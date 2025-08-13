BAC 2025, sesiunea de toamnă. Ce subiecte au picat la Proba III?
Bacalaureat 2025 – sesiunea de toamnă continuă pe 13 august cu proba la alegere, adică materia pe care fiecare elev o alege în funcție de profilul și specializarea urmate la liceu.
Candidații au avut de ales una dintre următoarele discipline:
Dacă ești la profil real (filiera teoretică), profil tehnic sau profil resurse naturale și protecția mediului (filiera tehnologică) ori profil militar (filiera vocațională):
Fizică
Chimie
Biologie
Informatică
Dacă ești la profil servicii (filiera tehnologică) sau la orice profil din filiera vocațională (cu excepția profilului militar):
Geografie
Filozofie
Logică și argumentare
Economie
Psihologie
- Sociologie
Când se depun contestațiile?
Conform calendarului Ministerului Educației, elevii pot vedea lucrările lor și, dacă nu sunt de acord cu nota, pot face contestație.
- Rezultatele se afișează pe 18 august, după ora 14:00.
- Contestațiile se pot depune din 18 august (după ora 14) și în zilele de 19 și 20 august, până la ora 18:00.
- Rezultatele finale vor fi afișate pe 26 august.
Calendar BAC 2025, sesiunea de toamnă
- 4 august și 5 august. Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A.
- 5 august. Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B.
- 6 august. Evaluarea competențelor digitale.
- 7 august și 8 august. Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională.
- 11 august. Prima probă scrisă – Limba și literatura română.
- 12 august. Proba obligatorie a profilului.
- 13 august. Proba la alegere a profilului și specializării.
- 14 august. Proba scrisă la Limba și literatura maternă pentru elevii minorităților naționale.
- 18 august. Afișarea rezultatelor la probele scrise. Vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor.
- 19 august și 20 august. Continuarea vizualizării lucrărilor și depunerea contestațiilor.
- 26 august. Afișarea rezultatelor finale.