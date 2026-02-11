Potrivit unui anunț publicat miercuri pe pagina oficială de Instagram a actorului, James David Van Der Beek s-a stins liniștit, după ce și-a trăit ultimele zile cu curaj, credință și demnitate.

Familia a transmis că vor exista mai multe detalii despre dorințele sale, despre dragostea sa pentru oameni și despre felul în care vedea valoarea timpului, însă deocamdată a solicitat respectarea intimității în perioada de doliu pentru soțul, tatăl, fiul, fratele și prietenul lor iubit, conform The Guardian.

„Iubitul nostru James David Van Der Beek s-a stins din viață în pace în această dimineață. Și-a trăit ultimele zile cu curaj, credință și demnitate. Sunt multe de spus despre dorințele sale, dragostea pentru umanitate și caracterul sacru al timpului. Acele zile vor veni. Deocamdată, vă rugăm să ne respectați intimitatea în timp ce îl plângem pe iubitul nostru soț, tată, fiu, frate și prieten”, arată o declarație publicată miercuri pe pagina oficială de Instagram a lui Van Der Beek.

În noiembrie 2024, Van Der Beek a dezvăluit că fusese diagnosticat cu cancer de colon, în timp ce se pregătea să apară în emisiunea caritabilă americană The Real Full Monty. Inspirată de filmul britanic The Full Monty, producția a reunit mai multe vedete care au renunțat la haine pentru a crește gradul de conștientizare asupra cancerului.

În noiembrie 2025, actorul a anunțat că intenționează să scoată la licitație obiecte de colecție și amintiri păstrate din perioada în care a lucrat la seriale și filme, pentru a-și finanța tratamentul oncologic.

Născut în Connecticut, în 1977, Van Der Beek a fost inițial mai atras de sport decât de actorie. O accidentare suferită în copilărie la fotbal, care i-a provocat o comoție severă, i-a schimbat însă direcția. Medicii i-au recomandat să evite sportul timp de un an, iar în această perioadă s-a orientat către teatru. A fost distribuit în rolul principal, Danny Zuko, într-o producție școlară a musicalului Grease.

A cunoscut celebritatea în 1998, când a fost ales să îl interpreteze pe Dawson Leery în Dawson’s Creek, adolescentul pasionat de film, obsedat de Steven Spielberg și îndrăgostit de vecina și prietena sa din copilărie, Joey Potter, personaj jucat de Katie Holmes.

În același an, a fost inclus de revista People în topul celor mai frumoși oameni din lume. La aniversarea a 25 de ani de la debutul serialului, actorul a rememorat momentul care i-a schimbat viața peste noapte, după cinci ani de audiții, sute de ore petrecute pe scenă și mii de ore de pregătire, călătorii și speranțe, marcate de numeroase refuzuri.

Presiunea celebrității s-a dovedit dificil de gestionat la o vârstă atât de fragedă. După ce serialul a devenit un fenomen, actorul a mărturisit într-un interviu că simpla oferire a unui autograf putea degenera rapid într-o mulțime copleșitoare, astfel că ajunsese să meargă pe stradă cu teamă din cauza reacțiilor intense ale fanilor adolescenți.

Ani la rând, după încheierea serialului, Van Der Beek a fost întrebat dacă există planuri pentru o reuniune Dawson’s Creek, fie sub forma unui nou serial, fie a unui film. În 2017, el declara că simțea că încheiase acel capitol și nu mai dorea să revină la personaj.

Totuși, la scurt timp după ce a anunțat diagnosticul de cancer, a fost pusă în mișcare o reuniune caritabilă la care urmau să participe și foștii colegi Katie Holmes, Michelle Williams și Joshua Jackson. Problemele de sănătate l-au împiedicat însă să fie prezent în ziua evenimentului, iar rolul lui Dawson a fost preluat de Lin-Manuel Miranda.

Pe lângă succesul din televiziune, Van Der Beek a avut și o carieră cinematografică notabilă. A jucat în filmul despre fotbal american Varsity Blues, alături de Paul Walker, și în adaptarea romanului lui Bret Easton Ellis, The Rules of Attraction, unde l-a interpretat pe traficantul de droguri Sean Bateman, fratele mai mic al lui Patrick Bateman din American Psycho, prins într-un triunghi amoros.

În anii următori, a abordat tot mai des roluri autoironice. În parodia horror Scary Movie din 2000, a apărut încercând să intre pe fereastra unui dormitor în timp ce se auzea melodia I Don’t Want to Wait, tema din Dawson’s Creek, pentru ca apoi să constate că se află pe platoul greșit.

Ulterior, a interpretat o versiune fictivă a propriei persoane în serialul Don’t Trust the B–- in Apartment 23, rol pentru care a fost nominalizat în 2012 la Teen Choice Awards, la categoria male scene stealer. A realizat și mai multe schițe pentru site-ul de comedie Funny or Die, inclusiv una intitulată Vandermemes, care ironiza faptul că devenise viral pe internet pentru expresia facială asociată așa-numitului plâns urât.

James Van Der Beek îi lasă îndurerați pe soția sa, Kimberly, și de cei șase copii ai lor: Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn și Jeremiah.