămurească situația, tocmai pentru a contracara aceste interpretări externe.
Dan Andronic: Ca să fie clar, raportul sub-comisiei Juridice a Camerei Reprezentanților este un raport important, nu este ceva care nu există, reflectă opinia majorității republicane. Pentru că ce n-a mai dat în video era că democrații i-au acuzat pe republicani: Voi sunteți aia care încălcați primul amendament, dovadă că omorâți oameni pe stradă în Minnesota, dovadă că arestați jurnaliști, fostul ziarist de la CNN arestat pentru că a relatat…
Radu Coșarcă: Da, e micul război civil din societatea americană.
Dan Andronic: E o bătălie foarte dură. Problema este că România este, așa cum spun și cei care se uită la noi, a fost dată exemplu negativ.
Radu Coșarcă: Absolut. Cea mai mare greșeală ar fi să neglijăm acest aspect. Noi am încercat doar să explicăm că e vorba de un moment politicianist. E un moment politicianist în America, dar faptul că noi suntem luați ca exemplu, asta este adevărat.
Și mie cel mai grav mi se pare… și e mult mai pregnant acum absența raportului românesc despre ceea ce s-a întâmplat. Adică scriu alții despre ce s-a întâmplat la noi. Dar noi ce scriem? Autoritățile noastre nu respectă poporul român.
Dan Andronic: Scriu alții despre ce nu s-a întâmplat la noi. Că asta este problema. Aș vrea să ne batem pe idei în care, nu știu, să vină președintele să spună că ăsta e raportul.
Călin Georgescu ar putea avea o nouă șansă la o candidatură, în viitor. Românii își pierd încrederea în votul lor: Nu contează ce votez, că până la urmă iese ce trebuie, ca în 1947
Potrivit celor relatate de Radu Coșarcă, reprezentanții României ajunși recent în capitala SUA nu au avut la dispoziție un document oficial pe care să-l prezinte partenerilor americani, în timp ce administrația de la Washington avea deja raportul majorității republicane.
Coșarcă a menționat că este posibil ca democrații să redacteze un raport minoritar, așa cum se întâmplă de obicei, însă exemplul României va continua să fie invocat atâta timp cât republicanii vor deține puterea.
Cei doi jurnaliști au făcut și o paralelă cu situații similare din politica americană, amintind că inclusiv Donald Trump a contestat alegeri pierdute, însă contextul ulterior i-a permis să revină la Casa Albă.
Dan Andronic a sugerat că și în România astfel de scenarii pot avea consecințe imprevizibile, mai ales în lipsa unor clarificări oficiale, făcând referire de Călin Georgescu.
Radu Coșarcă a insistat asupra ideii că, indiferent de opțiunile electorale ale cetățenilor, apariția unui document clar și convingător este esențială pentru sănătatea democrației. El a avertizat că absența acestuia poate fi percepută ca o formă de dispreț față de electorat sau chiar ca o încercare de a ascunde adevărul.
În acest context, Dan Andronic a completat că democrația funcționează doar în măsura în care oamenii simt că votul lor este respectat și contează, iar apariția unor dubii serioase subminează complet încrederea publicului în sistem.
În final, cei doi jurnaliști au subliniat că anularea alegerilor reprezintă unul dintre cele mai grave acte posibile într-o democrație. Deși raportul american menționează și alte state europene care s-au confruntat cu interferențe externe în procesele electorale, România rămâne un caz singular prin faptul că a ajuns să anuleze alegeri deja validate, oprind inclusiv desfășurarea celui de-al doilea tur de scrutin.
Radu Coșarcă: Spunea Ștefan Popescu mai devreme, dom’le, că am ratat ocazia… păi am ratat ocazia pentru că reprezentanții României care s-au dus la Washington, de exemplu, acum, n-aveau la îndemână un document pe care să-l lase, da? În schimb, Guvernul american avea la îndemână acest raport al majorității republicane din comisie.
Poate că democrații vor face și ei un minority report, așa cum se procedează de obicei, pentru că și ei, într-adevăr, acuză MAGA tot de jugularea dreptului la liberă expresie și așa mai departe, este războiul lor. Dar exemplul României va fi mereu reluat, atât adică MAGA va fi la putere.
Dan Andronic: Știi ce? Și Trump a contestat alegerile prezidențiale când le-a pierdut.
Radu Coșarcă: Doar că a avut un noroc și s-a reales președinte.
Dan Andronic: Bun, și lui Călin Georgescu s-ar putea să-i se întâmple lucrul ăsta dacă are baftă în viață, deși, din ce am văzut, nu pare să aibă.
Radu Coșarcă: Eu aș vrea ca toți cei care ne privesc să înțeleagă. Indiferent dacă am votat cu sau contra lui Călin Georgescu la alegeri, ar trebui să fim la fel de interesați de apariția unui document care să prezinte exact ce s-a întâmplat. Pentru că dacă documentul nu este convingător, înseamnă că e o atitudine de dispreț a autorităților față de poporul român, față de electorat.
Dan Andronic: Sau ascunde altceva.
Radu Coșarcă: Sau ascunde altceva, evident. Și atunci trebuie să știm că și democrația asta nu poate fi întinsă ca o plastilină. Democrația nu există dacă alegerile sunt manipulate sau dacă sunt furate.
Dan Andronic: Democrația funcționează în măsura în care oamenii au senzația, că vorbesc aici de o senzație, că votul lor este respectat și că votul lor contează. Pentru că e momentul tău de glorie ca și alegător, odată la patru ani sau la cinci ani, în funcție de parlamentare, locale sau prezidențiale, să te duci, să pui ștampila.
Să zici, uite, am contribuit la… În momentul în care apar dubii de tipul ăsta, că nici nu contează ce votez, că până la urmă iese ce trebuie, ca în 1947, în momentul ăla nu mai vorbim de democrație. Și nu te mai miri că 70-80% din oameni nu au încredere în actuala clasă politică. Nu te mai miri.
Radu Coșarcă: Și că 40% din electorat își canalizează această neîncredere într-o anumită direcție.
Dan Andronic: Este o dispută ideologică, cum spui, în America. Numai că la noi nu e o dispută ideologică, din punctul meu de vedere toată lumea vrea același lucru. Am vrea să vedem ceva concret. Asta ne dorim toți! Cum spui tu, indiferent cu cine am votat.
Radu Coșarcă: A trecut deja mai mult de un an. A trecut deja mai mult de o lună de când președintele țării ne-a promis că „În curând”. Bun, acum am aflat că pentru președintele nostru în curând înseamnă de la două luni în sus. Problema e că situația din America, tocmai asta a subliniat: absența acestui document în România. Absența justificării a ceea ce s-a întâmplat.
Și să ne înțelegem, într-o democrație nu există un fapt mai grav care s-ar putea petrece decât să anulezi alegerile. Sunt și alte țări menționate în raportul american, inclusiv Franța, Germania, Italia, care în timpul alegeilor au suferit anumite interferențe, bănuite a fi tot din direcția Rusiei.
Dar nicio țară nu a reușit să ajungă la performanța de a-și anula alegerile. Și să nu uităm cum s-a întâmplat la noi. A fost anulat primul tur care fusese declarat în regulă. A început turul 2, au fost întors oamenii de la urne, s-a anunțat că s-a anulat.
