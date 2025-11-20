Agenția Națională de Administrare Fiscală a publicat proiectul de ordin care pune în mișcare un sistem modernizat de declarare a veniturilor pentru persoanele fizice.

Începând cu anul fiscal 2025, contribuabilii vor primi varianta precompletată a Declarației Unice (formularul 212), document ce urmează a fi depus până la 25 mai al anului următor. Potrivit ANAF, formularul va fi disponibil cel târziu la finalul lunii martie.

Pentru veniturile obținute în 2025, Fiscul va pune la dispoziția fiecărui contribuabil o declarație completată din oficiu cu datele pe care instituția le deține deja: informații despre venituri, impozitul aferent, baza de calcul pentru contribuțiile sociale și cuantumul acestora. Precompletarea se realizează pe baza bazelor de date interne, precum și a informațiilor transmise de alte instituții.

Important de subliniat: varianta precompletată nu are valoare de titlu de creanță, iar contribuabilul rămâne obligat să verifice și să confirme corectitudinea datelor înainte de transmiterea declarației finale.

Obligația declarării revine persoanelor fizice care obțin venituri din:

activități independente,

drepturi de autor și alte forme de proprietate intelectuală,

cedarea folosinței bunurilor,

investiții,

activități agricole, silvicultură sau piscicultură.

Precompletarea se va face automat pentru cei identificați în sistemele ANAF ca având obligația declarării.

Consultantul fiscal Cornel Grama arată că Fiscul va prelua informațiile din multiple registre și declarații existente:

formularele depuse anterior de contribuabil (inclusiv Declarația Unică din anii trecuți),

documentele transmise de plătitorii de venit (205, 112),

baza de date privind contractele de închiriere,

registrul contribuabililor activi,

evidențele instituțiilor care confirmă statutul de pensionar,

normele de venit stabilite anual.

Pe baza acestor date, ANAF va completa automat informațiile personale și financiare necesare pentru formularul 212.

Declarația va fi disponibilă:

în Spațiul Privat Virtual (SPV), unde datele se vor încărca automat în formular,

în format fizic, la sediile ANAF, pentru contribuabilii care nu utilizează platforma online.

După verificare, documentul trebuie depus până la data de 25 mai. Dacă Fiscul generează o declarație pentru o persoană fără obligații declarative, aceasta nu este nevoită să o transmită.

În schimb, contribuabilii care au obligația declarării, dar nu găsesc o variantă precompletată în SPV, trebuie să depună formularul în mod obișnuit.

Persoanele asigurate în alte sisteme de pensii decât cel public, precum și pensionarii, nu vor avea completată automat secțiunea referitoare la contribuția de asigurări sociale, deoarece nu datorează această plată.

Dacă există neconcordanțe, contribuabilul poate depune o declarație rectificativă. Pentru cei scutiți de obligația declarării (de exemplu, venituri cu impunere finală sau persoane exceptate de la plata CASS), depunerea formularului nu este necesară.