Ilie Bolojan a subliniat încă de la început că stabilirea nivelului minim al impozitelor locale a fost o decizie asumată de Guvern, fără echivoc, și că această responsabilitate nu este pasată către administrațiile locale. Premierul a precizat clar că nu se eschivează de la această decizie și că ea face parte din cadrul legal și fiscal stabilit la nivel central.

În același timp, șeful Guvernului a atras atenția asupra faptului că numeroase primării au ales, din proprie inițiativă, să majoreze impozitele locale cu mult peste nivelul minim stabilit. Aceste decizii au fost luate la nivel local, în consiliile locale, și au avut consecințe directe în relația dintre administrații și cetățeni.

„Avem multe situaţii în care unele primării au majorat cu mult mai mult peste acest impozit. Acum, aceiaşi colegi primari vor să le reducă, pentru că au avut scandal”, a spus Bolojan.

Potrivit premierului, contextul actual este marcat de solicitări venite chiar din partea acelor primării care au decis majorări consistente și care, confruntate ulterior cu nemulțumiri și scandaluri publice, cer acum posibilitatea de a reduce taxele. Ilie Bolojan a explicat că Guvernul a fost sesizat în mod oficial pentru a crea un cadru legal care să permită aceste ajustări în jos.

„În ceea ce priveşte taxele locale, am spus şi o repet. Stabilirea nivelului minim a fost decisă de guvern, eu nu fug de asta. Dar avem multe situaţii în care unele primării au majorat cu mult mai mult peste acest impozit. Acum, aceiaşi colegi primari vor să le reducă, pentru că au avut scandal. Dar nu mai pot să facă, în această situaţie şi ne-au solicitat să creăm această posibilitate. Şi eu am spus şi sunt de acord, dacă ai avut posibilitatea să le creşti peste nivelul de bază, mi se pare normal să-ţi dăm posibilitatea să le cobori până la acel nivel de bază. Pentru că e o problemă de strategie locală, de autonomie locală. Asta am spus”, a declarat premierul Ilie Bolojan în dialogul cu primarii de comune.

Această poziție reflectă, potrivit premierului, o abordare pragmatică, menită să reducă tensiunile locale și să ofere administrațiilor instrumente flexibile, fără a încălca cadrul fiscal general.

În intervenția sa, Ilie Bolojan a ținut să clarifice că Guvernul nu a încercat să transfere responsabilitatea politică asupra primarilor sau să se exonereze de propriile decizii. Premierul a respins explicit ideea că ar fi încercat să evite asumarea publică a subiectului impozitelor locale.

Această precizare a venit într-un context în care discuțiile publice au fost marcate de acuzații reciproce între nivelul central și cel local.

„N-am încercat să arunc pisica în curtea dumneavoastră”, a declarat Ilie Bolojan, într-o intervenție menită să tempereze tensiunile din sală.

Premierul a explicat că subiectul impozitelor locale este unul vechi și recurent, cunoscut de toți cei implicați în administrația publică. Experiența sa de primar l-a pus, de-a lungul anilor, în contact direct cu această dispută constantă dintre autoritățile locale și Guvern, fiecare solicitând celuilalt asumarea deciziilor dificile.

Ilie Bolojan a amintit că, de-a lungul anilor, primarii au cerut frecvent Guvernului să majoreze nivelul minim al impozitelor locale, în timp ce Executivul a susținut constant că a oferit un interval suficient, lăsând decizia finală la latitudinea autorităților locale. Această dinamică a generat conflicte politice repetate la nivel local.

Premierul a criticat modul în care, în multe consilii locale, dezbaterea a fost deturnată în cheie electorală, fără o discuție onestă despre necesitatea reală a majorării taxelor. Potrivit acestuia, opoziția locală a speculat politic aceste decizii, în timp ce administrațiile aflate la putere nu au reușit să explice clar cetățenilor situația financiară.

În acest context, Ilie Bolojan a vorbit despre o greșeală colectivă a clasei politice locale, care nu a reușit să ajungă la un consens minimal pentru a gestiona responsabil problema impozitelor.