Bacalaureat 2025 – sesiunea de toamnă continuă pe 13 august cu proba la alegere, adică materia pe care fiecare elev o alege în funcție de profilul și specializarea urmate la liceu.

Candidații au avut de ales una dintre următoarele discipline:

Dacă ești la profil real (filiera teoretică), profil tehnic sau profil resurse naturale și protecția mediului (filiera tehnologică) ori profil militar (filiera vocațională): Fizică Chimie Biologie Informatică

Dacă ești la profil servicii (filiera tehnologică) sau la orice profil din filiera vocațională (cu excepția profilului militar): Geografie Filozofie Logică și argumentare Economie Psihologie Sociologie



Conform calendarului Ministerului Educației, elevii pot vedea lucrările lor și, dacă nu sunt de acord cu nota, pot face contestație.

Rezultatele se afișează pe 18 august , după ora 14:00.

Contestațiile se pot depune din 18 august (după ora 14) și în zilele de 19 și 20 august , până la ora 18:00.

Rezultatele finale vor fi afișate pe 26 august.