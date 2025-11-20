Restaurantele vor deveni, în perioada următoare, una dintre principalele zone de interes pentru Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF).

Aplicațiile utilizate de Fisc pentru identificarea zonelor cu risc fiscal au scos la iveală nereguli în mai multe firme din domeniu, un exemplu concret fiind un restaurant de pe litoral care înregistra intrări mari de marfă, dar declara vânzări mult mai mici.

Până acum, unitatea respectivă nu fusese verificată de autorități, ceea ce a atras atenția conducerii ANAF, scrie profit.ro.

Pe lângă domeniul restaurantelor, ANAF pregătește o schimbare majoră în modul în care se fac controalele: de la 1 ianuarie, planul de verificări va fi stabilit la nivel național și va urma indicatori de risc calculați central, pe baza volumelor mari de date disponibile.

Astfel, deciziile de control nu vor mai depinde exclusiv de evaluarea inspectorilor locali, reducându-se situațiile în care anumite firme sunt evitate sau, dimpotrivă, verificate excesiv. Planul va include și comunicarea publică a zonelor economice cu interes special pentru verificări, precum și a aspectelor ce vor fi controlate.

Metodologia de control va fi unitară, iar directorii din teritoriu vor furniza feedback pentru îmbunătățirea analizei de risc. Scopul declarat este creșterea eficienței colectării fiscale și reducerea discrepanțelor în aplicarea controalelor.

Această intensificare a verificărilor vine într-un context economic presant: guvernul a majorat ținta de deficit pentru acest an la 8,4% din PIB, iar ANAF a primit sarcini mai mari de încasări pentru ultimele luni. Presiunea pe Fisc este astfel semnificativă, autoritățile fiind obligate să asigure venituri la buget.

Nu doar companiile private, ci și instituțiile și firmele de stat se află sub monitorizarea ANAF. La mijlocul lunii octombrie, agenția a notificat instituțiile publice cu datorii restante, iar la finalul lunii a anunțat o campanie de verificare și îndrumare a 249 de companii de stat care înregistrau obligații fiscale restante de 9,42 miliarde lei. În cazul neplății, ANAF va recurge la măsurile legale, inclusiv executarea silită.