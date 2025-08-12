BAC 2025, sesiunea de toamnă. Ce subiecte au picat la Istorie?
Sesiunea de toamnă a examenului de Bacalaureat a continuat astăzi, 12 august, cu proba obligatorie a profilului, care este Istoria pentru absolvenții de la uman. Capital.ro va publica subiectele imediat ce vor fi disponibile. Subiectele și baremele vor apărea pe site-ul oficial al Ministerului Educației, edu.ro, la ora 15:00.
Peste 30.200 de absolvenți s-au înscris la această sesiune. Dintre aceștia, peste 18.200 sunt din generația curentă, iar aproximativ 12.000 sunt din generații mai vechi. Ei vor susține toate probele examenului sau doar probele pe care nu le-au luat încă, în funcție de rezultatele anterioare.
Primele rezultate vor fi afișate pe 18 august, până la ora 12:00, pe site-ul bacalaureat.edu.ro și în centrele de examen.
În aceeași zi, între orele 14:00 și 18:00, candidații pot vedea lucrările scrise și pot depune contestații. Aceasta se poate face și în zilele de 19 și 20 august. Contestațiile pot fi depuse atât pe hârtie, cât și online. Candidații trebuie să semneze o declarație prin care acceptă că nota finală, după contestație, poate fi mai mare sau mai mică decât nota inițială.
Calendar BAC 2025, sesiunea de toamnă
- 4 august și 5 august. Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A.
- 5 august. Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B.
- 6 august. Evaluarea competențelor digitale.
- 7 august și 8 august. Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională.
- 11 august. Prima probă scrisă – Limba și literatura română.
- 12 august. Proba obligatorie a profilului.
- 13 august. Proba la alegere a profilului și specializării.
- 14 august. Proba scrisă la Limba și literatura maternă pentru elevii minorităților naționale.
- 18 august. Afișarea rezultatelor la probele scrise. Vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor.
- 19 august și 20 august. Continuarea vizualizării lucrărilor și depunerea contestațiilor.
- 26 august. Afișarea rezultatelor finale.