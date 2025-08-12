Bacalaureatul 2025, sesiunea de toamnă, a intrat în a doua zi de testări. Marți, candidații susțin proba obligatorie a profilului, la Matematică sau Istorie. Această etapă este una dintre cele mai importante pentru absolvenții care nu au promovat examenul în sesiunile anterioare sau care nu s-au prezentat anterior.

Testul la Matematică este adresat absolvenților de la profilul real din filiera teoretică, de la specializările tehnice, precum și celor din profilul militar.

În plus, intră aici și specializarea învățători sau educatori din filiera vocațională. Cei care au profil uman dau proba la Istorie, conform metodologiei stabilite de Ministerul Educației.

Luni, 11 august, a avut loc proba scrisă la Limba și literatura română. Ministerul Educației a anunțat că peste 13.900 de candidați au participat la acest test, însă 23 au fost eliminați pentru tentativă de fraudă.

Miercuri, 13 august, este programată proba la alegere a profilului și specializării, iar joi, 14 august, are loc examenul la Limba și literatura maternă. Programul este stabilit la nivel național și se aplică tuturor centrelor de examen.

La această ediție a Bacalaureatului de toamnă s-au înscris peste 30.200 de absolvenți. Dintre aceștia, aproximativ 18.200 provin din promoția actuală, iar aproape 12.000 sunt din seriile anterioare. Unii dintre ei dau întregul examen, în timp ce alții susțin doar probele pe care nu le-au promovat anterior.

Organizarea se face în centre acreditate, iar în toate sălile există supraveghere video și audio. Măsura are scopul de a preveni fraudele și de a asigura corectitudinea evaluării.

O noutate importantă introdusă în acest an este corectarea digitală. Începând cu sesiunea de vară 2025, toate lucrările de Bacalaureat sunt evaluate în format electronic. Acest proces este menit să elimine erorile umane și să asigure un sistem transparent de notare.

Primele rezultate vor fi afișate luni, 18 august, până la ora 12:00, pe site-ul oficial bacalaureat.edu.ro și în centrele de examen. Tot atunci, între orele 14:00 și 18:00, candidații pot depune cereri de contestație și pot solicita vizualizarea lucrărilor.

Cererile de contestații pot fi transmise fizic, direct la centrele de examen, sau online, pe adresele de e-mail comunicate de unitățile de învățământ organizatoare. Rezolvarea acestor solicitări este programată între 19 și 20 august.

Rezultatele finale vor fi publicate marți, 26 august. Conform regulamentului, datele vor fi afișate anonimizat, respectând prevederile GDPR.

Un candidat este declarat promovat dacă îndeplinește toate condițiile impuse de Ministerul Educației. Acestea includ susținerea probelor de competențe, a tuturor testelor scrise și obținerea a minimum nota 5 la fiecare probă. Media generală trebuie să fie de cel puțin 6 pentru a trece examenul.

Regulamentul prevede sancțiuni stricte pentru cei care introduc materiale interzise în sala de examen. Printre acestea se numără manuale, notițe, telefoane mobile sau alte dispozitive electronice. Orice abatere duce la eliminarea candidatului, indiferent dacă materialele au fost folosite sau nu.

În zilele de desfășurare a probelor scrise, Ministerul Educației și Cercetării pune la dispoziția publicului linia TELVERDE 0800 801 100. Aceasta este activă între orele 8:00 și 16:00 și poate fi folosită pentru a semnala eventuale probleme legate de organizarea examenului.

Astfel, autoritățile încurajează implicarea activă a candidaților, părinților și profesorilor în asigurarea unui proces de evaluare corect și transparent.