Tensiunile din sistemul bugetar cresc odată cu discuțiile privind cel de-al treilea pachet de măsuri fiscale. Bogdan Matei, președintele Agenției Naționale pentru Sport, afirmă că își va părăsi funcția dacă propunerile actuale vor fi aprobate fără modificări.

Planul prezentat de ministrul Ilie Bolojan prevede noi reduceri salariale în instituțiile de stat, măsură pe care șeful ANS o consideră inacceptabilă. Matei spune că angajații săi au deja venituri reduse, după eliminarea unor sporuri, și că nu mai există loc pentru noi tăieri.

Acesta a declarat, la un post de televiziune, că salariile din agenție au ajuns la aproximativ 3.500 de lei și că nu va semna nicio decizie prin care s-ar diminua și mai mult aceste venituri. În opinia sa, aplicarea uniformă a austerității este pusă la îndoială chiar de unele ministere, care încearcă să fie exceptate.

„Dacă mi se va impune să tai din salariile angajațior ANS, vă spun direct: îmi prezint demisia! Nu tai niciun salariu, nici nu prea am ce să mai tai, că salariile după ce le-am tăiat sporul de fonduri europene au ajuns să fie 3.500 lei. Ce să tai din 3.500 de lei?”, a spus Bogdan Matei.

Bogdan Matei a indicat în mod direct Ministerul Apărării, instituție care coordonează clubul sportiv al Armatei, Steaua București. El consideră nedrept ca angajații ANS să suporte tăieri, în timp ce în alte structuri există rezistență față de același tip de măsuri.

Acesta a făcut și o comparație între salariile modeste ale celor 94 de angajați ai agenției și remunerația antrenorului echipei de fotbal CSA Steaua, Daniel Oprița, despre care, potrivit juristului clubului, Florin Talpan, se spune că ar încasa lunar aproximativ 8.000 de euro.

„Văd că la unele Ministere se încearcă să se argumenteze că nu se pot tăia salariile, de exemplu la Ministerul Apărării. Adică cei de acolo nu sunt de acord să-i taie din salariu antrenorului de la CSA Steaua, dar eu să le tai celor de la ANS din salariul de 3.500 de lei al celor 94 de angajați? Așa ceva nu accept”.

Bogdan Matei susține că demisia sa ar fi singura opțiune dacă pachetul de austeritate este adoptat în forma actuală, refuzând să accepte diminuări suplimentare într-un sector despre care afirmă că a ajuns deja la limita suportabilului.