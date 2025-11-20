ANAF îl dă în judecată pe Klaus Iohannis. Îl obligă la plata despăgubirilor către stat

Statul Român, prin DGRFP Brașov, a depus la Tribunalul Sibiu o cerere prin care îl obligă pe Klaus Iohannis să plătească despăgubiri pentru faptul că nu a folosit o jumătate dintr-o clădire situată în centrul Sibiului.

ANAF spune că aceasta este continuarea eforturilor lor de a recunoaște dreptul de proprietate al Statului și de a recupera banii pentru perioada în care imobilul nu a fost folosit. Deoarece persoanele implicate au refuzat să plătească voluntar, ANAF a cerut instanței să pună măsuri asupra bunurilor lor pentru a garanta recuperarea banilor. ANAF a asigurat că va acționa rapid și legal pentru a apăra interesele Statului Român.

„Acţiunea reprezintă o continuare a demersurilor pe care ANAF le-a întreprins pentru recunoașterea dreptului de proprietate a Statului şi recuperarea despăgubirilor determinate de lipsa de folosinţă a acestui imobil. Având în vedere că pârâții au refuzat plata voluntară, în cadrul acțiunii s-a solicitat instanţei şi instituirea măsurilor asigurătorii asupra bunurilor acestora, pentru garantarea recuperării sumelor cuvenite Statului. ANAF asigură opinia publică de faptul că vor fi întreprinse cu celeritate toate măsurile legale în vederea apărării tuturor intereselor Statului Român”, a informat ANAF.

Fostul președinte al României și soția sa trebuie să restituie statului aproximativ 4,7 milioane de lei (aproximativ un milion de euro) pentru chirii, dobânzi și penalități la un spațiu comercial care le-a fost retrocedat între 2001 și 2015 și pe care statul l-a recuperat ulterior. ANAF va da în judecată familia Iohannis pentru a recupera acești bani.

În octombrie 2025, ANAF a preluat jumătate din clădirea de pe strada Nicolae Bălcescu nr. 29, din centrul Sibiului, care le aparținea lui Klaus și Carmen Iohannis. Preluarea s-a făcut prin schimbarea yalei și întocmirea unui proces-verbal, fără ca foștii proprietari să fie prezenți.

Inspectorii au fost nevoiți să forțeze o intrare ca să intre în clădire. În interior, au inventariat bunurile, au constatat că imobilul era degradat și că într-una dintre uși se afla cheia. Până acum, soții Iohannis nu au dat semne că vor plăti datoriile. ANAF va începe procesul în instanță și va cere și măsuri asupra bunurilor lor pentru a recupera banii.