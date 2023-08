„Pentru această toamnă, aducem în fața telespectatorilor o combinație între emisiunile și show-urile consacrate ale Pro TV pe care publicul le îndrăgește cu surprizele noului sezon. Unul dintre ele este Săriți de pe fix, un show în adevăratul sens al cuvântului, plin de voie bună, mai apoi este noul serial Groapa.

O altă noutate este o emisiune dedicată de această dată utilizatorilor VOYO, Love Island Romania. Acesta din urmă va apărea pe platforma noastră cu o zi înainte de a apărea pe post și am pregătit, de asemenea, și o aplicație interactivă pentru telespectatori, o adevărată surpriză”, spune Aleksandras Česnavičius, CEO-ul Pro TV, într-un interviu acordat pentru portalul Infofinanciar.

Un Pro TV de 10

CEO-ul televiziunii spune faptul că această nouă grilă îmbină emoțiile cu spectacolul și că fiecare în parte are un public bine țintit, un public diversificat ce are acum mari șanse să mențină Pro TV pe primul loc în rândul audiențelor, atât în prime-time, cât și în timpul zilei.

„E un întreg proces și multă muncă în spatele acestei noi grile de toamnă, ca întotdeauna, Totul este bine planificat înainte. Noi avem deja planuri și proiecte pentru încă un an și jumătate, iar totul va depinde, bineînțeles, și de feedback-ul din partea telespectatorilor, un lucru foarte important pentru un program de televiziune și evoluția sa”, adaugă Aleksandras Česnavičius.

Asta pentru că publicul în zilele noastre este unul variat, cu preferințe diverse iar modelul de business al Pro TV ce stă în spatele acestei noi grile este acum special creat pentru a ținti cât mai multe dintre aceste trenduri.

De aceea se vor putea urmări foarte curând atât emisiuni de divertisment, precum „Săriți de pe fix”, talent show-uri, cum ar fi „Vocea României” sau seriale de ficțiune așa cum este „Groapa”.

Succesul digital și spectacolul TV

„Pro TV este lider de piață, un canal cu un conținut curat și calitativ. În plus, Pro TV a ținut cu succes pasul tehnologiei și încă din 2011 avem platforma VOYO din mediul online, primul proiect de acest gen din România. Regăsim, astfel, o combinație de succes între televiziune și digital, o combinație cu care mergem mai departe și pe care o dezvoltăm constant”, mai spune CEO-ul Pro TV pentru Infofinanciar.

Potrivit acestuia, postul de televiziune este în continuă schimbare, an de an, evoluează sub ochii telespectatorilor, le aduce în față proiecte noi, îi surprinde de la sezon la sezon cu programe de calitate, cu diversitate, spectacol și emoții.

Un record marca Pro TV

Pentru acest sezon de toamnă, reprezentanții au anunțat o premieră: va fi prima grilă din istoria Pro TV cu cele mai multe premiere, însă nu asta ar fi adevărata miză, ci emoțiile cu care vin la pachet toate emisiunile și show-urile din noua grilă.

De la calitatea buletinelor de știri, unde reporterii și corespondenții sunt oriunde se întâmplă ceva important, în țară și în străinătate, prezintă cele mai importante evenimente ale zilei, la realitatea firii umane expuse acum printr-o nouă producție „Love Island Romania”, unde telespectatorii se vor regăsi în personalitățile și în poveștile de viață ale participanților.

„Avem o grilă impresionantă care este gândită atât pentru televiziune, cât și pentru partea de digital, două medii care în cazul Pro TV sunt complementare, nu concurente. Este vorba aici de timp, un factor limitat pentru fiecare dintre noi în această perioadă, iar tocmai aici intervine partea de digital, platforma VOYO, o platformă prin care vrem să creăm cele mai bune experiențe pentru utilizatori”, spune în cadrul evenimentului Andrei Bereandă, Head of Digital PRO TV.

Suspans și realitate

După cum s-a menționat anterior, serialul „Groapa” este acum una dintre noutățile grilei de toamnă a Pro TV. Această producție prezintă de această dată o viziune realistă și crâncenă a vieții pe care o duc membrii mafiei, dramele relațiilor de familie, dar și povești de dragoste, va fi un serial care va expune publicului că familia e totul. „Groapa” va avea premiera în ziua de sâmbătă, 16 septembrie, de la ora 20:00.

„Telespectatorii să se aștepte acum la un nou proiect de succes”, spune Maria Buză, una dintre actrițele ce joacă în acest nou serial de la Pro TV. „În toamna aceasta se întâmplă un lucru minunat. Suntem deja la filmările episodului șapte și eu nu realizez ceea ce se întâmplă. Este extraordinar.

Eu interpretez rolul Zinei Vlahu, ceea ce a reprezentat o ușoară provocare pentru mine, căci publicul mă știe pe mine pentru spectacolele de comedie, pentru participarea mea la emisiuni de divertisment, iar acum abordez ceva nou, ceea ce mă bucură, mă complimentează”, mai spune actrița pentru Infofinanciar.

Una dintre tradițiile Pro TV, „România, te iubesc”, o producție media axată pe reportaje ce se află în grilele de program încă din 2008 a adus întotdeauna în fața telespectatorilor adevărul, realitatea și problemele ei în ceea ce reprezintă statul român.

„În noul sezon al emisiunii am pregătit anchete inedite, cum i-am obișnuit deja pe telespectatori. Ceea ce cred eu că prezentăm nou de la an la an reprezintă metodele prin care se fură din banul public, metode pe care noi le descoperim și le punem în fața publicului. Iar ceea ce ne încântă și ne face să mergem mai departe constant este faptul că munca noastră are și un impact.

Spre exemplu, am reușit în anii anteriori să schimbăm Legea Adopțiilor și am generat o modificare în beneficiul copiilor ai căror părinți sunt plecați în străinătate”, spune Paula Herlo, jurnalist de investigații la „România, te iubesc”.