Din cuprinsul articolului

BAC 2025, sesiunea de toamnă. Ce subiecte au picat la Proba III?

Bacalaureat 2025 – sesiunea de toamnă continuă pe 13 august cu proba la alegere, adică materia pe care fiecare elev o alege în funcție de profilul și specializarea urmate la liceu.

Candidații au avut de ales una dintre următoarele discipline:

  • Dacă ești la profil real (filiera teoretică), profil tehnic sau profil resurse naturale și protecția mediului (filiera tehnologică) ori profil militar (filiera vocațională):

    • Fizică

    • Chimie

    • Biologie

    • Informatică

  • Dacă ești la profil servicii (filiera tehnologică) sau la orice profil din filiera vocațională (cu excepția profilului militar):

    • Geografie

    • Filozofie

    • Logică și argumentare

    • Economie

    • Psihologie

    • Sociologie

Când se depun contestațiile?

Conform calendarului Ministerului Educației, elevii pot vedea lucrările lor și, dacă nu sunt de acord cu nota, pot face contestație.

  • Rezultatele se afișează pe 18 august, după ora 14:00.
  • Contestațiile se pot depune din 18 august (după ora 14) și în zilele de 19 și 20 august, până la ora 18:00.
  • Rezultatele finale vor fi afișate pe 26 august.

Calendar BAC 2025, sesiunea de toamnă

  • 4 august și 5 august. Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A.
  • 5 august. Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B.
  • 6 august. Evaluarea competențelor digitale.
  • 7 august și 8 august. Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională.
  • 11 august. Prima probă scrisă – Limba și literatura română.
  • 12 august. Proba obligatorie a profilului.
  • 13 august. Proba la alegere a profilului și specializării.
  • 14 august. Proba scrisă la Limba și literatura maternă pentru elevii minorităților naționale.
  • 18 august. Afișarea rezultatelor la probele scrise. Vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor.
  • 19 august și 20 august. Continuarea vizualizării lucrărilor și depunerea contestațiilor.
  • 26 august. Afișarea rezultatelor finale.