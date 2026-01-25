Acțiunile agresive ale ICE în Minnesota și alte state democrate ar fi o strategie electorală a lui Trump, consideră Mihai Răzvan Moraru
Antreprenorul Mihai Răzvan Moraru a afirmat că Minnesota a devenit un teren central pentru acțiunile complexe ale ICE, din motive care depășesc contextul imigrării.
El a subliniat că statul are o semnificație simbolică puternică, fiind singurul în care democrații au câștigat toate alegerile prezidențiale și parlamentare din 1972 până în prezent, ceea ce reprezintă o dominație electorală de peste 50 de ani.
Mihai Răzvan Moraru a explicat, într-o postare pe Facebook, că această lungă perioadă de victorie democrată face din Minnesota un reper pentru partidele politice, dar și un simbol al rezistenței electorale.
El a adăugat că, în acest an, strategia acțiunilor ICE este legată și de calculele electorale, întrucât în SUA se apropie alegerile pentru Senat și Camera Reprezentanților. Moraru a explicat că statele se împart în două categorii: cele “safe”, care votează constant cu același partid, și statele “swing”, care pot oscila între partide și atrag resursele campaniilor.
El a menționat că, deși Minnesota are doar 10 electori, este considerat un stat strategic pentru democrați și face parte din așa-numitul „Blue Wall”, alături de state precum California, New York, Illinois, Michigan sau Pennsylvania. În opinia sa, acest bloc istoric democratic este esențial pentru consolidarea victoriei electorale.
De ce Minnesota atrage operațiuni complexe ale ICE?
Mihai Răzvan Moraru a susținut că cele mai agresive operațiuni ale ICE au avut loc în statele democrate cu mulți alegători și electori sau în statele cu cele mai lungi serii de victorii democrate, precum Minnesota. El a descris statul ca pe un caz atipic în Midwest, contrazicând ideea că regiunea ar fi automat dominată de republicani.
Moraru a explicat că Minnesota are un electorat majoritar alb, o structură industrială, zone rurale extinse și sindicate puternice, dar și investiții semnificative în educație. El a subliniat că aici există o alianță istorică între fermieri și muncitori, care susține partidul democrat, ceea ce face din stat un exemplu de coeziune socială și electorală.
Potrivit lui Moraru, democrații folosesc Minnesota pentru a demonstra că nu sunt un partid exclusiv urban, ci că au politici și pentru fermieri, și pentru muncitori. În schimb, el a susținut că republicanii văd statul ca pe un trofeu ideologic, o cale de a sparge „Blue Wall” și de a testa dacă populismul rural poate învinge urbanul democrat.
Operațiunile ICE sunt complet diferite în statele democrate și cele republicane
Mihai Răzvan Moraru a afirmat că, în statele democrate, ICE desfășoară operațiuni complexe, cu arestări în stradă, din case, din școli și de la locul de muncă, adesea însoțite de violență. El a comparat aceste acțiuni cu cele din statele republicane, unde, în opinia sa, ICE preia imigranți din centrele de detenție ale poliției locale și din închisori fără a perturba ordinea publică. Moraru a explicat că diferența nu este întâmplătoare, ci face parte dintr-o strategie mai amplă.
El a susținut că președintele Donald Trump urmărește prin aceste operațiuni să destabilizeze opoziția, inclusiv liderii locali și alegătorii din statele democrate, și că va continua să intensifice tensiunea pentru a justifica măsuri și mai dure.
Mihai Răzvan Moraru a afirmat că, prin creșterea violenței și a haosului, Trump caută să construiască un argument pentru propaganda sa și să legitimeze acțiuni ulterioare, în special în statele care pot decide viitorul electoral al țării.
Postarea integrală a lui Mihai Răzvan Moraru
„De ce Minnesota? De ce acțiunile ICE sunt complexe și dure aici, dar și în alte câteva state?
Am să vă explic care e strategia și care este simbolistica.
În Minnesota, din 1972 și până astăzi, alegerile prezidențiale și parlamentare au fost câștigate doar de către democrați. Ultimul republican care a câștigat în acest stat a fost Richard Nixon, in 1972. Peste 50 de ani de dominație democrată!
Acesta este statul american cu cea mai lungă victorie electorală democrată. Aceasta e partea simbolică.
Dar mai este una, a calculelor electorale, pentru că avem alegeri în acest an, în SUA.
Statele se împart în două categorii: state “safe”, cele care votează aproape mereu cu același partid( republican sau democrat ) și state “swing”, care pot merge în orice direcție, având un echilibru între grupurile electorale.
În alegerile prezidențiale, statele swing sunt mai importante decât cele safe, chiar dacă au un număr mai mic de electori, aici se duc banii din campanii, mesajele dure și echipele de la centru.
Minnesota are doar 10 electori, dar este un stat strategic pentru partidul democrat, care impreuna cu California, New York, Illinois, Michigan, Pennsylvania, Mew Jersey, Washington, Massachusetts, Maryland, Wisconsin și alte state mai mici – fac parte din Blue Wall, zona istoric democrată.
În timp ce alegerile prezidențiale se câștigă prin electori, cele pentru Congres se câștigă prin rezultatul votului popular.
Dacă ne uităm la cele mai agresive și complexe misiuni ICE, ele au avut loc în statele democrate cu mulți alegători și electori (New York, Illinois) sau cu cel mai lungi serii de victorii democrate, cum e Minnesota.
Minnesota este un stat Midwest, care contrazice teoria “Midwest = automat victorie republicană”. Pentru că aici avem un electorat majoritar alb, e un stat industrial dar si cu zona rurale extinse, cu sindicate puternice, dar și multe investiii in educație. Acest stat este unic, pentru că aici există o alianță istorică între fermieri și muncitori, pentru a susține partidul democrat. Adica fix electoratul care l-a facut pe Trump președinte, dar nu și aici.
Democrații folosesc acest stat ca exemplu pentru a demonstra că nu sunt un partid urban, că au politici bune și pentru fermieri dar și pentru muncitori.
Pentru republicani, Minnesota a fost mai mereu un “trofeu” dorit, crezând că dacă vor câștiga aici, democrații vor fi pierduți. De asta acțiunile ICE se concentrează pe Minneapolis, orașul fanion al statului, care dă câștigătorii în alegeri. Cu un oraș lovit, statul poate fi câștigat sau paralizat.
Acest stat este un trofeu ideologic pentru republicani, calea de a sparge blue wall și un experiment prin care vor să testeze dacă populismul rural poate învinge urbanul democrat. De asta aici există operațiunea Metro Surge, în New York Operațiunea Salvo, iar în Chicago Illinois Operațiunea Midway Blitz. Doar în statele democrate găsim astfel de operațiuni complexe!
În timp ce în statele republicane ICE îi preia pe cei mai mulți imigranți din centrele de detenție ale poliției locale și din închisori, fără a perturba liniștea publică, în aceste state democrate există operațiuni complexe, arestări în stradă, din casă, din școală, de la locul de muncă și multă violență.
Nu e o întâmplare. Este modul prin care Trump distruge opoziția, inclusiv lideri locali și alegători. Si nu se va opri! Va căuta ca tensiunea sa crească aici, pentru a-și putea motiva acțiuni și mai dure. Are nevoie de state democrate paralizate și de acțiuni violente pentru a-și justifica propaganda și măsurile”, a scris Mihai Răzvan Moraru pe pagina sa de socializare.
