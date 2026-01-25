Antreprenorul Mihai Răzvan Moraru a afirmat că Minnesota a devenit un teren central pentru acțiunile complexe ale ICE, din motive care depășesc contextul imigrării.

El a subliniat că statul are o semnificație simbolică puternică, fiind singurul în care democrații au câștigat toate alegerile prezidențiale și parlamentare din 1972 până în prezent, ceea ce reprezintă o dominație electorală de peste 50 de ani.

Mihai Răzvan Moraru a explicat, într-o postare pe Facebook, că această lungă perioadă de victorie democrată face din Minnesota un reper pentru partidele politice, dar și un simbol al rezistenței electorale.

El a adăugat că, în acest an, strategia acțiunilor ICE este legată și de calculele electorale, întrucât în SUA se apropie alegerile pentru Senat și Camera Reprezentanților. Moraru a explicat că statele se împart în două categorii: cele “safe”, care votează constant cu același partid, și statele “swing”, care pot oscila între partide și atrag resursele campaniilor.

El a menționat că, deși Minnesota are doar 10 electori, este considerat un stat strategic pentru democrați și face parte din așa-numitul „Blue Wall”, alături de state precum California, New York, Illinois, Michigan sau Pennsylvania. În opinia sa, acest bloc istoric democratic este esențial pentru consolidarea victoriei electorale.

Mihai Răzvan Moraru a susținut că cele mai agresive operațiuni ale ICE au avut loc în statele democrate cu mulți alegători și electori sau în statele cu cele mai lungi serii de victorii democrate, precum Minnesota. El a descris statul ca pe un caz atipic în Midwest, contrazicând ideea că regiunea ar fi automat dominată de republicani.

Moraru a explicat că Minnesota are un electorat majoritar alb, o structură industrială, zone rurale extinse și sindicate puternice, dar și investiții semnificative în educație. El a subliniat că aici există o alianță istorică între fermieri și muncitori, care susține partidul democrat, ceea ce face din stat un exemplu de coeziune socială și electorală.

Potrivit lui Moraru, democrații folosesc Minnesota pentru a demonstra că nu sunt un partid exclusiv urban, ci că au politici și pentru fermieri, și pentru muncitori. În schimb, el a susținut că republicanii văd statul ca pe un trofeu ideologic, o cale de a sparge „Blue Wall” și de a testa dacă populismul rural poate învinge urbanul democrat.

Mihai Răzvan Moraru a afirmat că, în statele democrate, ICE desfășoară operațiuni complexe, cu arestări în stradă, din case, din școli și de la locul de muncă, adesea însoțite de violență. El a comparat aceste acțiuni cu cele din statele republicane, unde, în opinia sa, ICE preia imigranți din centrele de detenție ale poliției locale și din închisori fără a perturba ordinea publică. Moraru a explicat că diferența nu este întâmplătoare, ci face parte dintr-o strategie mai amplă.

El a susținut că președintele Donald Trump urmărește prin aceste operațiuni să destabilizeze opoziția, inclusiv liderii locali și alegătorii din statele democrate, și că va continua să intensifice tensiunea pentru a justifica măsuri și mai dure.

Mihai Răzvan Moraru a afirmat că, prin creșterea violenței și a haosului, Trump caută să construiască un argument pentru propaganda sa și să legitimeze acțiuni ulterioare, în special în statele care pot decide viitorul electoral al țării.