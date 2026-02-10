De la cabinele avionului și platourile de televiziune până la paginile literaturii de suspans și ecranele cinematografelor, parcursul Oliviei Odăianu se construiește din etape aparent diferite, legate însă printr-o constantă clară: interesul profund pentru oameni și pentru poveștile lor.

Autoare de thrillere și semnatara romanului „Acel martie”, recent adaptat într-o producție cinematografică româno-spaniolă cu distribuție internațională, Olivia Odăianu ilustrează modul în care literatura contemporană se hrănește din observație, curiozitate și experiență directă de viață, se arată într-un material EVZ.ro.

Filmul „Acel martie”, inspirat din romanul său de debut, va intra în cinematografe din luna martie și reunește o distribuție impresionantă: Esther Acebo, cunoscută publicului larg din serialul „La Casa del Papel”, Costas Mandylor, actor emblematic al francizei „Saw”, Luke Roberts, remarcat în producții precum „Game of Thrones”, „Ransom” sau „Batman”, precum și Didi Anderson, cunoscută din „The Hitman’s Wife”.

Producția îmbină thrillerul psihologic cu tensiunea morală și introspecția, iar printre aparițiile speciale se numără și fostul fotbalist Gică Craioveanu.

Dincolo de succesul ecranizării, traseul Oliviei Odăianu devine un exemplu elocvent despre transformarea profesională și despre felul în care identitatea creativă se definește în timp, prin acumulări succesive și schimbări asumate.

Pentru Olivia Odăianu, schimbările de carieră nu au fost niciodată rupturi bruște, ci etape ale aceleiași căutări personale. Timp de un deceniu, a lucrat ca însoțitoare de bord la Blue Air, experiență pe care o descrie drept o adevărată școală informală a umanității.

Zborurile frecvente, aeroporturile și întâlnirile scurte cu oameni din culturi diferite au devenit, fără să-și dea seama atunci, material narativ pentru viitoarele sale povești.

Ulterior, acest bagaj de experiențe s-a transferat în televiziune. La Metropola TV, unde realizează emisiunea „Vacanțele la bani mărunți”, Olivia Odăianu a continuat să exploreze destine și stiluri de viață, folosind de această dată instrumentele jurnalismului vizual și ale storytellingului TV.

„Indiferent de context, dorința de a înțelege oamenii și de a reda poveștile lor a rămas firul roșu al carierei mele”, a declarat ea într-un interviu acordat Evenimentul Zilei.

Scrisul a fost prezent constant în viața Oliviei Odăianu, însă adevărata schimbare s-a produs odată cu munca la romanul „Acel martie”.

Până atunci, literatura fusese mai degrabă un spațiu personal, intim, un refugiu creativ. Procesul de construcție a romanului a transformat însă această relație într-una mult mai profundă și asumată.

„Când am început să construiesc personaje, să gândesc intrigi și să gestionez ritmul poveștii, am realizat că scrisul devenise modul meu principal de a mă exprima și de a interacționa cu lumea”, spune autoarea.

Din acel moment, literatura a depășit stadiul de pasiune și s-a transformat într-o identitate profesională clar definită.

Experiența acumulată în televiziune s-a dovedit esențială în tranziția către ficțiune.

Ritmul alert al producțiilor TV, necesitatea de a menține atenția publicului și construirea suspansului prin imagine și dialog au influențat decisiv stilul narativ al Oliviei Odăianu.

„La televiziune înveți instinctiv cum să creezi tensiune și cum să spui o poveste prin acțiuni, nu doar prin explicații”, mai spune ea.

Această disciplină a selecției – ce rămâne și ce este eliminat – se regăsește și în proza sa, unde fiecare detaliu contribuie la atmosferă și la dinamica poveștii.

Alegerea genului thriller nu este întâmplătoare. Pentru Olivia Odăianu, thrillerul oferă cadrul ideal pentru explorarea psihologiei umane, a fricilor ascunse și a obsesiilor care modelează comportamentele.

„Thrillerul combină suspansul cu introspecția”, explică autoarea, subliniind că este un gen care permite atât adrenalina acțiunii, cât și confruntarea cu dileme morale fără răspunsuri simple.

